РИА Новости стало абсолютным лидером в рейтинге СМИ

МОСКВА, 05 июля, пресс-служба МИА "Россия сегодня". По итогам исследования компании Brand Analytics за июнь 2017 года агентство "РИА Новости" стало абсолютным лидером рейтинга среди всех СМИ. На новости информационного агентства чаще всех ссылались другие СМИ, а пользователи соцсетей делились новостями, переданными агентством РИА Новости. Следующие строчки рейтинга заняли ТАСС, RT на русском, Life и Интерфакс, который поднялся сразу на 2 пункта, обогнав Лента.ру и Газета.ру.

Лидерами роста в июне стали спортивные ресурсы — "Р-Спорт", "Спорт-экспресс" за счет насыщенной спортивной повестки — Кубок конфедераций, боксерские поединки российского спортсмена Дениса Лебедева, свадьба Лионелла Месси.

Стоит отметить, что в прошлом месяце "Р-Спорт" и "Спорт-экспресс" впервые выбились в большую тридцатку рейтинга, а в этом оба ресурса продолжили движение вверх. Р-Спорт с момента своего образования не уступает лидерства и является первоисточником спортивной информации для всех СМИ, а спортивными новостями "Спорт-экспресс" активно делятся в соцсетях.

Несмотря на обилие спортивных событий спортивный ресурс Championat.com стал лидером падения в июньском рейтинге. Эксперты Brand Analytics отмечают, что им не удалось использовать ажиотаж вокруг спортивных событий для усиления позиций в рейтинге, тем самым опустившись на 7 позиций и замкнул топ-30.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство "РИА Новости" первоисточником информации для большинства ресурсов рунета и пользователей соцсетей. Его сайт — ria.ru – читают свыше 2 млн пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более 100 городов мира. РИА Новости входит в состав медиагруппы "Россия сегодня", которая, помимо агентства, развивает целый ряд информационных ресурсов на русском языке: Прайм, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, ИноСМИ.

Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.