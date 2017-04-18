"Россия сегодня" и Курчатовский институт договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" приступили к выпуску серии научно-популярных интерактивных лонгридов для массовой аудитории. Проект стал частью соглашения о сотрудничестве, подписанного генеральным директором МИА "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым и президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком. Во время экскурсии по Курчатовскому синхротронному центру Ковальчук и Киселев посетили одну из его экспериментальных станций фазочувствительных методов исследования вещества "ФАЗА" и так называемую "чистую комнату" — лабораторию для исследования электронной структуры твердых тел, работающую в условиях сверхвысокого вакуума. На церемонии подписания соглашения присутствовали молодые ученые Курчатовского института.

© РИА Новости. Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк "Россия сегодня" взяла награду за интерактивный дизайн заявил: "Курчатовский институт сегодня — один из ведущих научных центров мира. Спектр наших исследований настолько широк, что проще сказать, чем мы не занимаемся, чем перечислять все наши направления. В следующем году мы отметим 75 летний юбилей. За эти годы наш институт прошел огромный путь: от атомного проекта, у истоков которого мы стояли, до создания природоподобных технологий. В их основе лежит слияние, конвергенция естественных наук с гуманитарными. И сегодня, продолжая развитие атомных технологий, мы успешно продвигаемся и в этом новом, прорывном направлении".

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил: "Россия славилась своими умами всегда, и здесь, в Курчатовском, концентрацию интеллектуальной энергии чувствуешь на физическом уровне. Наша медиагруппа, "Россия сегодня", видит свою роль в том, чтобы донести эту энергию до миллионов, быстро и эффективно, рассказать просто о сложном, увлечь наукой и привлечь в науку заинтересованных и талантливых".

Цель соглашения — популяризация успехов российской науки на примере уникального Курчатовского комплекса, одного из немногих мест в мире, где синхротрон, нейтронный исследовательский реактор и специальные рентгеновские установки расположены на одной площадке. Первым шагом долгосрочного сотрудничества стал интерактивный проект, посвященный термоядерному синтезу, опубликованный на флагманском сайте "Россия сегодня" ria.ru. Созданный с помощью специалистов Курчатовского института материал в жанре научпоп рассказывает о том, откуда в недалеком будущем человечество будет черпать энергию, что такое токамак и как с его помощью создать искусственное Солнце в земных условиях.

Следующая история, которая выйдет в свет благодаря сотрудничеству экспертов Курчатовского института , редакторов и графиков "Россия сегодня", расскажет о специализированном Курчатовском источнике синхротронного излучения. Это — уникальная, единственная на территории России и стран СНГ мегаустановка, которая дает возможность "заглянуть" внутрь любого вещества, понять строение материала на атомном уровне. На синхротроне одновременно проводятся исследования в самых разных областях: от нанодиагностики, биотехнологий до материаловедения, белковой кристаллографии, метрологии и даже археологии.

НИЦ "Курчатовский институт" был основан в Москве в 1943 году как Лаборатория №2 Академии наук СССР для решения задачи создания атомного оружия. В 1960 году институту было присвоено имя его основателя И.В. Курчатова, а в 1991 году он получил статус Российского научного центра. С созданием НИЦ "Курчатовский институт" в России сформирован не имеющий аналогов междисциплинарный научно-технический комплекс с уникальной исследовательско-технологической базой, включающий в себя ускорительные комплексы, исследовательские реакторы, плазменные установки, Центр обработки данных на базе Курчатовского суперкомпьютера.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" в России представляет линейку информационных ресурсов: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ. Агентство занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере. Совокупная аудитория флагмана ria.ru в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube превысила восемь миллионов подписчиков.