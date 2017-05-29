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Новости агентства

РИА Новости выпустило ленту и мобильное приложение новостей ПМЭФ

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (57)
12:5029.05.2017
0330
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗдание агентства РИА НовостиЗдание агентства РИА Новости
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Агентство РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") выпустило специальную информационную ленту для участников Петербургского международного экономического форума, а также для тех, кто хочет быть в курсе событий форума и вокруг него. С 29 мая по 4 июня включительно подписчики мобильного приложения РИА Новости — "Динамика Дня" будут получать основные новости ПМЭФ одной строкой, часто еще до того, как о событии сообщат ленты информационных агентств. Помимо сообщений с ПМЭФ пользователи приложения смогут дополнительно настроить фильтры по ключевым словам и следить за новостной общественно-политической и экономической повесткой дня.

Приложение можно бесплатно скачать для IOS по ссылке, для Android.

Журналист Россия сегодня признан асом военной журналистики
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Журналист "Россия сегодня" признан асом военной журналистики
Мобильное приложение "Динамика дня" от РИА Новости — первое и единственное подобное решение на российском рынке.  "Динамика дня" позволяет профессионалам информационного рынка, а также руководителям коммерческих и государственных структур получать доступ к информации раньше, чем о ней узнают другие. Приложение полезно в первую очередь профессиональной аудитории, тем, кто глубоко погружен в контекст и кому достаточно одной строки для понимания изменений. В 2016 году приложение было признано инновационным проектом года в номинации "СМИ и мас­совые ком­му­ни­ка­ции" ежегодной премии "Время инноваций".

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство "РИА Новости" является самым цитируемым информационным агентством в России и первоисточником информации для большинства ресурсов Рунета. Его сайт — ria.ru — читают свыше 2 млн. пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает порядка 90 городов мира. РИА Новости в составе МИА "Россия сегодня" дополняет линейку информационных ресурсов группы, включающих также: Прайм,  Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор.

 

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