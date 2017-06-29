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Новости агентства

"Россия сегодня" получила приз за радиопрограмму о предпринимательстве

22:3329.06.2017
(обновлено: 22:40 29.06.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВывеска МИА Россия сегодня. Архивное фотоВывеска МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 июня — Пресс-служба МИА "Россия сегодня" — Журналист МИА "Россия сегодня" Татьяна Голованова стала лауреатом VI Всероссийского конкурса журналистов "Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи". Татьяна представила на конкурс спецпроект русскоязычного радио Sputnik "Выбор женщины", главными героинями которого стали успешные бизнес-леди. Спецпроект занял первое место в номинации "Материал о предпринимательстве в радиоэфире".

Церемония открытия Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня - 2016
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Мы готовили истории о женщинах, которые ведут свое дело, у которых есть детки. Казалось бы — куда проще. Но в итоге получилось настоящее журналистское расследование. Каждая героиня удивила меня по-своему. Каждая из бизнесвумен вдохновляла и восхищала меня. Этот проект рушил стереотипы: оказывается, большинство женщин открывают или задумывают свой бизнес, будучи беременными или находясь в декрете. Некоторые женщины-предприниматели и вовсе-многодетные мамы. У меня и моих коллег получился, наверное, самый искренний и теплый проект-о настоящих российских женщинах, которые могут всё. И радует, что каждый год их становится все больше", — отметила Татьяна Голованова.

В 2017 году на конкурс поступило рекордное количество заявок от представителей федеральных и региональных СМИ за всю историю конкурса — 3324 заявки из всех 85 субъектов РФ. Лидерами по количеству заявленных на конкурс работ стали журналисты из Москвы, Московской, Орловской и Тюменской областей. В качестве конкурсных работ принимались материалы или серии материалов по теме предпринимательства и инвестиционного климата в регионах.

Журналист Россия сегодня признан асом военной журналистики
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Журналист "Россия сегодня" признан асом военной журналистики
Всероссийский конкурс журналистских работ "Предпринимательство в России: история, успехи, проблемы" проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ) с 2012 года. Главной задачей конкурса является привлечение внимания СМИ к тематике предпринимательства и инвестиционному климату в России, успехам представителей бизнеса, выявление интересных актуальных журналистских работ по этой теме. Конкурс проводится по пяти номинациям. Лауреаты в каждой номинации получат вознаграждение в виде денежных премий.

Радио Sputnik — информационно-аналитическая радиостанция в составе МИА "Россия сегодня", доступна на флагманском ресурсе медиагруппы ria.ru/radio/, а также в FM-диапазоне. Круглосуточное вещание включает новости и эксклюзивные интервью, авторские программы, мнения экспертов, аналитические комментарии. Русскоязычное радио Sputnik — победитель третьей Всероссийской премии в области радиовещания RADIO STATION AWARDS в номинации "Лучшая новостная радиостанция".

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