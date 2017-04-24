В "России сегодня" дан старт "Георгиевской ленточке"

Москва, 24 апреля, Пресс-служба МИА "Россия сегодня" — Первые георгиевские ленточки" появились на улицах российских городов с началом одноименной акции. Идея акции родилась в стенах медиагруппы "Россия сегодня", по традиции здесь же прошла пресс-конференция, в ходе которой организаторы рассказали, где и когда можно будет получить ленточку с 24 апреля по 9 мая. С видеообращением к собравшимся выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев: "Сейчас мы особенно остро чувствуем, насколько важно знать и помнить свою историю, историю Великой Отечественной. Георгиевская ленточка, идея которой родилась в стенах Агентства, уже стала символом связи поколений и памяти. Хочется, чтобы она стала еще и "прививкой" от повторения войн".

Организаторы ожидают, что в акции примут участие россияне из 85 регионов России и 70 стран мира. Получить ленточку в Москве можно по традиции у здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, а также у станций московского метро и в городских парках. С полным перечнем точек распространения георгиевских ленточек в России и за рубежом можно ознакомиться на сайтах ria.ru/gl и 9may.ru.

Как отметила директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева "Важно, что акция проходит благодаря энтузиазму активистов различных общественных объединений и неравнодушных граждан по всей стране: они собираются на главных улицах и площадях городов, чтобы подарить каждому человеку символ Победы в преддверии великого праздника. Особую роль, конечно, здесь играют "Волонтеры Победы", именно они выступают локомотивом в проведении подобных мероприятий: "Георгиевская ленточка", другие Всероссийские акции, участие в Парадах, работа с ветеранами, обустройство памятных мест".

Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах Агентства (в 2005 году — РИА Новости, с 2013 года — МИА "Россия сегодня) при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной: с 2009 года георгиевские ленточки распространяют в зарубежных представительствах Россотрудничества по всему миру.

За более чем 10 лет разные общественные и коммерческие организации становились организаторами акции. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом, георгиевская ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы.

С 2016 года акция проводится силами тысяч Волонтеров Победы по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".