РИА Новости стало самым влиятельным источником в соцсетях

11:5602.06.2017
(обновлено: 12:03 02.06.2017)
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. РИА Новости стало самым популярным источником информации для пользователей социальных сетей в мае 2017 года согласно рейтингу компании BrandAnalytics. В первую тройку топ-100 ресурсов и платформ, которые боролись за внимание пользователей рунета, помимо РИА Новости вошли Яндекс.Новости и RT. Замыкает первую сотню интернет-проект медиагруппы "Россия сегодня" — ИноСМИ.
В мае в рунете было опубликовано порядка 1.5 млрд публичных сообщений, в которых содержалось свыше 1.6 миллиарда ссылок на источники, т. е. пользователи каждую секунду делились в среднем 600 ссылками. Для расчета рейтинга было обработано: 1 612 227 358 сообщений
, опубликованных за месяц в социальных медиа. В сообщениях пользователями были использованы 1 630 625 392 ссылок
на внешние ресурсы, в том числе 497 189 396 "коротких ссылок"
(таких как t.co, fb.me, goo.gl и др.).
Источниками данных для анализа сообщений выступили популярные социальные сети и сервисы: ВКонтакте, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, G+, Мой Мир, а также блоги, форумы, новостные статьи и комментарии к ним, тематические сайты и группы обсуждений.
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