МИА "Россия сегодня" и Парк Горького приглашают в эпоху шестидесятых

Летнее кафе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1959

Летнее кафе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1959

МОСКВА, 14 июня — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" совместно с Парком Горького открывает для москвичей и гостей столицы фотовыставку, посвящённую эпохе "Оттепели". Посетили парка окунутся в атмосферу эпохи больших "премьер": первый полет человека в космос, первый пассажирский рейс из Домодедово. В это время в СССР стали приезжать знаменитые художники, актеры, музыканты. Открылось первое джазовое кафе — "Молодежное".

На фотографиях, передающих атмосферу времени надежд, расцвета культурной и парковой жизни — открытые читальни, спортивные мероприятия, концерты, и танцы под открытым небом. Увидеть фотохроники можно будет с 15 по 30 июня в Парке Горького от центрального входа справа по косой аллее в сторону набережной.

В годы оттепели парк Горького приобрел один из своих главных символов — арку Главного входа. Она была построена в рамках послевоенной реконструкции по проекту архитекторов Юрия Щуко и Ассена Спасова. А в 1957 году парк стал одной из площадок знаменитого VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Специально к фестивалю у Голицинского пруда было выстроено большое колесо обозрения, на долгие годы ставшее любимым развлечением москвичей.

Парк Горького — одна из самых узнаваемых локаций Москвы. Наряду с Красной площадью и Арбатом, он входит в число классических прогулочных и туристических маршрутов. Парк Горького задает стандарты городского отдыха не только для столицы, но и для всей России. После реконструкции 2011 года он превратился в любимое место отдыха горожан и законодателя мод в области городского досуга. Сегодня парк — это бережно отреставрированная архитектура советского времени и современные павильоны в стиле хайтек, глобальное wi-fi покрытие, громкие музыкальные фестивали, танцевальные площадки, инсталляции, лекции, десятки спортивных площадок, в том числе уникальных — зимой любители активного образа жизни штурмуют один из крупнейших катков Европы, летом — самую протяженную велодорожку в Москве.

Фотохроника "оттепели": Парк Горького в архивных кадрах © МИА "Россия сегодня" / Василий Малышев Влюбленные на аттракционе "Колесо обозрения" в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1959 год. © МИА "Россия сегодня" / Василий Малышев Влюбленные на аттракционе "Колесо обозрения" в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1959 год. © МИА "Россия сегодня" / Юрий Артамонов Спортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. 1971 год. © МИА "Россия сегодня" / Юрий Артамонов Спортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. 1971 год. © МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин Дети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год. © МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин Дети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год. © МИА "Россия сегодня" / Валерий Шустов Площадка для игры в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1964 год. © МИА "Россия сегодня" / Валерий Шустов Площадка для игры в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1964 год. © МИА "Россия сегодня" / Василий Малышев Летнее кафе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1959 год. © МИА "Россия сегодня" / Василий Малышев Летнее кафе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1959 год. © МИА "Россия сегодня" / Анатолий Гаранин На Главной аллее Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1952 год. © МИА "Россия сегодня" / Анатолий Гаранин На Главной аллее Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1952 год. © МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский В библиотеке-читальне Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. 1955 год. © МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский В библиотеке-читальне Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. 1955 год. © МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин Детские забавы в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. 1963 год. © МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин Детские забавы в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. 1963 год. © МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский Молодые мамы с детьми в одном из скверов Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1961 год. © МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский Молодые мамы с детьми в одном из скверов Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1961 год. © МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин Дети у скульптуры сказочного быка в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год. © МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин Дети у скульптуры сказочного быка в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год. © МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин Дети во время соревнования по перетягиванию каната в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год. © МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин Дети во время соревнования по перетягиванию каната в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год. © МИА "Россия сегодня" / Дмитрий Дебабов Вид на аттракцион "Колесо обозрения" и пруд Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1974 год. © МИА "Россия сегодня" / Дмитрий Дебабов Вид на аттракцион "Колесо обозрения" и пруд Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1974 год. © МИА "Россия сегодня" / Сергей Баранов Летчик-космонавт Андриян Николаев на одном из аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год. © МИА "Россия сегодня" / Сергей Баранов Летчик-космонавт Андриян Николаев на одном из аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год. © МИА "Россия сегодня" / Сергей Баранов Летчик-космонавт Павел Попович с семьей на аттракционе "Колесо обозрения" в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год. © МИА "Россия сегодня" / Сергей Баранов Летчик-космонавт Павел Попович с семьей на аттракционе "Колесо обозрения" в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год. © МИА "Россия сегодня"/ Юрий Абрамочкин Отдыхающие на набережной Москвы-реки в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год. © МИА "Россия сегодня"/ Юрий Абрамочкин Отдыхающие на набережной Москвы-реки в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год. © МИА "Россия сегодня" / Валерий Шустов Дети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год. © МИА "Россия сегодня" / Валерий Шустов Дети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год. © МИА "Россия сегодня" / Юрий Артамонов Спортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1971 год. © МИА "Россия сегодня" / Юрий Артамонов Спортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1971 год. © МИА "Россия сегодня" / Юрий Артамонов Влюбленные в сквере Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1964 год. © МИА "Россия сегодня" / Юрий Артамонов Влюбленные в сквере Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1964 год. © МИА "Россия сегодня" / Николай Максимов Участники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов обмениваются автографами на международной выставке изобразительного и прикладного искусства в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1957 год. © МИА "Россия сегодня" / Николай Максимов Участники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов обмениваются автографами на международной выставке изобразительного и прикладного искусства в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1957 год. © МИА "Россия сегодня" / Игорь Светлов В павильоне шахматного клуба "Белая ладья" на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1965 год. © МИА "Россия сегодня" / Игорь Светлов В павильоне шахматного клуба "Белая ладья" на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1965 год. © МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский Катание на лодках в пруду Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. 1955 год. © МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский Катание на лодках в пруду Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. 1955 год. © МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский Семейный отдых в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1961 год. © МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский Семейный отдых в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1961 год. © МИА "Россия сегодня" / Давид Шоломович Праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького, посвященный Всемирному конгрессу женщин в Москве. Индийские женщины высаживают розы на аллее Дружбы. 1963 год. © МИА "Россия сегодня" / Давид Шоломович Праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького, посвященный Всемирному конгрессу женщин в Москве. Индийские женщины высаживают розы на аллее Дружбы. 1963 год. © МИА "Россия сегодня" / Сергей Баранов Летчик-космонавт Павел Попович на отдыхе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год. © МИА "Россия сегодня" / Сергей Баранов Летчик-космонавт Павел Попович на отдыхе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год. © МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский Игра в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1955 год. © МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский Игра в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1955 год. /

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