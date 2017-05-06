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Новости агентства

"Россия сегодня" представила хроники Великой Победы в Парке Горького

10:0006.05.2017
(обновлено: 10:01 06.05.2017)
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© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыставка фотохроники военных лет в парке Музеон в Москве. Архивное фотоВыставка фотохроники военных лет в парке Музеон в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мая, Пресс-служба МИА "Россия сегодня". Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне МИА "Россия сегодня" и Парк имени Горького представили московскую фотохронику военных лет с 1941 по 1945 годы. Москвичи и гости столицы увидят уникальные архивные кадры Агентства, на которых представлены моменты военной истории Москвы и Парка Горького, чтобы напомнить об ужасах войны, показать быт в тылу и людей, не щадивших себя ради мирного будущего. Познакомиться с фотохрониками можно на набережной в парке искусств МУЗЕОН в течение мая.

Здание МИА Россия сегодня в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник: "Мы вместе с Парком Горького хотели еще раз напомнить, что радость и веселье, которое царит каждый день на просторах парка является заслугой тех людей, которые в то время не жалели себя. На снимках вы сможете увидеть молодых женщин, занятых на производстве снарядов для фронта, молодых ребят, днем и ночью стоявших на страже московского неба, зенитные установки в 41-м, выставку трофейной техники в 43-м в Парке Горького и колонну пленных немцев, идущих по Крымскому мосту".

© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыставка фотохроники военных лет в парке "Музеон" в Москве
© РИА Новости . Илья Питалев
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Выставка фотохроники военных лет в парке "Музеон" в Москве

На выставке представлены архивные фотографии из коллекции МИА "Россия сегодня" от военных советских фотокорреспондентов: Анатолия Гаранина, Ольги Игнатович, Бориса Кудоярова, Евгения Халдея, Макса Альперта, Михаила Озерского, Наума Грановского, Самария Гурария, Израиля Озерского, Александра Устинова.

Здание МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
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Парк Горького — одна из самых узнаваемых локаций Москвы. Наряду с Красной площадью и Арбатом, он входит в число классических прогулочных и туристических маршрутов. Парк Горького задает стандарты городского отдыха не только для столицы, но и для всей России. После реконструкции 2011 года он превратился в любимое место отдыха горожан и законодателя мод в области городского досуга. Сегодня парк — это бережно отреставрированная архитектура советского времени и современные павильоны в стиле хайтек, глобальное wi-fi покрытие, громкие музыкальные фестивали, танцевальные площадки, инсталляции, лекции, десятки спортивных площадок, в том числе уникальных — зимой любители активного образа жизни штурмуют один из крупнейших катков Европы, летом — самую протяженную велодорожку в Москве.

© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыставка фотохроники военных лет в парке "Музеон" в Москве
© РИА Новости . Илья Питалев
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Выставка фотохроники военных лет в парке "Музеон" в Москве

Фотослужба МИА "Россия сегодня" является одним из самых динамично развивающихся подразделений медиагруппы МИА "Россия сегодня". Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

Фотографии Агентства хранятся в крупнейшем в России фотобанке — VisualRian. На данный момент в фотобанке агентства насчитывается более 1,3 млн. фотографий. С более полной информацией о фотобанке и условиями пользования им можно познакомиться на сайте фотобанка www.visualrian.ru.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.

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