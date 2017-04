Журналист "РИА Недвижимость" награжден за профессионализм

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Шеф-редактор информационного агентства "РИА Недвижимость" (в составе МИА "Россия сегодня") Марина Заблудовская стала лауреатом конкурса специалистов рынка недвижимости "Золотое перо-2017", организованном Московской ассоциацией риелторов, в номинации "За высокий профессионализм".

Ежегодный конкурс "Золотое перо" проводится по инициативе Московской ассоциации риелторов среди журналистов, средств массовой информации, PR-служб и организаторов деловых мероприятий с целью привлечения внимания общества к рынку недвижимости, его тенденциям, к людям и компаниям, которые профессионально работают на нем.

Премию за активное освещение профессиональной деятельности на рынке недвижимости получил Сергей Велесевич ("РБК Недвижимость"). Приз в номинации "Лучший главный редактор" достался Наталье Бухтияровой ("Недвижимость и цены").

Лучшим отраслевым изданием о рынке недвижимости стала "Строительная газета", лучшим порталом о рынке недвижимости — "IRN Информационно-аналитический портал", а лучшим интернет-СМИ на рынке недвижимости Московского региона в номинации "Дебют года" признан портал "Недвижимость и цены".

Медиагруппа "Россия сегодня" перезапустила "Социальный навигатор" входит в тройку лидеров рейтинга самых цитируемых СМИ недвижимости и строительства по итогам 2016 года, подготовленный компанией "Медиалогия".

РИА Недвижимость — единственное в России информационное агентство в сфере недвижимости. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". В 2016 году "РИА Недвижимость" признано информационным агентством года и интернет-порталом года по версии главной журналистской премии рынка недвижимости JOY. Агентство не раз становилось обладателем титула "Лучшее онлайн-издание о недвижимости" по версии Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA в рамках конкурса JOY (Journalist of the Year in Real Estate).