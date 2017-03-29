Sputnik стал лучшим по версии Клуба журналистов Мексики

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik стало лауреатом премии Клуба журналистов Мексики, выиграв в категории "Информационное агентство". Жюри высоко оценило Sputnik за "профессионализм в обращении с информацией, отслеживание тем, аккуратность в работе с источниками и широту предоставляемых онлайн-продуктов". Премия организована Клубом журналистов Мексики и проходит в 46-й раз. Официальная церемония вручения наград состоится в Мехико 30 марта.

"Жюри единогласно было принято решение, что международная премия в области журналистики в категории "Информационное агентство" присуждается международному информационному агентству Sputnik", — говорится в материалах Клуба, подготовленных к церемонии.

Премия Клуба журналистов Мексики существует с 1952 года. Как и сам Клуб, она не связана с какими-либо правительственными структурами или представителями бизнеса. Ранее обладателями премий становились такие СМИ как информационное агентство Notimex, газета La Jornada, журналисты Reuters и многие другие.

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