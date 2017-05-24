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Новости агентства

Собкор "Россия сегодня" вошла в число лучших журналистов Татарстана

12:4624.05.2017
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкЗдание Международного информационного агентства Россия сегодняЗдание Международного информационного агентства Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Собственного корреспондента МИА "Россия сегодня" Ирину Дурницыну наградили почетными грамотами  за активное освещение 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Церемония награждения, приуроченная ко Дню печати республики Татарстан, прошла в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
Журналист "Россия сегодня" признан асом военной журналистики
С приветствием к гостям и участникам  церемонии обратился глава Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айрат Зарипов: "Я рад, что у меня есть возможность сказать всем вам слова благодарности за вашу работу и сказать, что я счастлив работать с такими профессиональными людьми, которые эффективно выполняют свою работу".

Благодарственными письмами наградили также корреспондента "Событий недели" Наталью Рыбакову, директора информационного центра "Менделеевск" Джулию Искандарову, заместителя главного редактора журнала "Татарстан" Алсу Давлетшину, корреспондента канала "Татарстан 24" Андрея Шульгу, корреспондента ГТРК "Татарстан" Диану Нуриеву и др.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" в России представляет линейку информационных ресурсов: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ. Агентство занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере. Совокупная аудитория флагмана ria.ru в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube превышает восемь миллионов подписчиков.

 

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