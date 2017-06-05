Твиттер аккаунты РИА стали самыми многочисленными в России среди СМИ

МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Пользователи русскоязычного Твиттера отдают предпочтение новостям от РИА Новости, — следует из статистических данных социальной сети. Преодолев отметку в 3,683 млн фолловеров, РИА Новости в совокупности с аккаунтом RIA Breaking News опередили по аудитории все остальные новостные аккаунты рунета.

Начальник отдела продвижения и социальных сетей "РИА Новости" Тамара Хахутадзе: "Мы рады, что пользователи Twitter выбирают нас как источник новостей. Мы работаем оперативно со срочными новостями, чтобы подписчики узнавали о важном первыми, стараемся делать наш контент максимально разнообразным и всегда используем новые возможности соцсетей. Продолжим работать в том же духе. Спасибо всем, кто выбирает РИА Новости!".

Агентство занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube составляет около девяти миллионов подписчиков.

Твиттер — социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних программ-клиентов для пользователей интернета любого возраста.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство "РИА Новости" первоисточником информации для большинства ресурсов рунета и пользователей соцсетей. Его сайт — ria.ru — читают свыше 2 млн пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает порядка 90 городов мира. РИА Новости входит в состав медиагруппы "Россия сегодня", которая, помимо агентства, развивает целый ряд информационных ресурсов на русском языке: Прайм, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, ИноСМИ.