МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Интернет-проект международной медиагруппы "Россия сегодня" — ИноСМИ — отмечает 16-летие. С момента основания информационный ресурс удерживает позицию лидера среди журналистских ресурсов Рунета, специализирующихся на переводах материалов зарубежных изданий. ИноСМИ служит "окном в мир" для русскоязычных читателей, рассказывает о точке зрения международных экспертов и лидеров мнений на ключевые процессы в обществе, освещает глобальные мировые тренды. Ежедневно редакция выбирает ключевые статьи из более чем 2800 зарубежных источников и публикует самые интересные и свежие из них о России и мире. Проект ставит перед собой просветительские и образовательные цели, способствуя улучшению понимания международных процессов в многополярном мире.
Источники со всего мира
Англоязычные СМИ составляют четверть переводимых источников, остальные переводы редакция ИноСМИ делает из немецких, французских, скандинавских, арабских, китайских, японских, испанских, турецких, иранских, балтийских, украинских, армянских, азербайджанских, грузинских и многих других источников. Таким образом, ИноСМИ знакомит русскоязычных читателей со всем многообразием многополярного и мультикультурного общества.
Современные форматы
ИноСМИ работает во всех современных форматах, особенно делая упор на доставку контента напрямую пользователям. Так, благодаря одноименному мобильному приложению, ежедневно заголовки ведущих мировых СМИ становятся доступными читателям на русском языке. Мобильное приложение ИноСМИ, которое было обновлено в прошлом году, доступно на устройствах IOS и Android. Кроме того, редакционная команда ИноСМИ выбирает самые интересные статьи и публикует их на официальных страницах проекта в социальных сетях Facebook, Twitter и крупнейшей русскоязычной социальной сети ВКонтакте.
Дружелюбный дизайн
Связь с читателями
Читатели ИноСМИ могут воспользоваться сервисом "Предложи статью", дающий возможность им оставлять ссылки на материалы, перевод которых они хотели бы видеть на ИноСМИ. В новой версии ИноСМИ можно оценивать статьи и комментарии к ним других пользователей.