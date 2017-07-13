Фотографы "Россия сегодня" стали лучшими в спортивной и жанровой фотографии

Алексей Мальгавко завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Серия

Алексей Мальгавко завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ в категории Серия

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Работы фотожурналистов медиагруппы "Россия сегодня" Григория Сысоева, Ильи Питалева и Алексея Мальгавко признаны жюри 5-го ежегодного фотоконкурса "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" лучшими среди профессионалов в категориях "Жанр", "Спорт" и "Серия".

Обладателями второго места в категории "Жанр" и третьего места в категории "Спорт" также стали фотографы агентства — специальные фотокорреспонденты Алексей Филиппов и Владимир Песня. Порядка пяти с половиной тысяч фотографов со всей России состязались в конкурсе 2017 года.

В категории "Спорт" фотография Григория Сысоева представляет выступление пловчихи Анастасии Фесиковой на дистанции 50 м во время соревнований Чемпионата России по плаванию в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве; фоторабота Владимира Песни показывает динамику движения и накал эмоций в танце французских фигуристов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио-2017.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко Алексей Мальгавко завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" в категории "Серия" © РИА Новости / Алексей Мальгавко Алексей Мальгавко завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" в категории "Серия"

В категории "Жанр" работа Ильи Питалева фиксирует мгновения детской дворовой игры в хоккей в селе Ширинье Ярославской области, а фотография Алексея Филиппова рассказывает об одной из самых респектабельных и дорогих улиц мира — Пятой авеню в Нью-Йорке (США). В категории "Серия" фотоработы Алексея Мальгавко представляют зимние пейзажи и сцены фольклорного праздника Летнего солнцестояния в Омской области.

Фотоконкурс "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" — это ежегодный конкурс от компании Nikon для любителей и профессионалов. Конкурс стартовал в 2013 году. На протяжении многих лет компания "Nikon" помогает профессиональным фотографам и любителям фотографии запечатлеть прекрасные и уникальные моменты жизни. Конкурс дает возможность реализации, как профессионалам, так и любителям.

© РИА Новости / Илья Питалев Илья Питалев завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" в категории "Жанр" © РИА Новости / Илья Питалев Илья Питалев завоевал первое место на ежегодном фотоконкурсе компании Nikon "Я | В СЕРДЦЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ" в категории "Жанр"

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