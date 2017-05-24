Собкор "Россия сегодня" вошла в число лучших журналистов Татарстана

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Собственного корреспондента МИА "Россия сегодня" Ирину Дурницыну наградили почетными грамотами за активное освещение 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Церемония награждения, приуроченная ко Дню печати республики Татарстан, прошла в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям.

С приветствием к гостям и участникам церемонии обратился глава Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айрат Зарипов: "Я рад, что у меня есть возможность сказать всем вам слова благодарности за вашу работу и сказать, что я счастлив работать с такими профессиональными людьми, которые эффективно выполняют свою работу".

Благодарственными письмами наградили также корреспондента "Событий недели" Наталью Рыбакову, директора информационного центра "Менделеевск" Джулию Искандарову, заместителя главного редактора журнала "Татарстан" Алсу Давлетшину, корреспондента канала "Татарстан 24" Андрея Шульгу, корреспондента ГТРК "Татарстан" Диану Нуриеву и др.

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