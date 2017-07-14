Росатом поблагодарил РИА Новости за оперативность

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" вручила благодарность редакции "РИА Новости" за информационное сотрудничество в рамках форума "Атомэскпо 2017".

РИА Новости выступило Генеральным информационным партнером IX Международного Форума "АТОМЭКСПО 2017", который состоялся с 19 по 21 июня 2017 года в Москве в Выставочном комплексе "Гостиный Двор".

Команда агентства подготовила спецпроект, включающий интервью с ключевыми международными участниками форума, новости и фотоленты. Благодаря оперативной работе редакции участники форума были в курсе всех ключевых новостей форума, которые транслировались на нескольких экранах "Атомэкспо" в режиме реального времени.

Международный Форум "АТОМЭКСПО" проводится Госкорпорацией "Росатом" ежегодно, начиная с 2009 года. Оператором мероприятия выступает ООО "Атомэкспо". Цель Форума — дать возможность лидерам мировой атомной энергетики проанализировать и обсудить современные вызовы с которыми сталкивается энергетический рынок, определить направления развития атомной индустрии, как основы для стабильного социально-экономического развития стран. За прошедшие годы форум стал крупнейшей международной деловой и выставочной площадкой, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды ее дальнейшего развития.