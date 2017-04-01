Журналист РИА Новости (Крым) получил награду ОНФ "Правда и справедливость"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости (Крым). В первый день работы медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" Общероссийского народного фронта состоялось награждение лауреатов конкурса журналистских работ.

Одним из лауреатов стал корреспондент регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Алексей Гончаров. Жюри конкурса по достоинству оценили работу журналиста о ремонте дорог на полуострове для сайта РИА Новости (Крым).

"Очень рад получить эту награду, тем более, за публикацию на тему, которая действительно волнует всех крымчан. Это в очередной раз доказывает, что мы не зря трудимся. Я хочу всем нам пожелать видеть реальные результаты своей работы вокруг нас – на улицах наших городов, которые будут становиться лучше благодаря нашим усилиям", — подчеркнул Алексей Гончаров.

© РИА Новости Руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов (слева) и корреспондент регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Алексей Гончаров (справа) на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость".

Награду крымскому журналисту вручил председатель Общественного совета Фонда ОНФ "Правда и справедливость" депутат Госдумы Николай Будуев. Кроме того, лауреатов поздравила сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

Также в состав общественного совета Фонда "Правда и справедливость" в 2017 году вошел руководитель подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе, член регионального штаба ОНФ в Республике Крым Вадим Волченко.

"Очень рад за крымчан и за всех награжденных, но прежде всего за нашего коллегу и весь коллектив РИА Новости (Крым). ОНФ создан механизм реальной правовой, моральной и даже физической поддержки и защиты для журналистов, поднимающих в регионах непопулярные и порой небезопасные темы. Это повышает качество журналистики и в целом эффективность работы СМИ. Но главное всегда не борьба журналистов с чиновниками и недобросовестным бизнесом и наоборот, главное — открытая реакция общества на волнующие проблемы. Понимание, что каждый гражданин и его мнение имеет значение, каждый способен менять ситуацию, способен созидать или бороться и добиваться результата в рамках закона, а это и есть основа активного и не безразличного гражданского общества", — отметил Волченко.

© РИА Новости Корреспондент регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Алексей Гончаров получил награду на медиафоруме независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость"

Лауреатами конкурса стали всего 443 представителя печатных и электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, фотокорреспондентов и блогеров из всех регионов страны. Среди них – десять крымчан и шесть представителей севастопольских СМИ.

Региональное подразделение МИА "Россия сегодня" в Симферополе представлено сайтом РИА Новости (Крым), радио "Спутник в Крыму" и мультимедийным пресс-центром. В июле 2016 года подразделение и региональное отделение ОНФ в РК инициировали создание проекта гражданской журналистики "От тебя зависит". Это радиопрограмма о наиболее актуальных вопросах, беспокоящих жителей Республики Крым, о существующих проблемах и способах их решения, а также о социальной справедливости. В ходе программы представители ОНФ поднимают наиболее актуальные проблемы региона и дают экспертную оценку сложившейся ситуации. В свою очередь приглашенные чиновники отвечают на заданные "фронтовиками", журналистами и всеми крымчанами вопросы, а также информируют о своей работе.