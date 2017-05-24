Журналист "Россия сегодня" признан асом военной журналистики

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Первый замдиректора главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Светлана Каражас вошла в число лучших новостных журналистов в номинации "Молния" фестиваля прессы "Медиа-Ас —2017". Конкурс профессионального мастерства проводится Министерством обороны РФ уже третий год.

Церемония награждения победителей конкурса состоится 25 мая в Национальном центре управления обороной РФ, где соберутся руководство Минобороны, главные редакторы СМИ, политики спортсмены и общественные деятели.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" в России представляет линейку информационных ресурсов: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ. Агентство занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере. Совокупная аудитория флагмана ria.ru в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube превышает восемь миллионов подписчиков.