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Новости агентства

МИА "Россия сегодня" и Парк Горького приглашают в эпоху шестидесятых

11:0014.06.2017
(обновлено: 11:04 14.06.2017)
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© МИА "Россия сегодня" / Василий МалышевЛетнее кафе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1959Летнее кафе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1959
© МИА "Россия сегодня" / Василий Малышев

МОСКВА, 14 июня — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" совместно с Парком Горького открывает для москвичей и гостей столицы  фотовыставку, посвящённую эпохе "Оттепели". Посетили парка окунутся в атмосферу эпохи больших "премьер": первый полет человека в космос, первый пассажирский рейс из Домодедово. В это время в СССР стали приезжать знаменитые художники, актеры, музыканты. Открылось первое джазовое кафе — "Молодежное".

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На фотографиях, передающих атмосферу времени надежд, расцвета культурной и парковой жизни — открытые читальни,  спортивные мероприятия, концерты, и танцы под открытым небом. Увидеть фотохроники можно будет с 15 по 30 июня в Парке Горького от центрального входа справа по косой аллее в сторону набережной.

В годы оттепели парк Горького приобрел один из своих главных символов — арку Главного входа. Она была построена в рамках послевоенной реконструкции по проекту архитекторов Юрия Щуко и Ассена Спасова. А в 1957 году парк стал одной из площадок знаменитого VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Специально к фестивалю у Голицинского пруда было выстроено большое колесо обозрения, на долгие годы ставшее любимым развлечением москвичей.

Парк Горького — одна из самых узнаваемых локаций Москвы. Наряду с Красной площадью и Арбатом, он входит в число классических прогулочных и туристических маршрутов. Парк Горького задает стандарты городского отдыха не только для столицы, но и для всей России. После реконструкции 2011 года он превратился в любимое место отдыха горожан и законодателя мод в области городского досуга. Сегодня парк — это бережно отреставрированная архитектура советского времени и современные павильоны в стиле хайтек, глобальное wi-fi покрытие, громкие музыкальные фестивали, танцевальные площадки, инсталляции, лекции, десятки спортивных площадок, в том числе уникальных — зимой любители активного образа жизни штурмуют один из крупнейших катков Европы, летом — самую протяженную велодорожку в Москве.

Фотохроника "оттепели": Парк Горького в архивных кадрах
© МИА "Россия сегодня" / Василий МалышевВлюбленные на аттракционе "Колесо обозрения" в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1959 год.Влюбленные на аттракционе Колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1959
© МИА "Россия сегодня" / Василий Малышев
Влюбленные на аттракционе "Колесо обозрения" в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1959 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АртамоновСпортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. 1971 год.Спортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1971
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Артамонов
Спортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. 1971 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АбрамочкинДети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.Дети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1963
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин
Дети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Валерий ШустовПлощадка для игры в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1964 год.Площадка для игры в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1964
© МИА "Россия сегодня" / Валерий Шустов
Площадка для игры в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1964 год.
© МИА "Россия сегодня" / Василий МалышевЛетнее кафе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1959 год.Летнее кафе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1959
© МИА "Россия сегодня" / Василий Малышев
Летнее кафе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1959 год.
© МИА "Россия сегодня" / Анатолий ГаранинНа Главной аллее Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1952 год.На Главной аллее Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1952
© МИА "Россия сегодня" / Анатолий Гаранин
На Главной аллее Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1952 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил ОзерскийВ библиотеке-читальне Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. 1955 год.В библиотеке-читальне Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1955
© МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский
В библиотеке-читальне Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. 1955 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АбрамочкинДетские забавы в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. 1963 год.Детские забавы в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1963
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин
Детские забавы в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил ОзерскийМолодые мамы с детьми в одном из скверов Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1961 год.Молодые мамы с детьми в одном из скверов Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1961
© МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский
Молодые мамы с детьми в одном из скверов Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1961 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АбрамочкинДети у скульптуры сказочного быка в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.Дети у скульптуры сказочного быка в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1963
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин
Дети у скульптуры сказочного быка в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АбрамочкинДети во время соревнования по перетягиванию каната в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.Дети во время соревнования по перетягиванию каната в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1963
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Абрамочкин
Дети во время соревнования по перетягиванию каната в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Дмитрий ДебабовВид на аттракцион "Колесо обозрения" и пруд Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1974 год.Вид на аттракцион Колесо обозрения и пруд Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1974
© МИА "Россия сегодня" / Дмитрий Дебабов
Вид на аттракцион "Колесо обозрения" и пруд Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1974 год.
© МИА "Россия сегодня" / Сергей БарановЛетчик-космонавт Андриян Николаев на одном из аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год.Летчик-космонавт Андриян Николаев на одном из аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1962
© МИА "Россия сегодня" / Сергей Баранов
Летчик-космонавт Андриян Николаев на одном из аттракционов в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год.
© МИА "Россия сегодня" / Сергей БарановЛетчик-космонавт Павел Попович с семьей на аттракционе "Колесо обозрения" в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год.Летчик-космонавт Павел Попович с семьей на аттракционе Колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1962
© МИА "Россия сегодня" / Сергей Баранов
Летчик-космонавт Павел Попович с семьей на аттракционе "Колесо обозрения" в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год.
© МИА "Россия сегодня"/ Юрий АбрамочкинОтдыхающие на набережной Москвы-реки в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.Отдыхающие на набережной Москвы-реки в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1963
© МИА "Россия сегодня"/ Юрий Абрамочкин
Отдыхающие на набережной Москвы-реки в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Валерий ШустовДети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.Дети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1963
© МИА "Россия сегодня" / Валерий Шустов
Дети на площадке настольных игр в детском городке Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АртамоновСпортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1971 год.Спортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1971
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Артамонов
Спортивный праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1971 год.
© МИА "Россия сегодня" / Юрий АртамоновВлюбленные в сквере Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1964 год.Влюбленные в сквере Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1964
© МИА "Россия сегодня" / Юрий Артамонов
Влюбленные в сквере Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1964 год.
© МИА "Россия сегодня" / Николай МаксимовУчастники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов обмениваются автографами на международной выставке изобразительного и прикладного искусства в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1957 год.Участники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1957
© МИА "Россия сегодня" / Николай Максимов
Участники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов обмениваются автографами на международной выставке изобразительного и прикладного искусства в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1957 год.
© МИА "Россия сегодня" / Игорь СветловВ павильоне шахматного клуба "Белая ладья" на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1965 год.В павильоне шахматного клуба Белая ладья на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1965
© МИА "Россия сегодня" / Игорь Светлов
В павильоне шахматного клуба "Белая ладья" на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького. 1965 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил ОзерскийКатание на лодках в пруду Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. 1955 год.Катание на лодках в пруду Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1955
© МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский
Катание на лодках в пруду Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького. 1955 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил ОзерскийСемейный отдых в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1961 год.Семейный отдых в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1961
© МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский
Семейный отдых в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1961 год.
© МИА "Россия сегодня" / Давид ШоломовичПраздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького, посвященный Всемирному конгрессу женщин в Москве. Индийские женщины высаживают розы на аллее Дружбы. 1963 год.Индийские женщины высаживают розы на аллее Дружбы. Москва, 1963
© МИА "Россия сегодня" / Давид Шоломович
Праздник в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького, посвященный Всемирному конгрессу женщин в Москве. Индийские женщины высаживают розы на аллее Дружбы. 1963 год.
© МИА "Россия сегодня" / Сергей БарановЛетчик-космонавт Павел Попович на отдыхе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год.Летчик-космонавт Павел Попович на отдыхе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. Москва, 1962
© МИА "Россия сегодня" / Сергей Баранов
Летчик-космонавт Павел Попович на отдыхе в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1962 год.
© МИА "Россия сегодня" / Михаил ОзерскийИгра в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1955 год.Игра в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Москва, 1955
© МИА "Россия сегодня" / Михаил Озерский
Игра в настольный теннис в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького. 1955 год.
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Фотослужба МИА "Россия сегодня" является одним из самых динамично развивающихся подразделений медиагруппы МИА "Россия сегодня". Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

Фотографии Агентства хранятся в крупнейшем в России фотобанке — VisualRian. На данный момент в фотобанке агентства насчитывается более 1,9 млн. фотографий. С более полной информацией о фотобанке и условиями пользования им можно познакомиться на сайте фотобанка.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.

 

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