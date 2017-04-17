“Россия сегодня” представила онлайн навигатор для выпускников школ

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Проект "Социальный навигатор" (в составе МИА "Россия сегодня") при поддержке региональных органов управления образованием выпустил информационный интерактивный ресурс для выпускников 9 и 11 классов. Навигатор помогает школьникам и их родителям сориентироваться в разнообразии российских колледжей и техникумов: куда поступать, каков средний проходной балл, какие направления наиболее популярны. Навигатор содержит информацию о колледжах и техникумах из 60 регионов России.

© РИА Новости. Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк "Россия сегодня" взяла награду за интерактивный дизайн : "Наш навигатор по колледжам России является единственным проводником для школьников и их родителей. Мы специально разработали ресурс так, чтобы можно было ранжировать заведения по региону, стоимости обучения, направлениям. Каждый год мы обновляем ресурс по итогам приемной кампании, а также увеличиваем количество колледжей-участников рейтинга".

В целом, выпускникам —2017 поступить на бюджетные и платные отделения колледжей стало чуть легче, чем в прошлом году — проходной балл незначительно, но снизился. Самые высокие проходные баллы на бюджетные места в 2016 году отмечены на юридическом направлении во Владимирском авиамеханическом колледже (4,85 балла) и на "экономике и управлении" в Аграрном колледже (4,8 балла) Республики Северной Осетии — Алания.

Конкурс на бюджетные места тоже снизился с 23 до 19 человек по итогам исследования приемной кампании в колледжи и техникумы России 2016 года.

Самый крупный набор среди российских школьников на бюджетный прием стали Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова (г. Санкт-Петербург) и Колледж туризма и гостиничного сервиса (г. Санкт-Петербург), на платный прием — Кемеровский областной медицинский колледж и Тюменский колледж экономики, управления и права.

Эксперты "Социального навигатора" отметили, что минимальная стоимость платного обучения в колледже в России за год увеличилась вдвое до 3000 рублей, а максимальная, наоборот, почти вдвое снизилась, составив 140 000 руб.

"Социальный навигатор" — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и др. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России и получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards.

