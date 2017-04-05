"Россия сегодня" запускает программу к году экологии

МОСКВА, 05 апр — РИА Новости. В редакциях группы в Москве запущена корпоративная программа "Зеленый офис". Программа направлена на продвижение ответственного подхода к использованию ресурсов сотрудниками медиагруппы.

Двусторонняя печать, специальные контейнеры для сбора использованных батареек, выключение электроприборов по окончании рабочего дня и установка светодиодных ламп, а также планирование редакционных командировок с учётом показателей авиаперевозчиков по сокращению оставляемого углеродного следа, все это вместе позволит сохранить природные ресурсы и подать пример бережного отношения к природе. Программа "Зеленый офис" дополнила целый ряд информационных проектов, которые редакции МИА "Россия сегодня" создали в год экологии для популяризации ответственного отношения к окружающей среде.

Заместитель Главного редактора Елена Евгеньевна Чепурных: "Вместе с нашими читателями мы делаем большое дело. Просто и наглядно мы рассказываем им о сложных вещах, показываем, что в сохранении окружающей среды мелочей нет, что каждый маленький шаг в верном направлении способен привести общество к более осознанному потреблению".

Зеленые страницы

Экологическая карта

Ранее для своих читателей крупнейший новостной сайт рунета — Ria.ru — запустил "Зеленые страницы" — материалы, в которых собраны новости экологии, рекомендации по сохранению природных ресурсов, тесты, интерактивная экологическая карта, где можно пожаловаться на проблему и следить за ее устранением. Частью проекта стали также научно-познавательные статьи и интерактивные опросы, в которых авторы рассказывают о конкретных шагах, которые каждый может предпринять для сохранения окружающей среды. Проект уже пользуется популярностью, в том числе среди пользователей социальных сетей.

Читатели RIA.ru в спецпроекте "Год Экологии" могут оставить на интерактивной экологической карте жалобу на экологические нарушения. Перечень нарушений будет проверен сотрудниками Минприрорды, которые возьмут ситуацию под контроль и обеспечат ее решение. Отделения ОНФ собирают заявки и следят за устранением несанкционированных свалок различного масштаба в регионах России. Следить за нарушениями и их устранениям можно в проекте "Зеленые страницы" по ссылке.

Корпоративное волонтерство

Сотрудники МИА "Россия сегодня" ежегодно становятся волонтёрами экспедиции РГО "Гогланд", где помогают очищать остров от мусора. Репортажи о работе волонтеров МИА "Россия сегодня" ищите с июня 2017 на "Зеленых страницах".

Экономия и переработка

В 2016 году более 3,5 тонн макулатуры было собрано сотрудниками "Россия сегодня" для дальнейшей переработки. Эта практика сохранится и в 2017 году. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF) России всего 10 кг правильно переработанной макулатуры предотвращают выброс СO2, способный за 4 года уничтожить одно дерево.

Внедрение программы "Зеленый офис" также коснулось правил печати документов — по умолчанию настроена двусторонняя печать на бумаге, имеющей экологический сертификат Лесного попечительского совета (FSC).

В 2017 году сотрудники Агентства сдали более 80 кг батареек (порядка 4000 шт.) в специально установленные контейнеры. Учитывая, что одна батарейка, попадая в грунт, загрязняет почву тяжелыми металлами в радиусе 20 м2, то общими усилиями сотрудников агентства было сохранено около 80 000 метров поверхности земли от заражения тяжелыми металлами.

В самом здание агентства проходит поэтапная замена люминесцентных ламп на светодиодные, которые позволяют экономить 90 кВт.ч., что сопоставимо с обеспечением электропитанием 300 рабочих мест.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.