МИА "Россия сегодня" примет участие в ПМЭФ

МОСКВА, 31 мая, Пресс-служба МИА "Россия сегодня" — Международная медиагруппа "Россия сегодня" примет участие в работе Петербургского международного экономического форума, который традиционно состоится в Северной столице с 1 по 3 июня 2017 года. Медиагруппа будет представлена русскоязычными брендами РИА Новости и ПРАЙМ, а также информационным агентством и радио Sputnik. Познакомиться с продуктами и услугами медиагруппы участники форума могут на презентационном стенде МИА "Россия сегодня" в павильоне 1F.

Все дни форума на стенде МИА "Россия сегодня" будет работать радиорубка Sputnik, гостями которой станут ведущие международные и российские ньюсмейкеры.

Специальные информационные ленты для участников ПМЭФ будут доступны через мобильные приложения "Динамика дня" от РИА Новости (на русском языке) и Sputnik Trending (на английском языке) с 31 мая по 4 июня 2017 года. Подписчики мобильного приложения "Динамика дня" будут получать основные новости ПМЭФ одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств.