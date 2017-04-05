"Россия сегодня" возглавила рейтинг популярности в соцсетях

МОСКВА, 05 апр — РИА Новости. Флагманский ресурс МИА "Россия сегодня" ria.ru вновь стал абсолютным лидером среди всех типов СМИ по цитируемости среди пользователей социальных сетей согласно результатам исследования компании Brand Analytics за март 2017 года. В марте цитируемость в социальных сетях флагманского информационного ресурса медиагруппы — "РИА Новости" — достигла 337 299 постов с долей цитируемости 4,6%, опередив все остальные российские СМИ, включая газеты, журналы, телеканалы, радиостанции и Интернет-ресурсы. В первую пятерку рейтинга популярности в социальных сетях также вошли медиаресурсы RT, Life, Лента.ру и Яндекс.Новости (318 103, 295 700, 239 032 и 229 126 гиперссылок соответственно).

Для расчета Рейтинга было обработано:, опубликованных за месяц в социальных медиа. В сообщениях пользователями были использованыссылок на внешние ресурсы, в том числе"коротких ссылок" (типа t.co goo.gl и др.). Источниками данных для анализа сообщений выступили популярные социальные сети и сервисы: ВКонтакте, Twitter, Мой Мир, Facebook, Instagram, YouTube, G+, а также блоги, форумы, новостные статьи и комментарии к ним, тематические сайты и группы обсуждений.

Аналитический центр Brand Analytics — крупнейшая исследовательская структура, специализирующаяся на глобальном мониторинге и аналитике социальных коммуникаций в России и за рубежом. Подробнее об исследовании можно прочитать на сайте исследовательского центра.

Агентство занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере. Совокупная аудитория флагмана ria.ru в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube превысила восемь миллионов подписчиков.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.