РИА Новости и ВКонтакте замеряют пульс соцсети

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Флагманский сайт медиагруппы "Россия сегодня" RIA.RU и крупнейшая социальная сеть в России и СНГ ВКонтакте запустили совместный проект "10VK: Самые обсуждаемые люди и события 2017 года". Каждый месяц в специальном разделе RIA.RU и в аккаунте РИА Новости в VK будет публиковаться рейтинг самых обсуждаемых в соцсети трендов с хэштегом #10VK. Авторы проекта планируют выяснить, какие персоны, фильмы, сериалы, события и гаджеты чаще всего обсуждают пользователи самой многочисленной социальной сети рунета. Стартовал проект 31 марта публикацией топ-10 самых ожидаемых событий года. В основе рейтинга — количество упоминаний имён или событий пользователями ВКонтакте в публичных записях и комментариях за указанный месяц.
Алексей Филипповский, заместитель главного редактора Ria.ru:
Евгений Красников, пресс-секретарь ВКонтакте:
"Ежедневно миллионы пользователей VK следят за информационной повесткой и обсуждают самые резонансные события. В социальной сети представлено свыше 80 процентов всей аудитории Рунета, а значит можно с уверенностью говорить, что данный рейтинг отражает мнение большинства пользователей интернета в России".
ВКонтакте — крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 млн пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 млн человек. Активная аудитория встроенного мессенджера ВКонтакте составляет 82 млн ежемесячно.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Сайт Ria.ru — читают свыше 2 млн пользователей ежедневно. Корреспондентская сеть агентства охватывает порядка 90 городов мира. РИА Новости в составе МИА "Россия сегодня" дополняет линейку информационных ресурсов группы, включающих также: Прайм, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор.