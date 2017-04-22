МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Интернет-проект международной медиагруппы "Россия сегодня" — ИноСМИ — отмечает 16-летие. С момента основания информационный ресурс удерживает позицию лидера среди журналистских ресурсов Рунета, специализирующихся на переводах материалов зарубежных изданий. ИноСМИ служит "окном в мир" для русскоязычных читателей, рассказывает о точке зрения международных экспертов и лидеров мнений на ключевые процессы в обществе, освещает глобальные мировые тренды. Ежедневно редакция выбирает ключевые статьи из более чем 2800 зарубежных источников и публикует самые интересные и свежие из них о России и мире. Проект ставит перед собой просветительские и образовательные цели, способствуя улучшению понимания международных процессов в многополярном мире.

Источники со всего мира

Редакция переводит порядка 40 материалов в сутки, из них около 80% — это крупнейшие мировые СМИ разной политической ориентации, остальная часть — резонансные материалы альтернативных изданий (например — CounterPunch, American Thinker, Arbejderen). Для удобства читателей все публикации имеют ссылку на автора и издание-первоисточник, кроме того, им доступна подборка схожих по теме материалов, опубликованных в международных СМИ ранее

Англоязычные СМИ составляют четверть переводимых источников, остальные переводы редакция ИноСМИ делает из немецких, французских, скандинавских, арабских, китайских, японских, испанских, турецких, иранских, балтийских, украинских, армянских, азербайджанских, грузинских и многих других источников. Таким образом, ИноСМИ знакомит русскоязычных читателей со всем многообразием многополярного и мультикультурного общества.

Современные форматы

ИноСМИ работает во всех современных форматах, особенно делая упор на доставку контента напрямую пользователям. Так, благодаря одноименному мобильному приложению, ежедневно заголовки ведущих мировых СМИ становятся доступными читателям на русском языке. Мобильное приложение ИноСМИ, которое было обновлено в прошлом году, доступно на устройствах IOS и Android. Кроме того, редакционная команда ИноСМИ выбирает самые интересные статьи и публикует их на официальных страницах проекта в социальных сетях Facebook, Twitter и крупнейшей русскоязычной социальной сети ВКонтакте.

Дружелюбный дизайн

Связь с читателями

В 2015 году команда ИноСМИ обновила дизайн сайта. Внешний вид стал более современным, структура логичнее и понятнее для пользователей. Были созданы новые полезные инструменты и дано развитие форматам, успешно себя зарекомендовавшим ранее. На передний план ресурса были выдвинуты актуальные сюжеты по основным текущим событиям в мире. Для удобства читателей, чтобы они могли быстро найти нужный им материал, упрощен поиск, путем добавления фильтров и хэштегов к статьям. В новой версии сайта появился каталог авторов, поскольку к личности журналистов, статьи которых публикуются на сайте ИноСМИ, всегда повышенный интерес. На портале также был обновлен список изданий с полным их описанием.

Читатели ИноСМИ могут воспользоваться сервисом "Предложи статью", дающий возможность им оставлять ссылки на материалы, перевод которых они хотели бы видеть на ИноСМИ. В новой версии ИноСМИ можно оценивать статьи и комментарии к ним других пользователей.