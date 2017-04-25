Медиагруппа "Россия сегодня" перезапустила "Социальный навигатор"

Вывеска МИА Россия сегодня у входа в пресс-центр

Вывеска МИА Россия сегодня у входа в пресс-центр

МОСКВА, 25 апреля — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" перезапустила новый продукт под уже известным брендом "Социальный навигатор". Сейчас проект освещает все социальные аспекты, предоставляя новости, эксклюзивные исследования и экспертные мнения в сфере образования, социального права, медицины, инклюзивного образования, благотворительности и паллиативной помощи.

"Запуская этот проект, мы хотим помочь нашим гражданам лучше ориентироваться в обществе и, в то же время сделать более качественным само общество", ‒ отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя запуск обновленного "Социального навигатора".

Проект по-прежнему входит в рубрику "Общество" на флагманском ресурсе медиагруппы ria.ru , но агрегировал в себя бывшие ее подрубрики "Здоровье", "Образование", "Детские вопросы", "Жизнь без преград", "Proмигрантов", "Школа волонтера", "Ответственный бизнес". Таким образом, новый СН представляет собой уникальную площадку с одной точкой доступа ко всем ресурсам социальной направленности.

Кроме того, "Социальный навигатор" включает в себя такие тематические разделы, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Детский отдых", "Лучшие школы России", "Качество приема в вузы", "Найди меня, мама", "Помочь".

В рамках этих подрубрик "Социальный навигатор" рассказывает о мерах, предпринимаемых государством и общественными организациями социальной сферы, анализирует качество услуг социальной сферы с помощью линейки социальных и образовательных рейтингов, информирует о том, как получить помощь в трудной ситуации, как правильно помочь другим. При этом продукт сохраняет высокие стандарты качества предоставляемой новостной и аналитической информации, объективность взглядов на происходящие социальные процессы.

Форма подачи материалов остается доступной для широкой аудитории, но становится более мультимедийной и насыщенной актуальными форматами.