ФКР наградила агентство "Р-Спорт" за вклад в популяризацию керлинга в РФ

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Федерация керлинга России (ФКР) наградила агентство "Р-Спорт" за вклад в развитие и популяризацию этого вида спорта в России.

Во вторник в Москве состоялось празднование 25-летия со дня основания ФКР. На торжественном мероприятии присутствовали руководители федерации, в том числе президент организации Дмитрий Свищев, тренеры сборных России, а также спортсмены. Агентство "Р-Спорт" вошло в число СМИ, чья работа по популяризации керлинга была отмечена федерацией.

В 2016-м году керлингисты сборной России одержали победы в трех крупных международных турнирах — весной Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли чемпионат мира в дисциплине дабл-микст, а осенью вместе с Марией Дуюновой и Даниилом Горячевым победили на чемпионате мира в миксте, прошедшем в Казани.

Женская сборная России во главе со скипом Викторией Моисеевой в конце ноября одержала победу на чемпионате Европы, прошедшем в Шотландии. Мужская национальная команда показала на европейском первенстве лучший результат в истории, став четвертой.