Фотоконкурс имени Стенина запустил онлайн-голосование

МОСКВА, 31 МАЯ, ПРЕСС-СЛУЖБА МИА "РОССИЯ СЕГОДНЯ" — Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организатором которого является медиагруппа "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, запустил онлайн-голосование на сайте конкурса stenincontest.ru. Выбрать лучшую фотоработу из десятков работ молодых фотографов со всего мира может любой пользователь рунета при наличии аккаунта в социальных сетях ВКонтакте, Facebook или Twitter. Результаты онлайн-голосования будут объявлены 19 июля 2017 года на сайте конкурса. В 2016 году интернет —пользователи проголосовали за работу фотожурналиста из Египта Гехад Хамди (Gehad Hamdy) "Рыцари" в категории "Спорт".

Руководитель фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль: "В прошлом году мы впервые дали возможность всем интернет-пользователям побыть в роли жюри и оценить работы молодых фоторепортеров. Пользовательское голосование проходит совсем по другим критериям, но этим оно и интересно, это дает возможность финалистам конкурса узнать мнение интернет-сообщества".

Член жюри, многократный лауреат международных конкурсов, лауреат WorldPress Photo Сергей Киврин: "Я ознакомился с работами прошлых лет и смело могу сказать, что в этом году работы, поданные на конкурс, еще выше уровнем. Я снимаю шляпу перед некоторыми молодыми фотографами из шорт-листа. Они продолжают традиции настоящих репортеров. Посмотрим, какая работа понравится интернет-пользователям".

Обладатели призовых мест конкурса по версии жюри станут известны 7 августа 2017 года, победитель же будет объявлен лишь в сентябре, на торжественной церемонии, посвященной открытию выставки лауреатов конкурса. Жюри 2017 года, в состав которого вошли лидеры мирового и российского фото и арт-сообществ, возглавил фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп.

В 2017 году на конкурс было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

Справка о конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2016 году в конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, а работы победителей экспонировались на фестивальных и выставочных площадках в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме, Мариборе и Любляне.

Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Школа визуальных искусств, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".