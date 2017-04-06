"Россия сегодня" возглавила рейтинг цитируемости российских СМИ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Новости флагмана медиагруппы "Россия сегодня" — РИА Новости — стали самыми цитируемыми в российских СМИ и социальных сетях в марте 2017 года, следует из интегрального рейтинга цитируемости компании Brand Analytics. Помимо РИА-Новости, возглавившего рейтинг, в первую пятёрку вошли ТАСС, RT, Life.ru, и Lenta.ru.

Рейтинг строится на основе числа цитирований СМИ в других СМИ и в социальных сетях за календарный месяц и включает три параметра — количество цитат в СМИ, в социальных медиа и интегральный показатель Total Index. Интегральный показатель является суммой Index media (кол-во цитат в СМИ, приведенное к 100-бальной шкале) и Index social media (кол-во цитат в соцмедиа, приведенное к 100-бальной шкале).

Для расчёта рейтинга были проанализированы 1 527 988 361 русскоязычных сообщений соцмедиа (сообщения спам-ботов не учитывались) и 6,6 миллионов материалов СМИ. В сообщениях пользователями были использованы 1 604 861 756 ссылок на внешние ресурсы, в том числе 280 199 229 "коротких ссылок" (типа t.co, fb.me, goo.gl и др.). Источниками данных для анализа сообщений соцмедиа выступили популярные социальные сети и сервисы: ВКонтакте, Twitter, Мой Мир, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, G+, МирТесен, а также блоги, форумы, тематические сайты, группы обсуждений и пользовательские комментарии к материалам СМИ. Для анализа публикаций СМИ использовалась база, содержащая более 20 тысяч источников.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" в России представляет линейку информационных ресурсов: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ. Агентство занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере. Совокупная аудитория флагмана ria.ru в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube превысила восемь миллионов подписчиков.