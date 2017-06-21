МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" — партнёр проекта по созданию цифрового архива Большого театра "Открой историю Большого" — в день старта второго этапа проекта 21 июня 2017 года порадует читателей Ria.ru ранее не публиковавшимися кадрами из архива музея театра, оцифрованные командой волонтеров со всей страны. Пользователи рунета впервые увидят фотографии выдающихся балерин начала XX века в юности, когда они только делали свои первые шаги в балете. Среди них редкий снимок покорившей сердце графа Алексея Толстого балерины Марии Кандауровой в детстве. Есть среди исторических кадров и детская фотография Викторины Кригер — балерины, которую Анна Павлова хотела видеть своим заместителем в труппе, а американская пресса называла "одной из величайших мировых танцовщиц, первой после Павловой". Итогом работы волонтеров, экспертов и специалистов станет цифровой архив крупнейшего театра страны, доступный для пользователей в сети интернет.

© РИА Новости / Владимир Трефилов Конкурс госрекламы "Импульс" открыл прием заявок : "Важнейшей задачей нашего музея является сохранение истории театра. В нынешнее время быстрого развития техники, архив Большого театра должен быть доступным, электронным. Этим занимаются научные сотрудники музея Большого театра. Но учитывая объем работы (ведь театру 250 лет), очень своевременно пришла помощь волонтеров, людей неравнодушных. Я думаю, что наш совместный труд позволит тысячам людей прикоснуться к течению времени и движению истории, почувствовать гордость за русское искусство"

Руководитель фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль: "Перевод ценных фотоматериалов в цифру — это движение навстречу глубокому пониманию и осмыслению собственной истории. По опыту аналогичной работы в Агентстве, а мы оцифровываем фотоархивы "Россия сегодня" уже несколько лет, могу сказать, что этот титанический труд приобретает особенное значение в сочетании с новыми сетевыми технологиями".

"Волонтерский проект "Открой историю Большого" уникален и тем, что в нем задействован целый комплекс интеллектуальных технологий ABBYY, —. — Сначала все документы были отсканированы, программа ABBYY FineReader распознала в них текст, а волонтеры проверили результаты. Теперь технология анализа и понимания текстов на естественных языках ABBYY Compreno извлекает данные из этих документов: имена артистов, дирижеров, названия спектаклей и пр., и автоматически вносит их в нужные поля платформы для потокового ввода данных ABBYY FlexiCapture. Возможности платформы позволяют работать одновременно любому количеству участников из любой точки мира, где бы они ни находились. Так, благодаря современным технологиям и помощи волонтеров уникальная коллекция музея Большого театра гораздо быстрее станет доступна каждому".

Открой историю Большого - это масштабный волонтерский проект Большого театра и компании ABBYY (при участии КАМИС), целью которого оцифровать коллекцию программ спектаклей и фотографий, которая войдет в создаваемую Большим театром электронную базу данных. В результате проекта каждый сможет увидеть афиши с именами знаменитых солистов, узнать какие оперы и балеты ставились на сцене театра чаще всего, и что входило в его репертуар в конце XIX века и в годы Великой Отечественной войны.

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