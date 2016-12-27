МИА "Россия сегодня" благодарит своих читателей за доброту

МОСКВА, 27 дек, Пресс-служба МИА "Россия сегодня". В 2016 году медиагруппа "Россия сегодня" запустила два благотворительных проекта на флагмане ria.ru, менее, чем за полгода подарив надежду на жизнь пятнадцати подопечным Русфонда и устроив в приемные семьи четырнадцать воспитанников московских детских домов.
Проект "Найди меня, мама" помогает детям-сиротам с апреля 2016 года. Более ста снятых и размещенных на ria.ru видеороликов с историями воспитанников московских детских домов с особенностями развития (синдром Дауна, нарушения речи) позволили найти семьи детям и подросткам от 6 до 17 лет. В 2017 году проект планирует развиваться в регионах РФ.
Руководитель флагмана МИА "Россия сегодня" ria.ru Кирилл Кирьянов: "Перед Новым годом и Рождеством мы хотим сказать спасибо читателям сайта и подписчикам наших социальных сетей за неравнодушие и человечность. Мы ценим, что вы выбираете нас в качестве источника оперативной и достоверной информации, и всегда рады использовать наш ресурс для помощи людям, которые в ней нуждаются".
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