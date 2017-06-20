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РИА Новости и Р-Спорт поддержат музыкальный фестиваль Bosco Fresh Fest

12:1420.06.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФестиваль Bosco Fresh FestФестиваль Bosco Fresh Fest
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 20 июня — РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости и агентство спортивных новостей Р-Спорт в этом году стали партнерами фестиваля актуальной музыки и lifestyle Bosco Fresh Fest, который состоится 24 и 25 июня в музее-заповеднике Царицыно.

С 20 по 23 июня РИА Новости и Р-Спорт разыграют билеты на мероприятие на своих страницах ВКонтакте и Instagram: 15 счастливчиков получат билет на оба дня Bosco Fresh Fest, ответив на вопросы, связанные с программой фестиваля. А для тех, кто по какой-то причине не сможет присутствовать на фестивале, РИА Новости проведут live-трансляцию с места событий — следите за обновлениями в соцсетях. 

Фестиваль Bosco Fresh Fest. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Morcheeba, Roots Manuva и "Браво" выступят на фестивале Bosco Fresh Fest
В этом году масштаб фестиваля увеличился вдвое — площадка Bosco Fresh Fest вместит 30 тысяч человек, перед которыми на 5 уникальных сценах выступят 56 музыкантов и творческих коллективов. Список хэдлайнеров фестиваля включает сразу несколько впечатляющих имен. На главной сцене состоятся выступления John Newman, Parov Stelar и SOHN, Morcheeba, а такжеSevdaliza, Roots Manuva, The Boxer Rebellion, Антоха МС, группы Браво и Vougal.

Особый сюрприз ждет поклонников российской современной сцены: целый ряд музыкантов представит свои композиции в формате акустического концерта. В их числе — коллектив НААДЯ, одна из самых известных российских инди-поп групп On-The-Go, девичье трио Young Adults, журналист и преуспевающий в амплуа гитарного исполнителя Егор Пискунов и многие другие.

В стенах Баженовского зала Большого дворца Царицыно 24 и 25 июня заработает концептуальная диджей-сцена Johnnie Fizz Stage, где можно будет послушать диджей-сеты Даши Малыгиной, Марка Щедрина и других, а также уникальную джем-сессию с участием рояля в исполнении Димы Устинова, Андриеша Гандрабура, Тима Аминова, Виктора Глазунова и пианиста Николы Мельникова.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФестиваль Bosco Fresh Fest
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Фестиваль Bosco Fresh Fest

Ночная программа Bosco Fresh Night, запланированная с субботы на воскресенье, будет представлена двумя сценами Esthetic Joys Stage и S.O.V.A Stage. Здесь состоятся выступления таких лидеров электронной сцены как  Guru Groove Foundation, DMX Krew, Luke Vibert, Gunnar Haslam, Voiski и многих других.

Помимо обязательной и смыслообразующей музыкальной части программы гостей ждут арт-инсталляции, лекторий, спортивные развлечения, внушительных размеров фудкорт и множество других активностей. Проголодавшихся гостей будут ждать корнеры уличной еды и авторских кухонь, за которые будут отвечать молодые и талантливые столичные шеф-повара — в этом году фудкорт Bosco Fresh Fest станет еще больше и разнообразнее.

Юбилейный сезон Koktebel Jazz Party ждет зрителей с 18 по 20 августа
© Пресс-служба Koktebel Jazz Party
Юбилейный сезон Koktebel Jazz Party ждет зрителей с 18 по 20 августа
Позаботились организаторы и о приверженцах физической культуры и поклонниках разных видов спорта — от уличных до интеллектуальных. Кроме соревнований по скейтбордингу, бадминтону, шахматам и петанку (а также многим другим), гостям летнего фестиваля предложат попробовать свои силы в таком изящном виде спорта как фехтование. Фехтовальный клуб "Динамо-Москва" совместно с ведущим информационным агентством спортивных новостей Р-Спорт проведут серию мастер-классов. Они включают в себя теорию фехтования и, конечно, самое увлекательное — практическую часть. Каждому желающему будет предоставлена профессиональная экипировка и возможность попробовать свои силы в настоящем фехтовальном сражении. Победителей турнира ждут специальные призы от Р-Спорт.

Для гостей, желающих не просто хорошо провести время, но и получить новые знания, при поддержке банка Тинькофф будет организован ГУМанитариум — зона, где будут проводиться открытые лекции и беседы с авторитетными деятелями из самых разных сфер. Среди спикеров заявлены Алена Долецкая, Александр Перепелкин, Владимир Волошин, Сева Щербаков, Елена Мельвиль, Дмитрий Ликин, Алина Сапрыкина и Сергей Васильев.  На площадке фестиваля будет также работать артзона, где на протяжении двух дней силами гостей Bosco Fresh Fest будет создано гигантское полотно с космической иллюстрацией, поучаствовать в создании которой сможет каждый. ШКОЛА-комьюнити при Мастерской Брусникина представит иммерсивный перфоманс в жанре шапито.

Социальная ответственность

Баннер с символикой Кубка Конфедераций FIFA 2017 на фонарном столбе возле Казанского кремля в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Начиная от главного входа и на всей территории фестиваля, в том числе пространство перед главной сценой и зона туалетов, будут оборудованы специальными пандусами.

ЦИТАТА "Наш фестиваль каждый год меняет площадки, однако, не все из них адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Мы со своей стороны заботимся о том, чтобы площадка была организована и комфортна для всех гостей фестиваля, в том числе, конечно же, для людей которые имеют ограниченные возможности по состоянию здоровья", — говорит Илья Куснирович, художественный руководитель Bosco Fresh Fest.

Специальные условия для студентов и выпускников

Для школьников и студентов, празднующих в эти выходные выпускные и завершение сессии, Bosco Fresh Fest предложил особые условия. Они получат скидку 20% на билеты любой категории при предъявлении студенческих и аттестатов о среднем образовании, а 24 и 25 июня в период с 15.00 до 17.00 студенты получают возможность свободного прохода на территорию фестиваля при предъявлении студенческого билета. В остальное время такая привилегия действует только для отличников (золотых и серебряных медалистов и краснодипломников).

Билеты доступны на официальном сайте.

 

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