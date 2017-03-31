РИА Новости и ВКонтакте замеряют пульс соцсети

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Флагманский сайт медиагруппы "Россия сегодня" RIA.RU и крупнейшая социальная сеть в России и СНГ ВКонтакте запустили совместный проект "10VK: Самые обсуждаемые люди и события 2017 года". Каждый месяц в специальном разделе RIA.RU и в аккаунте РИА Новости в VK будет публиковаться рейтинг самых обсуждаемых в соцсети трендов с хэштегом #10VK. Авторы проекта планируют выяснить, какие персоны, фильмы, сериалы, события и гаджеты чаще всего обсуждают пользователи самой многочисленной социальной сети рунета. Стартовал проект 31 марта публикацией топ-10 самых ожидаемых событий года. В основе рейтинга — количество упоминаний имён или событий пользователями ВКонтакте в публичных записях и комментариях за указанный месяц.

Алексей Филипповский, заместитель главного редактора Ria.ru:

"Это первый рейтинг, который зафиксирует настроения пользователей самой популярной в России социальной сети. Для нашей редакции это проверка того, насколько наша новостная повестка отвечает запросам аудитории "ВКонтакте". И, конечно, интересно, насколько будет отличаться выбор подписчиков сообщества РИА Новости. Для них на странице сообщества мы будем устраивать отдельное обсуждение".

Евгений Красников, пресс-секретарь ВКонтакте:

"Ежедневно миллионы пользователей VK следят за информационной повесткой и обсуждают самые резонансные события. В социальной сети представлено свыше 80 процентов всей аудитории Рунета, а значит можно с уверенностью говорить, что данный рейтинг отражает мнение большинства пользователей интернета в России".

ВКонтакте — крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 млн пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 млн человек. Активная аудитория встроенного мессенджера ВКонтакте составляет 82 млн ежемесячно.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Сайт Ria.ru — читают свыше 2 млн пользователей ежедневно. Корреспондентская сеть агентства охватывает порядка 90 городов мира. РИА Новости в составе МИА "Россия сегодня" дополняет линейку информационных ресурсов группы, включающих также: Прайм, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор.