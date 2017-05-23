Опубликован шорт-лист фотоконкурса имени Андрея Стенина

МОСКВА, 23 мая, Пресс-служба МИА "Россия сегодня" — Международный конкурс молодых фоторепортеров, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, опубликовал шорт-лист работ 2017 года. В шорт-лист, отобранный международным жюри, вошли авторы из 14 стран, которые и продолжат соперничество за награды конкурса. Обладатели призовых мест будут объявлены 7 августа 2017 года. Престижный международный приз для молодых фотографов будет вручен осенью 2017 года в Москве. По традиции до конца 2017 года работы победителей будут экспонироваться в России и за рубежом.

В 2017 году число стран-участниц выросло, закрепив за конкурсом статус престижной в России международной площадки, открывающей новые имена в мировой фотографии. Шорт-лист конкурса 2017 года сформирован титулованными представителями российского и мирового фотосообщества, возглавил жюри фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп. Жюри конкурса оценивало порядка 5000 работ молодых фоторепортеров из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". В каждой номинации работы конкурсантов оценивали в двух потоках: "Одиночная фотография" и "Серия".

"Работы, присланные на конкурс с каждым годом становятся сильнее, истории более продуманными, что говорит о росте уровня молодых фотожурналистов. Также в этом году мы рады сообщить, что наши партнеры — общеарабский информационный холдинг Al Mayadeen TV, Шанхайская объединённая медиа группа и Международный Комитет Красного Креста (МККК), благодаря которым был увеличен призовой фонд, вручат дополнительные призы за лучшие, по их мнению, фотоработы из шорт-листа. Впереди призеров конкурса ожидает еще много интересного", — отметил Александр Штоль, директор Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня".

Председатель жюри конкурса имени Андрея Стенина, фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп: "В этом году в основном все работы, присланные на Международный конкурс имени Стенина, были высокого уровня. Почти все фотосерии, которые вошли в шорт-лист в четырех номинациях, отличают высокое качество и раскрытие темы. Хочу отметить, что самые выдающиеся одиночные фотографии в номинациях "Главные новости" и "Портрет. Герой нашего времени". Фотоработы о мигрантах и репортажи из Сирии, Ливии и Украины поразили смелостью своего исполнения. Некоторые детали, которые на первый взгляд кажутся незначимыми, на самом деле очень символичны.

Хочу посоветовать фотографам, которым не удалось в этом году войти в шорт-лист должны отметить для себя следующее. Достаточно ли точно выделена сюжетная линия и могут ли они ответить на эти вопросы: О чем именно моя фотоистория? Как я смогу ее рассказать в разных вариациях, и какая самая запоминающаяся фотография".

Член жюри, лауреат престижнейшего фотоконкурса мира World Press Photo, фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Владимир Песня: "В целом уровень присланных работ был высоким. При просмотре некоторых кадров хотелось воскликнуть: "Эх, почему не я это снял!" Иногда же было очевидно ученичество, попытки повторить уже известные рецепты. Что поделать, мировая новостная конъектура и результаты "взрослых" крупных международных конкурсов задают определённые стандарты. Но в лучших работах мы отмечали как раз либо отход от этих решений и поиск новых путей, либо творческое осмысление их. В жанре фотоисторий очень было заметно стремление многих авторов максимально выбрать предложенный лимит изображений, зачастую в ущерб качеству самой истории. На будущее я бы предложил несколько уменьшить этот лимит — для того, чтобы авторы более тщательно подходили к построению своих историй. Особенно хочу отметить, что работы, попавшие в шорт-лист за редчайшими исключениями проходили туда практически единогласным решением жюри. Что говорит о том, что этим фотографам удалось заинтересовать своим творчеством совершенно разных людей из разных стран. Мои поздравления всем призёрам!"

Член жюри конкурса, фоторедактор, преподаватель фотографии Школы Визуальных Искусств Варвара Гладкая: "Радостно, что в конкурсе участвовало так много фотографов — жюри было над чем поспорить. К сожалению, для многих авторов, представивших работы, остается не очевидным, что — собственно такое — серия. Для многих это набор снимков, связанных общей темой, а иногда и вовсе — репортаж с места события. Однако, серия требует более глубоко авторского осмысления.

В том числе, в попытке отыскать собственный, индивидуальный изобразительный язык. Именно поэтому я горячо поддерживаю серию "Огород", где автор от протоколирования реальности переходит к чувственному ее осмыслению. И работает с кадром уже художник — создавая образ, метафору, знак".

Член жюри конкурса, президент газеты Китая Xinmin Evening News и руководитель газет и цифровых СМИ Объединенной Шанхайской медиагруппы Чэнь Цивэй: "Конкурс фотожурналистики имени Стенина показал свое международное влияние. Я глубоко впечатлен высоким качеством изображений".

Член жюри конкурса фоторедактор медиагруппы Independent Media Йан Лэндсберг: "В этом году на конкурс представлены фотоработы высочайшего уровня, что примечательно, принимая во внимание юный возраст участников (от 18 до 33 лет). В этом конкурсе молодые и опытные фотожурналисты соревнуются на равных. Стоит упомянуть, что фотографии, присланные на конкурс в этом году, вне зависимости от того, прошли они отбор или нет, отражают стремление молодых фотографов рассказать истории о людях, жизни и планете. В целом стоит отметить позитивный подход, с каким молодые фотожурналисты превращают обычные вещи, такие, к примеру, как "Дача" и обычную ежедневную жизнь (ежедневный путь мальчика в школу и т.п.), в сюжет для убедительной визуальной истории. Это весьма важное и желанное переключение с характерной для мейнстрима погони за сенсациями, криминалом и скандалами. Некоторые из авторов присланных работ даже осмелились бросить вызов существующим ныне в фотожурналистике статусу-кво и табу на экспериментальные методики (намеренное использование прямой вспышки и передержка фото, одинаковые позы подвергшихся оскорблению женщин в серии портретов, и др.).

Перечислю некоторые из недостатков, которые я заметил в работах этого года. Что касается портретов, то хотя они хорошо исполнены технически, в них часто не хватает отражения собственно души и характера фотографируемого человека. Работы, присланные в категории "серия", часто имеют лишь один или два сильных снимка, остальные либо похожи, повторяют друг на друга, либо просто не подходят к теме. Они никуда не ведут зрителя, так как в них нет ясной и/или последовательной линии истории, объясняющей — о чем эта серия. Чтобы улучшить свои навыки рассказчика, фотожурналистам необходимо четко понимать, ЧТО именно они хотят сказать своими снимками. Они должны представить сильные фотографии, которые сами рассказывают зрителям, что на них происходит. Необходимо иметь определяющие повествовательные элементы для придания изображенному более динамичного характера, ибо, в конце концов, фотографии должна говорить, звучать громче, чем слова. Задача фотожурналиста — показать невидимое, даже с учетом существующих ограничений. Именно это отличает его от фотографирующих на смартфон любителей".

Шорт-лист фотоконкурса имени Андрея Стенина © Павел Волков / МИА "Россия сегодня" История Юрия – это жизнь человека, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес подальше от больших городов. Он не только изменил свои условия жизни, но, в и какой-то степени погрузился в другую, мистическую реальность.



Юрий уже привык жить на природе. Погрузившись в снег по самую шею, он словно показывает свое единение с природой. © Павел Волков / МИА "Россия сегодня" История Юрия – это жизнь человека, который решил покинуть привычную среду и ушел жить в лес подальше от больших городов. Он не только изменил свои условия жизни, но, в и какой-то степени погрузился в другую, мистическую реальность.



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Закатное солнце приносит особую радость, вспыхивает огнем брызг, стекает хрустальными каплями по обновленным после полива стеблям астр. Их время еще не пришло. Но август уже не за горами. © Елена Янкович / МИА "Россия сегодня" 2016 год останется в памяти как время, когда «культура селфи» стала определять нашу жизнь. Каждый должен рассказать другим, где он был и что делал. Но пока мы ждем одобрения от окружающих, мы упускаем возможность насладиться загадочным миром вокруг нас. © Елена Янкович / МИА "Россия сегодня" 2016 год останется в памяти как время, когда «культура селфи» стала определять нашу жизнь. Каждый должен рассказать другим, где он был и что делал. Но пока мы ждем одобрения от окружающих, мы упускаем возможность насладиться загадочным миром вокруг нас. © Шаши Шекхар Кашьяп / МИА "Россия сегодня" Вдовы на фестивале красок Холи в храме Гопинат в Бриндабане, штат Уттар-Прадеш, Индия. © Шаши Шекхар Кашьяп / МИА "Россия сегодня" Вдовы на фестивале красок Холи в храме Гопинат в Бриндабане, штат Уттар-Прадеш, Индия. © Алексей Мальгавко / МИА "Россия сегодня" Каждое утро Айдара Колдашева, мальчишки из деревни Себиляково Тарского района Омской области, начинается с открытий по дороге в школу. На этом пути мир вокруг Айдара наполнен красками, эмоциями, встречами с людьми.



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Деревня Айдара расположена на правом берегу Иртыша, а школа на левом - в селе Бутаково, но до неё ёще надо добраться - сначала переправиться на лодке через реку до деревеньки Курманово, а там уже пересесть на школьный автобус, который и повезет ученика дальше по тряской дороге. © Табылды Кадырбеков / МИА "Россия сегодня" Продавщица сладкой ваты во время метели в городе Бишкек. © Табылды Кадырбеков / МИА "Россия сегодня" Продавщица сладкой ваты во время метели в городе Бишкек. © Мигель Кандела / МИА "Россия сегодня" Мальчик продает воздушные шарики на обочине дороги. Согласно последним исследованиям, 1,2 миллиону детей в Бангладеш приходится работать. В среднем ребенок зарабатывает меньше двух долларов в день, но его семья нуждается в даже этом небольшом дополнительном доходе, чтобы выжить. © Мигель Кандела / МИА "Россия сегодня" Мальчик продает воздушные шарики на обочине дороги. Согласно последним исследованиям, 1,2 миллиону детей в Бангладеш приходится работать. В среднем ребенок зарабатывает меньше двух долларов в день, но его семья нуждается в даже этом небольшом дополнительном доходе, чтобы выжить. © Алексей Филиппов / МИА "Россия сегодня" Спортивная гимнастика считается одним из красивейших видов спорта. Она воспевает красоту, грацию и силу тела. Но что стоит за несколькими минутами выступления? Это боль, травмы и преодоление себя. В конечном итоге спортсмен получает главную награду – признание своих достижений.



На фото: Олег Степко (Азербайджан) выполняет упражнения на перекладине в квалификации среди мужчин на XXXI летних Олимпийских играх. © Алексей Филиппов / МИА "Россия сегодня" Спортивная гимнастика считается одним из красивейших видов спорта. Она воспевает красоту, грацию и силу тела. Но что стоит за несколькими минутами выступления? Это боль, травмы и преодоление себя. В конечном итоге спортсмен получает главную награду – признание своих достижений.



На фото: Олег Степко (Азербайджан) выполняет упражнения на перекладине в квалификации среди мужчин на XXXI летних Олимпийских играх. © Юрий Смитюк / МИА "Россия сегодня" Первые дни зимы на Дальний Восток России традиционно приносят отличные волны. Средняя температура воды – 0°С, воздуха — -15°С, слабый ветер, снег – прекрасные условия для хорошего серфинга. Серфинг на Камчатке и Приморском крае один из лучших не только в России, но и в мире.



На фото: Серфингист на побережье Авачинского залива. © Юрий Смитюк / МИА "Россия сегодня" Первые дни зимы на Дальний Восток России традиционно приносят отличные волны. Средняя температура воды – 0°С, воздуха — -15°С, слабый ветер, снег – прекрасные условия для хорошего серфинга. Серфинг на Камчатке и Приморском крае один из лучших не только в России, но и в мире.



На фото: Серфингист на побережье Авачинского залива. © Константин Чалабов / МИА "Россия сегодня" Регбийная команда «Варяг» основана в Великом Новгороде в 2009 году. Группа энтузиастов-любителей кожаной дыни пригласила тренера из Санкт-Петербурга научить их играть. Семь лет они доказывали себе, региональным властям и болельщикам, что чего-то стоят.



На фото: Павел Заручевский (Варяг) во время игры по регби между командами Варяг и Барс. © Константин Чалабов / МИА "Россия сегодня" Регбийная команда «Варяг» основана в Великом Новгороде в 2009 году. Группа энтузиастов-любителей кожаной дыни пригласила тренера из Санкт-Петербурга научить их играть. Семь лет они доказывали себе, региональным властям и болельщикам, что чего-то стоят.



На фото: Павел Заручевский (Варяг) во время игры по регби между командами Варяг и Барс. © Мария Плотникова / МИА "Россия сегодня" Лыжник принимает участие в любительских соревнованиях "Ромашково Night Cup". Кубок ежегодно проходит в Москве в январе-феврале, в вечернее время по средам. В кубке участвуют лыжники-любители. © Мария Плотникова / МИА "Россия сегодня" Лыжник принимает участие в любительских соревнованиях "Ромашково Night Cup". Кубок ежегодно проходит в Москве в январе-феврале, в вечернее время по средам. В кубке участвуют лыжники-любители. © Константин Чалабов / МИА "Россия сегодня" Болельщик во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. © Константин Чалабов / МИА "Россия сегодня" Болельщик во время турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. © Алехандро Мартинес Велес / МИА "Россия сегодня" Около 1500 человек из Афганистана и Пакистана живут на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом г. Белград (Сербия). Несмотря на мороз -16ºC, эта группа беженцев продолжает жить в бараках. Люди боятся, что их депортируют, если они перейдут жить в официальные лагеря для беженцев.



На фото: Юноша стоит в очереди за дневным пайком. © Алехандро Мартинес Велес / МИА "Россия сегодня" Около 1500 человек из Афганистана и Пакистана живут на заброшенных складах рядом с Центральным вокзалом г. Белград (Сербия). Несмотря на мороз -16ºC, эта группа беженцев продолжает жить в бараках. Люди боятся, что их депортируют, если они перейдут жить в официальные лагеря для беженцев.



На фото: Юноша стоит в очереди за дневным пайком. © Габриеле Микалицци / МИА "Россия сегодня" Очевидно, это что-то означает, если боевики ИГИЛ, которые вот уже многие месяцы сражаются в своем последнем бастионе в Ливии, кичливо называют свои автомобильные бомбы словом «догма».



На фото: Ливия, Сирт, 01/09/2016. Конференц-зал в Уагадугу. Построенное итальянцами по заказу Каддафи здание должно было стать местом диалога для всех африканских культур, а впоследствии открыть двери для отношений между Европой и Африкой. В 2011 году здание использовалось как бункер для правителей. © Габриеле Микалицци / МИА "Россия сегодня" Очевидно, это что-то означает, если боевики ИГИЛ, которые вот уже многие месяцы сражаются в своем последнем бастионе в Ливии, кичливо называют свои автомобильные бомбы словом «догма».



На фото: Ливия, Сирт, 01/09/2016. Конференц-зал в Уагадугу. Построенное итальянцами по заказу Каддафи здание должно было стать местом диалога для всех африканских культур, а впоследствии открыть двери для отношений между Европой и Африкой. В 2011 году здание использовалось как бункер для правителей. © Алексей Филиппов / МИА "Россия сегодня" Сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов на выборах президента США. © Алексей Филиппов / МИА "Россия сегодня" Сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов на выборах президента США. © Фандулвази Джайкло / МИА "Россия сегодня" Освоение территории и нехватка жилья привели к ожесточенным протестам в г. Грабу недалеко от Кейптауна. В ходе стычек с полицией жители устроили пожар в Департаменте дорожного движения и блокировали магистраль. Человек на фотографии размахивает горящей покрышкой, пытаясь остановить приближение полиции. © Фандулвази Джайкло / МИА "Россия сегодня" Освоение территории и нехватка жилья привели к ожесточенным протестам в г. Грабу недалеко от Кейптауна. В ходе стычек с полицией жители устроили пожар в Департаменте дорожного движения и блокировали магистраль. Человек на фотографии размахивает горящей покрышкой, пытаясь остановить приближение полиции. /

Справка о конкурсе

© РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк Призовой фонд конкурса имени Стенина-2017 составил более 1 млн рублей ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2016 году в конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, а работы победителей экспонировались на фестивальных и выставочных площадках в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме, Мариборе и Любляне.

Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Школа визуальных искусств, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".