Дизайн-центр "Россия сегодня" везет в Россию три награды

МОСКВА, 17 мая — Пресс-служба МИА "Россия сегодня". Дизайн-центр МИА "Россия сегодня" взял три награды международного конкурса Communicator Awards, участниками которого каждый год становятся ведущие рекламные, дизайн, диджитал и PR-агентства. Престижную "золотую" статуэтку и первое место "Россия сегодня" получила в номинации "Маркетинг и продвижение" (Marketing / Promotion) за разработку и оформление фотоальбома с работами победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Два серебра дизайнеры получили за концепцию и реализацию сувенирной продукции к 75-летию Агентства, а также за уникальный альбом с архивными фотографиями "75 лет: История начинается с новости", представляющий взгляд фотокорреспондентов разных поколений на историю и современность.

Руководитель Дизайн-центра МИА "Россия сегодня" Антон Степанов: "Мы очень рады, что меньше чем за полгода команда дизайн-центра Агентства получила пять наград на ведущих международных конкурсах. Это подтверждает, что мы двигаемся в верном направлении, задаем правильные тренды в области дизайна".

© The Communicator Awards Дизайн-центр МИА "Россия сегодня" взял три награды международного конкурса Communicator Awards © The Communicator Awards Дизайн-центр МИА "Россия сегодня" взял три награды международного конкурса Communicator Awards

Дизайн-центр МИА "Россия сегодня" одно из самых динамично развивающихся подразделений медиагруппы "Россия сегодня". Дизайн-центр состоит из нескольких студий —графического дизайна, инфографики, web-дизайна и мультимедийных проектов. В коллекции Дизайн-центра уже есть награды с таких международных конкурсов, как 18th Annual Communicator Awards

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ.