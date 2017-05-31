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Фотоконкурс имени Стенина запустил онлайн-голосование

11:0031.05.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВыставка победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Архивное фотоВыставка победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 31 МАЯ, ПРЕСС-СЛУЖБА МИА "РОССИЯ СЕГОДНЯ" — Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организатором которого является медиагруппа "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, запустил онлайн-голосование на сайте конкурса stenincontest.ru. Выбрать лучшую фотоработу из десятков работ молодых фотографов со всего мира может любой пользователь рунета при наличии аккаунта в социальных сетях ВКонтакте, Facebook или Twitter. Результаты онлайн-голосования будут объявлены 19 июля 2017 года на сайте конкурса. В 2016 году интернет —пользователи проголосовали за работу фотожурналиста из Египта Гехад Хамди (Gehad Hamdy) "Рыцари" в категории "Спорт".

Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина в Шанхае. Архивное фото
© Фото : SUMG
Опубликован шорт-лист фотоконкурса имени Андрея Стенина

Руководитель фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль: "В прошлом году мы впервые дали возможность всем интернет-пользователям побыть в роли жюри и оценить работы молодых фоторепортеров. Пользовательское голосование проходит совсем по другим критериям, но этим оно и интересно, это дает возможность финалистам конкурса узнать мнение интернет-сообщества".

Член жюри, многократный лауреат международных конкурсов, лауреат WorldPress Photo Сергей Киврин: "Я ознакомился с работами прошлых лет и смело могу сказать, что в этом году работы, поданные на конкурс, еще выше уровнем. Я снимаю шляпу перед некоторыми молодыми фотографами из шорт-листа. Они продолжают традиции настоящих репортеров. Посмотрим, какая работа понравится интернет-пользователям".

Обладатели призовых мест конкурса по версии жюри станут известны 7 августа 2017 года, победитель же будет объявлен лишь в сентябре, на торжественной церемонии, посвященной открытию выставки лауреатов конкурса. Жюри 2017 года, в состав которого вошли лидеры мирового и российского фото и арт-сообществ, возглавил фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп.

В 2017 году на конкурс было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

Шорт-лист фотоконкурса имени Андрея Стенина
© Павел Волков | StenincontestИстория Юрия – это жизнь человека, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес подальше от больших городов. Он не только изменил свои условия жизни, но, в и какой-то степени погрузился в другую, мистическую реальность.
Юрий уже привык жить на природе. Погрузившись в снег по самую шею, он словно показывает свое единение с природой.Другая реальность. Работа фотографа Павла Волкова из России
© Павел Волков | Stenincontest
История Юрия – это жизнь человека, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес подальше от больших городов. Он не только изменил свои условия жизни, но, в и какой-то степени погрузился в другую, мистическую реальность.
Юрий уже привык жить на природе. Погрузившись в снег по самую шею, он словно показывает свое единение с природой.
© Светлана Тарасова | StenincontestОгород - место, где происходит нечто важное, то, что передается из поколения в поколение, из века в век – прикосновение к земле человека, участие в круговороте жизни, созидательный труд, который дает самый простой и главный смысл всему живущему.
Закатное солнце приносит особую радость, вспыхивает огнем брызг, стекает хрустальными каплями по обновленным после полива стеблям астр. Их время еще не пришло. Но август уже не за горами.Огород. Работа фотографа Светланы Тарасовой из России
© Светлана Тарасова | Stenincontest
Огород - место, где происходит нечто важное, то, что передается из поколения в поколение, из века в век – прикосновение к земле человека, участие в круговороте жизни, созидательный труд, который дает самый простой и главный смысл всему живущему.
Закатное солнце приносит особую радость, вспыхивает огнем брызг, стекает хрустальными каплями по обновленным после полива стеблям астр. Их время еще не пришло. Но август уже не за горами.
© Елена Янкович | Stenincontest2016 год останется в памяти как время, когда "культура селфи" стала определять нашу жизнь. Каждый должен рассказать другим, где он был и что делал. Но пока мы ждем одобрения от окружающих, мы упускаем возможность насладиться загадочным миром вокруг нас.Культура селфи. Работа фотографа Елены Янкович из Сербии
© Елена Янкович | Stenincontest
2016 год останется в памяти как время, когда "культура селфи" стала определять нашу жизнь. Каждый должен рассказать другим, где он был и что делал. Но пока мы ждем одобрения от окружающих, мы упускаем возможность насладиться загадочным миром вокруг нас.
© Шаши Шекхар Кашьяп | StenincontestВдовы на фестивале красок Холи в храме Гопинат в Бриндабане, штат Уттар-Прадеш, Индия.Вдовы на празднике красок. Работа фотографа Шаши Шекхар Кашьяп из Индии
© Шаши Шекхар Кашьяп | Stenincontest
Вдовы на фестивале красок Холи в храме Гопинат в Бриндабане, штат Уттар-Прадеш, Индия.
© Алексей Мальгавко | StenincontestКаждое утро Айдара Колдашева, мальчишки из деревни Себиляково Тарского района Омской области, начинается с открытий по дороге в школу. На этом пути мир вокруг Айдара наполнен красками, эмоциями, встречами с людьми.
Деревня Айдара расположена на правом берегу Иртыша, а школа на левом - в селе Бутаково, но до нее еще надо добраться - сначала переправиться на лодке через реку до деревеньки Курманово, а там уже пересесть на школьный автобус, который и повезет ученика дальше по тряской дороге.Дорога в школу. Работа фотографа Алексея Мальгавко из России
© Алексей Мальгавко | Stenincontest
Каждое утро Айдара Колдашева, мальчишки из деревни Себиляково Тарского района Омской области, начинается с открытий по дороге в школу. На этом пути мир вокруг Айдара наполнен красками, эмоциями, встречами с людьми.
Деревня Айдара расположена на правом берегу Иртыша, а школа на левом - в селе Бутаково, но до нее еще надо добраться - сначала переправиться на лодке через реку до деревеньки Курманово, а там уже пересесть на школьный автобус, который и повезет ученика дальше по тряской дороге.
© Кристина Кормилицына | StenincontestЖитель одного из районов Сантьяго де Куба с национальным флагом Кубы.Чёрный квадрат Фиделя. Работа фотографа Кристины Кормилицыной из России
© Кристина Кормилицына | Stenincontest
Житель одного из районов Сантьяго де Куба с национальным флагом Кубы.
© Табылды Кадырбеков | StenincontestПродавщица сладкой ваты во время метели в городе Бишкек.Продавщица сладкой ваты. Работа фотографа Табылды Кадырбекова из Кыргызстана
© Табылды Кадырбеков | Stenincontest
Продавщица сладкой ваты во время метели в городе Бишкек.
© Мигель Кандела | StenincontestМальчик продает воздушные шарики на обочине дороги. Согласно последним исследованиям, 1,2 миллиону детей в Бангладеш приходится работать. В среднем ребенок зарабатывает меньше двух долларов в день, но его семья нуждается в даже этом небольшом дополнительном доходе, чтобы выжить.Свет во тьме. Работа фотографа Мигеля Кандела из Испании
© Мигель Кандела | Stenincontest
Мальчик продает воздушные шарики на обочине дороги. Согласно последним исследованиям, 1,2 миллиону детей в Бангладеш приходится работать. В среднем ребенок зарабатывает меньше двух долларов в день, но его семья нуждается в даже этом небольшом дополнительном доходе, чтобы выжить.
© Алексей Филиппов | StenincontestСпортивная гимнастика считается одним из красивейших видов спорта. Она воспевает красоту, грацию и силу тела. Но что стоит за несколькими минутами выступления? Это боль, травмы и преодоление себя. В конечном итоге спортсмен получает главную награду – признание своих достижений.
На фото: Олег Степко (Азербайджан) выполняет упражнения на перекладине в квалификации среди мужчин на XXXI летних Олимпийских играх.На кончиках пальцев. Работа фотографа Алексея Филиппова из России
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Спортивная гимнастика считается одним из красивейших видов спорта. Она воспевает красоту, грацию и силу тела. Но что стоит за несколькими минутами выступления? Это боль, травмы и преодоление себя. В конечном итоге спортсмен получает главную награду – признание своих достижений.
На фото: Олег Степко (Азербайджан) выполняет упражнения на перекладине в квалификации среди мужчин на XXXI летних Олимпийских играх.
© Юрий Смитюк | StenincontestПервые дни зимы на Дальний Восток России традиционно приносят отличные волны. Средняя температура воды – 0°С, воздуха — -15°С, слабый ветер, снег – прекрасные условия для хорошего серфинга. Серфинг на Камчатке и Приморском крае один из лучших не только в России, но и в мире.
На фото: серфингист на побережье Авачинского залива.Зимний серфинг на Тихоокеанском побережье России. Работа фотографа Юрия Смитюк из России
© Юрий Смитюк | Stenincontest
Первые дни зимы на Дальний Восток России традиционно приносят отличные волны. Средняя температура воды – 0°С, воздуха — -15°С, слабый ветер, снег – прекрасные условия для хорошего серфинга. Серфинг на Камчатке и Приморском крае один из лучших не только в России, но и в мире.
На фото: серфингист на побережье Авачинского залива.
© Константин Чалабов | StenincontestРегбийная команда "Варяг" основана в Великом Новгороде в 2009 году. Группа энтузиастов-любителей кожаной дыни пригласила тренера из Санкт-Петербурга научить их играть. Семь лет они доказывали себе, региональным властям и болельщикам, что чего-то стоят.
На фото: Павел Заручевский (Варяг) во время игры по регби между командами Варяг и Барс.Фаза расслабления. Работа фотографа Константина Чалабова из России
© Константин Чалабов | Stenincontest
Регбийная команда "Варяг" основана в Великом Новгороде в 2009 году. Группа энтузиастов-любителей кожаной дыни пригласила тренера из Санкт-Петербурга научить их играть. Семь лет они доказывали себе, региональным властям и болельщикам, что чего-то стоят.
На фото: Павел Заручевский (Варяг) во время игры по регби между командами Варяг и Барс.
© Мария Плотникова | StenincontestЛыжник принимает участие в любительских соревнованиях "Ромашково Night Cup". Кубок ежегодно проходит в Москве в январе-феврале, в вечернее время по средам. В кубке участвуют лыжники-любители.Ночной лыжник. Работа фотографа Марии Плотниковой из России
© Мария Плотникова | Stenincontest
Лыжник принимает участие в любительских соревнованиях "Ромашково Night Cup". Кубок ежегодно проходит в Москве в январе-феврале, в вечернее время по средам. В кубке участвуют лыжники-любители.
© Константин Чалабов | StenincontestБолельщик во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Элегантный болельщик. Работа фотографа Константина Чалабова из России.
© Константин Чалабов | Stenincontest
Болельщик во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
© Алехандро Мартинес Велес | StenincontestОколо 1500 человек из Афганистана и Пакистана живут на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом г. Белград (Сербия). Несмотря на мороз -16ºC, эта группа беженцев продолжает жить в бараках. Люди боятся, что их депортируют, если они перейдут жить в официальные лагеря для беженцев.
На фото: юноша стоит в очереди за дневным пайком.Беженцы в Белграде. Работа фотографа Алехандро Мартинес Велес из Испании
© Алехандро Мартинес Велес | Stenincontest
Около 1500 человек из Афганистана и Пакистана живут на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом г. Белград (Сербия). Несмотря на мороз -16ºC, эта группа беженцев продолжает жить в бараках. Люди боятся, что их депортируют, если они перейдут жить в официальные лагеря для беженцев.
На фото: юноша стоит в очереди за дневным пайком.
© Габриеле Микалицци | StenincontestОчевидно, это что-то означает, если боевики ИГИЛ, которые вот уже многие месяцы сражаются в своем последнем бастионе в Ливии, кичливо называют свои автомобильные бомбы словом "догма".

На фото: Ливия, Сирт, 01/09/2016. Конференц-зал в Уагадугу. Построенное итальянцами по заказу Каддафи здание должно было стать местом диалога для всех африканских культур, а впоследствии открыть двери для отношений между Европой и Африкой. В 2011 году здание использовалось как бункер для правителей.Догма. Работа фотографа Габриеле Микалицци из Италии
© Габриеле Микалицци | Stenincontest
Очевидно, это что-то означает, если боевики ИГИЛ, которые вот уже многие месяцы сражаются в своем последнем бастионе в Ливии, кичливо называют свои автомобильные бомбы словом "догма".

На фото: Ливия, Сирт, 01/09/2016. Конференц-зал в Уагадугу. Построенное итальянцами по заказу Каддафи здание должно было стать местом диалога для всех африканских культур, а впоследствии открыть двери для отношений между Европой и Африкой. В 2011 году здание использовалось как бункер для правителей.
© Алексей Филиппов | StenincontestСторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов на выборах президента США.Ночь выборов. Работа фотографа Алексея Филиппова из России
© Алексей Филиппов | Stenincontest
Сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов на выборах президента США.
© Фандулвази Джайкло | StenincontestОсвоение территории и нехватка жилья привели к ожесточенным протестам в г. Грабу недалеко от Кейптауна. В ходе стычек с полицией жители устроили пожар в Департаменте дорожного движения и блокировали магистраль. Человек на фотографии размахивает горящей покрышкой, пытаясь остановить приближение полиции.Протесты в г. Грабу (ЮАР). Работа фотографа Фандулвази Джайкло из ЮАР
© Фандулвази Джайкло | Stenincontest
Освоение территории и нехватка жилья привели к ожесточенным протестам в г. Грабу недалеко от Кейптауна. В ходе стычек с полицией жители устроили пожар в Департаменте дорожного движения и блокировали магистраль. Человек на фотографии размахивает горящей покрышкой, пытаясь остановить приближение полиции.
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Справка о конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Посетители на выставке победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Фотоконкурс имени Стенина собрал фотографов из 76 стран

В 2016 году в конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, а работы победителей экспонировались на фестивальных и выставочных площадках в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме, Мариборе и Любляне.

Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Школа визуальных искусств, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".

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