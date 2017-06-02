РИА Новости стало самым влиятельным источником в соцсетях

МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. РИА Новости стало самым популярным источником информации для пользователей социальных сетей в мае 2017 года согласно рейтингу компании BrandAnalytics. В первую тройку топ-100 ресурсов и платформ, которые боролись за внимание пользователей рунета, помимо РИА Новости вошли Яндекс.Новости и RT. Замыкает первую сотню интернет-проект медиагруппы "Россия сегодня" — ИноСМИ.

В мае в рунете было опубликовано порядка 1.5 млрд публичных сообщений, в которых содержалось свыше 1.6 миллиарда ссылок на источники, т. е. пользователи каждую секунду делились в среднем 600 ссылками. Для расчета рейтинга было обработано:, опубликованных за месяц в социальных медиа. В сообщениях пользователями были использованына внешние ресурсы, в том числе(таких как t.co, fb.me, goo.gl и др.).

Источниками данных для анализа сообщений выступили популярные социальные сети и сервисы: ВКонтакте, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, G+, Мой Мир, а также блоги, форумы, новостные статьи и комментарии к ним, тематические сайты и группы обсуждений.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство "РИА Новости" является самым цитируемым информационным агентством в России и первоисточником информации для большинства ресурсов Рунета. Его сайт — ria.ru — читают свыше 2,5 млн. пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает порядка 100 городов мира. РИА Новости в составе МИА "Россия сегодня" дополняет линейку информационных ресурсов группы, включающих также: Прайм, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. Совокупная аудитория ria.ru в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube превышает восемь миллионов подписчиков.