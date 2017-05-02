Brand Analytics: РИА Новости — самый цитируемый новостной ресурс в соцсетях

МОСКВА, 02 мая — Пресс-служба МИА "Россия сегодня". Флагманский ресурс МИА "Россия сегодня" RIA.RU вновь возглавил рейтинг самых цитируемых русскоязычных медиаресурсов среди пользователей социальных сетей согласно результатам исследования компании Brand Analytics за апрель 2017 года. В апреле цитируемость в социальных сетях флагманского информационного ресурса медиагруппы — "РИА Новости" — достигла 406 892 постов с долей цитируемости 5,1%, опередив все остальные российские СМИ, включая газеты, журналы, телеканалы, радиостанции и Интернет-ресурсы. В первую пятерку рейтинга популярности в социальных сетях также вошли медиаресурсы RT, Life, Яндекс.Новости и Лента.ру (354 900, 316 002, 293 277 и 247 112 гиперссылок соответственно).

Для расчета Рейтинга было обработано: 1 493 626 643 сообщений, опубликованных за месяц в социальных медиа. В сообщениях пользователями были использованы 1 502 381 412 ссылок на внешние ресурсы, в том числе 328 322 101 "коротких ссылок" (типа t.co, fb.me, goo.gl и др.).

Источниками данных для анализа сообщений выступили популярные социальные сети и сервисы: ВКонтакте, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, G+, Мой Мир, а также блоги, форумы, новостные статьи и комментарии к ним, тематические сайты и группы обсуждений.

Аналитический центр Brand Analytics — крупнейшая исследовательская структура, специализирующаяся на глобальном мониторинге и аналитике социальных коммуникаций в России и за рубежом.

Агентство занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере. Совокупная аудитория флагмана ria.ru в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube превышает восемь миллионов подписчиков.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.