США
27.0627 июня09:36МСК
USD59.00-0.66
EUR66.08-0.60
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Новости агентства

ПРАЙМ познакомит с участниками рейтинга топ-менеджеров

09:0027.06.2017
(обновлено: 09:22 27.06.2017)
0190
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд Агентства экономической информации Прайм и МИА Россия Сегодня. Архивное фотоСтенд Агентства экономической информации Прайм и МИА Россия Сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Москва, 27 июня, РИА Новости. Стратегический партнер ежегодного рейтинга управленцев "ТОП-1000 российских менеджеров" — агентство экономической информации "ПРАЙМ" медиагруппы "Россия сегодня" начинает знакомить читателей с менеджерами ведущих российских компаний, претендующих на победу в очередном рейтинге "ТОП – 1000 российских менеджеров".  Проект "5 вопросов успешному менеджеру" организован в формате блиц-интервью с топ-менеджерами, из ответов которых можно составить картину положения дел в самых разных сегментах бизнеса.

Стенд Агентства экономической информации Прайм и МИА Россия Сегодня на Международном инвестиционном форуме Сочи 2016. Архив
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ПРАЙМ стал самым популярным новостным ресурсом финансовой отрасли

Эльман Мехтиев, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков поделился с корреспондентом ПРАЙМ своим мнением о влиянии на бизнес "цифровой революции": "Трансформация в Digital в эпоху перемен — упражнение на выживание, но без него и выживания не будет. В такие времена меняются не горизонты планирования, а способы контроля и корректировки планов и инструменты их реализации".

Дмитрий Погребинский, генеральный директор ЦВ "ПРОТЭК" в блиц-интервью рассказал, что все бы деньги инвестировал только в развитие.

Дмитрий Ефимов, генеральный директор, Старший вице-президент STADA AG по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы АО "Нижфарм"/STADA AG поделился своим мнением о том, какие менеджерские качества будут востребованы в ближайшее время и почему:
"Для менеджера, особенно управленца высокого уровня, важен развитый эмоциональный интеллект. В современном мире скоростей и огромного количества потоков информации, с одной лишь логикой не победить, многие решения приходиться принимать интуитивно. Способность вовремя распознать эмоцию, понять намерение и мотивацию — не только других, но и собственные — дает возможность подняться на новый уровень. Когда угадываешь внутренние мотивы, которые движут человеком, сотрудничать с ним значительно проще".

Агентство экономических новостей ПРАЙМ запускает проект Рейтинг.Live
© Фото : Ассоциация менеджеров/Виктор Кибус
ПРАЙМ запускает проект "Рейтинг.Live"
Экс-член совета директоров и в недавнем прошлом директор департамента по управлению персоналом АФК "Система", лауреат премии "ТОП-1000 российских менеджеров" 2014 года Елена Витчак рассказала, почему стоит участвовать в рейтинге: "В рейтинге представлены ведущие компании страны, при этом имеющие различную "силу бренда", различный уровень отраслевой конкуренции и различные масштабы бизнеса. Для руководителей целого ряда функций, например, HR, GR, PR, финансы, для которых сложнее выстроить внешний бренд как себя лично, так и функции в целом, — это большое подспорье и на этапе найма кандидата, и на этапе карьерного продвижения.

Можно сказать, одно, с любыми оговорками и допущениями: открыть "Коммерсант" и увидеть там свою фамилию среди тысячи успешных руководителей в качестве номинанта, а тем более победителя – это большая честь. Мне приходилось слышать мнение коллег, что в рейтинге часто представлены одни и те же фамилии, но, как мне кажется, большинство номинантов и победителей настолько публичные и профессиональные люди, что сомневаться в объективности невозможно. И я бы добавила — это тот редкий случай, когда стабильность хороша. Каждый год в рейтинге появляются новые "звездочки", что тоже очень правильно.

С точки зрения репутации рейтинг Ассоциации менеджеров — это рейтинг высшего уровня, ничего круче у нас нет. И очень важно отметить, что это не только признание высокого профессионализма участника, но и повышение "силы бренда" компании, которую номинант представляет".

"Реализация информационного проекта "5 вопросов успешному менеджеру" с одним из ведущих информационных агентств России позволяет Ассоциации менеджеров в 18-й раз заявить о статусе и эффективности рейтинга топ-1000 ведущих топ-менеджеров России. Мы гордимся тем, что ПРАЙМ вновь становится нашим медийным партнером. Несомненно, что истории успеха явятся мощным стимулом для нового поколения управленцев России", — подчеркнул Владимир Сенин, президент Ассоциации менеджеров.

"ТОП-1000" — ежегодная премия, которая вручается наиболее выдающимся представителям российского делового сообщества, обладающим наивысшей профессиональной репутацией. ПРАЙМ — российское агентство экономической информации, в состав медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является первоисточником экономической информации для основных деловых СМИ и крупнейших новостных агрегаторов, а также разработчиком профессиональных ИТ решений для бизнеса, собственных информационных продуктов и автоматизированных сервисов.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером. Агентство экономической информации "ПРАЙМ" медиагруппы "Россия сегодня" — Стратегическим партнером Рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".

ПРАЙМ — ведущее российское агентство экономической информации, входящее в состав медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является первоисточником экономической информации для основных деловых СМИ и крупнейших новостных агрегаторов, а также разработчиком профессиональных ИТ решений для бизнеса, собственных информационных продуктов и автоматизированных сервисов.

Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Образована в 1999 году.

Комментировать
+
Новости агентства
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена