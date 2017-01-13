Новости "Россия сегодня" стали самыми популярными в соцсетях

МОСКВА, 13 янв, РИА Новости. Пресс-служба МИА "Россия сегодня" — Новости агентства "РИА Новости" (в составе МИА "Россия сегодня") в лидерах среди всех типов СМИ по цитируемости пользователями социальных сетей согласно результатам исследования компании Brand Analytics за декабрь 2016 года. В прошлом месяце цитируемость в социальных сетях флагманского информационного ресурса медиагруппы — "РИА Новости" возросла до 305 716 постов. Вторую и третью строчки рейтинга популярности в социальных сетях сохранили телеканалы Life и RT (252 437 и 210 584 гиперссылок соответственно).

Для расчета Рейтинга было обработано: 783 068 800 русскоязычных сообщений, опубликованных за месяц в социальных медиа. В сообщениях пользователями были использованы 1 060 668 174 ссылок на внешние ресурсы, в том числе 66 300 852 "коротких ссылок" (типа t.co, fb.me, goo.gl и др.).

РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram, G+ и Youtube по итогам года лидирует по числу подписчиков с совокупной аудиторией более 8 млн пользователей.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.