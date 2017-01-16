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Новости агентства

"Россия сегодня" представит серию фото на фестивале "Первозданная Россия"

11:3016.01.2017
(обновлено: 16:39 16.01.2017)
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Вывеска МИА Россия сегодня. Архив
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 января — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" представит серию фотографий живой природы, сделанных в разных уголках страны, на IV Общероссийском фестивале природы "Первозданная Россия". На фотовыставке зрители смогут увидеть работы 12 корреспондентов Агентства, на снимках которых — пейзажи из самых отдаленных, суровых и живописных мест нашей страны: дивной красоты заповедный Псковский лес;  бескрайние ледовые поля Байкала; многоликость Горного Алтая и многие другие удивительные места. Помимо экспозиции Агентство покажет видеофильм о природном достоянии России. Выставка будет открыта для москвичей и гостей столицы с 20 января по 26 февраля 2017 года в ЦДХ на Крымском Валу.

Открытие выставки победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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"Россия сегодня" открыла прием заявок на конкурс имени Стенина
Директор объединенной дирекции фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль: "Несмотря на то, что наш приоритет  - это репортажная съемка, мы решили показать кадры, которые обычно читатели наших информационных ресурсов не видят. В этом году мы продолжим фотосъемки в разных заповедных местах и в конце года, возможно, покажем всю коллекцию экологической фотографии целиком".

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партерном IV Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия".

Фотокорреспонденты МИА "Россия сегодня": Александр Кряжев, Алексей Даничев, Алексей Мальгавко, Валерий Мельников, Вера Костамо, Владимир Вяткин, Владимир Смирнов, Евгений Епанчинцев, Михаил Мокрушин, Константин Чалабов, Виталий Аньков, Илья Тимин.

Фотослужба МИА "Россия сегодня" является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Фотослужба МИА "Россия сегодня" поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC.

Все фотографии МИА "Россия сегодня" хранятся в крупнейшем в России фотобанке агентства — VisualRian. На данный момент в фотобанке агентства насчитывается более 1,3 млн. фотографий. С более полной информацией о составе фотобанка и условиями пользования им можно ознакомиться на сайте проекта.

 

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