Фотоконкурс имени Стенина запустил онлайн-голосование

МОСКВА, 31 МАЯ, ПРЕСС-СЛУЖБА МИА "РОССИЯ СЕГОДНЯ" — Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организатором которого является медиагруппа "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, запустил онлайн-голосование на сайте конкурса stenincontest.ru. Выбрать лучшую фотоработу из десятков работ молодых фотографов со всего мира может любой пользователь рунета при наличии аккаунта в социальных сетях ВКонтакте, Facebook или Twitter. Результаты онлайн-голосования будут объявлены 19 июля 2017 года на сайте конкурса. В 2016 году интернет —пользователи проголосовали за работу фотожурналиста из Египта Гехад Хамди (Gehad Hamdy) "Рыцари" в категории "Спорт".
Руководитель фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль: "В прошлом году мы впервые дали возможность всем интернет-пользователям побыть в роли жюри и оценить работы молодых фоторепортеров. Пользовательское голосование проходит совсем по другим критериям, но этим оно и интересно, это дает возможность финалистам конкурса узнать мнение интернет-сообщества".
Член жюри, многократный лауреат международных конкурсов, лауреат WorldPress Photo Сергей Киврин: "Я ознакомился с работами прошлых лет и смело могу сказать, что в этом году работы, поданные на конкурс, еще выше уровнем. Я снимаю шляпу перед некоторыми молодыми фотографами из шорт-листа. Они продолжают традиции настоящих репортеров. Посмотрим, какая работа понравится интернет-пользователям".
Обладатели призовых мест конкурса по версии жюри станут известны 7 августа 2017 года, победитель же будет объявлен лишь в сентябре, на торжественной церемонии, посвященной открытию выставки лауреатов конкурса. Жюри 2017 года, в состав которого вошли лидеры мирового и российского фото и арт-сообществ, возглавил фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп.
В 2017 году на конкурс было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".
Юрий уже привык жить на природе. Погрузившись в снег по самую шею, он словно показывает свое единение с природой.
Закатное солнце приносит особую радость, вспыхивает огнем брызг, стекает хрустальными каплями по обновленным после полива стеблям астр. Их время еще не пришло. Но август уже не за горами.
Деревня Айдара расположена на правом берегу Иртыша, а школа на левом - в селе Бутаково, но до нее еще надо добраться - сначала переправиться на лодке через реку до деревеньки Курманово, а там уже пересесть на школьный автобус, который и повезет ученика дальше по тряской дороге.
На фото: Олег Степко (Азербайджан) выполняет упражнения на перекладине в квалификации среди мужчин на XXXI летних Олимпийских играх.
На фото: серфингист на побережье Авачинского залива.
На фото: Павел Заручевский (Варяг) во время игры по регби между командами Варяг и Барс.
На фото: юноша стоит в очереди за дневным пайком.
На фото: Ливия, Сирт, 01/09/2016. Конференц-зал в Уагадугу. Построенное итальянцами по заказу Каддафи здание должно было стать местом диалога для всех африканских культур, а впоследствии открыть двери для отношений между Европой и Африкой. В 2011 году здание использовалось как бункер для правителей.
Справка о конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2016 году в конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, а работы победителей экспонировались на фестивальных и выставочных площадках в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме, Мариборе и Любляне.
Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Школа визуальных искусств, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".