ПРАЙМ познакомит с участниками рейтинга топ-менеджеров

Москва, 27 июня, РИА Новости. Стратегический партнер ежегодного рейтинга управленцев "ТОП-1000 российских менеджеров" — агентство экономической информации "ПРАЙМ" медиагруппы "Россия сегодня" начинает знакомить читателей с менеджерами ведущих российских компаний, претендующих на победу в очередном рейтинге "ТОП – 1000 российских менеджеров". Проект "5 вопросов успешному менеджеру" организован в формате блиц-интервью с топ-менеджерами, из ответов которых можно составить картину положения дел в самых разных сегментах бизнеса.

Эльман Мехтиев, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков поделился с корреспондентом ПРАЙМ своим мнением о влиянии на бизнес "цифровой революции": "Трансформация в Digital в эпоху перемен — упражнение на выживание, но без него и выживания не будет. В такие времена меняются не горизонты планирования, а способы контроля и корректировки планов и инструменты их реализации".

Дмитрий Погребинский, генеральный директор ЦВ "ПРОТЭК" в блиц-интервью рассказал, что все бы деньги инвестировал только в развитие.

Дмитрий Ефимов, генеральный директор, Старший вице-президент STADA AG по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы АО "Нижфарм"/STADA AG поделился своим мнением о том, какие менеджерские качества будут востребованы в ближайшее время и почему:

"Для менеджера, особенно управленца высокого уровня, важен развитый эмоциональный интеллект. В современном мире скоростей и огромного количества потоков информации, с одной лишь логикой не победить, многие решения приходиться принимать интуитивно. Способность вовремя распознать эмоцию, понять намерение и мотивацию — не только других, но и собственные — дает возможность подняться на новый уровень. Когда угадываешь внутренние мотивы, которые движут человеком, сотрудничать с ним значительно проще".

© Фото : Ассоциация менеджеров/Виктор Кибус ПРАЙМ запускает проект "Рейтинг.Live" рассказала, почему стоит участвовать в рейтинге: "В рейтинге представлены ведущие компании страны, при этом имеющие различную "силу бренда", различный уровень отраслевой конкуренции и различные масштабы бизнеса. Для руководителей целого ряда функций, например, HR, GR, PR, финансы, для которых сложнее выстроить внешний бренд как себя лично, так и функции в целом, — это большое подспорье и на этапе найма кандидата, и на этапе карьерного продвижения.

Можно сказать, одно, с любыми оговорками и допущениями: открыть "Коммерсант" и увидеть там свою фамилию среди тысячи успешных руководителей в качестве номинанта, а тем более победителя – это большая честь. Мне приходилось слышать мнение коллег, что в рейтинге часто представлены одни и те же фамилии, но, как мне кажется, большинство номинантов и победителей настолько публичные и профессиональные люди, что сомневаться в объективности невозможно. И я бы добавила — это тот редкий случай, когда стабильность хороша. Каждый год в рейтинге появляются новые "звездочки", что тоже очень правильно.

С точки зрения репутации рейтинг Ассоциации менеджеров — это рейтинг высшего уровня, ничего круче у нас нет. И очень важно отметить, что это не только признание высокого профессионализма участника, но и повышение "силы бренда" компании, которую номинант представляет".

"Реализация информационного проекта "5 вопросов успешному менеджеру" с одним из ведущих информационных агентств России позволяет Ассоциации менеджеров в 18-й раз заявить о статусе и эффективности рейтинга топ-1000 ведущих топ-менеджеров России. Мы гордимся тем, что ПРАЙМ вновь становится нашим медийным партнером. Несомненно, что истории успеха явятся мощным стимулом для нового поколения управленцев России", — подчеркнул Владимир Сенин, президент Ассоциации менеджеров.

"ТОП-1000" — ежегодная премия, которая вручается наиболее выдающимся представителям российского делового сообщества, обладающим наивысшей профессиональной репутацией. ПРАЙМ — российское агентство экономической информации, в состав медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является первоисточником экономической информации для основных деловых СМИ и крупнейших новостных агрегаторов, а также разработчиком профессиональных ИТ решений для бизнеса, собственных информационных продуктов и автоматизированных сервисов.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером. Агентство экономической информации "ПРАЙМ" медиагруппы "Россия сегодня" — Стратегическим партнером Рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".

ПРАЙМ — ведущее российское агентство экономической информации, входящее в состав медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является первоисточником экономической информации для основных деловых СМИ и крупнейших новостных агрегаторов, а также разработчиком профессиональных ИТ решений для бизнеса, собственных информационных продуктов и автоматизированных сервисов.

Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Образована в 1999 году.