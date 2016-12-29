ФКР наградила агентство "Р-Спорт" за вклад в популяризацию керлинга в РФ

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Федерация керлинга России (ФКР) наградила агентство "Р-Спорт" за вклад в развитие и популяризацию этого вида спорта в России.
В 2016-м году керлингисты сборной России одержали победы в трех крупных международных турнирах — весной Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли чемпионат мира в дисциплине дабл-микст, а осенью вместе с Марией Дуюновой и Даниилом Горячевым победили на чемпионате мира в миксте, прошедшем в Казани.
Женская сборная России во главе со скипом Викторией Моисеевой в конце ноября одержала победу на чемпионате Европы, прошедшем в Шотландии. Мужская национальная команда показала на европейском первенстве лучший результат в истории, став четвертой.