Brand Analytics: "Россия сегодня" лидирует в рейтинге отечественных СМИ

МОСКВА, 3 мая, Пресс-служба МИА "Россия сегодня". Флагман медиагруппы "Россия сегодня" — Ria.ru вновь возглавил интегральный рейтинг цитируемости СМИ в СМИ и социальных сетях по итогам апреля 2017 года, подготовленный компанией Brand Analytics. Следующие четыре строчки рейтинга по-прежнему занимают ТАСС, RT и Life. Замыкает пятерку лидеров в этом месяце РБК, обогнавший Lenta.ru.

По данным исследования Brand Analytics наибольший рост показали "Фонтанка" (+12 позиций), Комсомольская правда и Первый канал (оба +6 позиций).

Рейтинг строится на основе числа цитирований СМИ в других СМИ и в социальных сетях за календарный месяц и включает три параметра — количество цитат в СМИ, в социальных медиа и интегральный показатель Total Index. Интегральный показатель является суммой Index media (кол-во цитат в СМИ, приведенное к 100-балльной шкале) и Index social media (кол-во цитат в соцмедиа, приведенное к 100-балльной шкале).

Для расчёта рейтинга были проанализированы 1 493 626 643 русскоязычных сообщений соцмедиа (сообщения спам-ботов не учитывались) и 5,7 миллионов материалов СМИ. В сообщениях пользователями были использованы 1 502 381 412 ссылок на внешние ресурсы, в том числе 328 322 101 "коротких ссылок" (типа t.co, fb.me, goo.gl и др.).

Совокупная аудитория флагмана медиагруппы — РИА Новости — в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube составляет более восьми миллионов подписчиков. Аккаунт РИА Новости во "ВКонтакте" является самым многочисленным по количеству подписчиков среди новостных ресурсов.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.