ПРАЙМ стал самым популярным новостным ресурсом финансовой отрасли

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Агентство экономической информации ПРАЙМ (в составе МИА "Россия сегодня") возглавило рейтинг самых цитируемых СМИ финансовой отрасли, подготовленного компанией "Медиалогия" по итогам 2016 года. Индекс цитирования, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, составил 3 744,67, в три раза опередив ближайших преследователей.

В 2016 году агентство "ПРАЙМ" выпустило новую версию информационно-аналитической системы " БИР-Аналитик ", в которой обновлены коды ОКВЭД по всем действующим российским юридическим лицам в соответствии с новым классификатором; запустили мобильную версию сайта и многое другое. Агентство также становилось информационным партнером крупнейших международных деловых мероприятий в России — Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический форум, Международный инвестиционный форум в Сочи, Международный банковский конгресс и другие.

В ноябре 2016 года "ПРАЙМ" стало обладателем Премии Рунета в номинации "Экономика, Бизнес и Инвестиции".

ПРАЙМ — ведущее российское агентство экономической информации, входящее в состав медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является первоисточником экономической информации для основных деловых СМИ и крупнейших новостных агрегаторов, а также разработчиком профессиональных ИТ решений для бизнеса, собственных информационных продуктов и автоматизированных сервисов.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Прайм в составе МИА "Россия сегодня" входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, РИА Недвижимость, Р-Спорт, РИА Рейтинг, ИноСМИ. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.