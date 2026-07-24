PlayStation 6 (PS6): дата выхода, характеристики и цена новой консоли

Sony официально не анонсировала PlayStation 6, но компания вместе с AMD уже показала технологии будущей консоли в рамках Project Amethyst, а руководство Sony Interactive Entertainment не скрывает, что работа над платформой нового поколения идет полным ходом. Сроки выхода, возможные технические особенности и последние новости о PS6 — в материале РИА Новости.

Дата выхода Sony PlayStation 6

Официальной даты выхода PS6 нет. Исторически Sony выпускала новые поколения консолей с интервалом 6-7 лет:

PS3 — в 2006 году,

PS4 — в 2013-м,

PS5 — в ноябре 2020-го.

По этой логике PS6 должна выйти в 2027 году — именно эту дату называет большинство инсайдеров, включая авторитетного источника Kepler L2 и канал Moore's Law Is Dead.

Президент Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нисино неоднократно подчеркивал, что компания по-прежнему делает ставку на консольный формат. По его словам, технологии облачного гейминга развиваются, однако большинство игроков предпочитает запускать игры непосредственно на своем устройстве и не зависеть от качества интернет-соединения.

Это заявление многие аналитики рассматривают как косвенное подтверждение того, что Sony продолжает работу над следующим поколением PlayStation. В то же время компания пока не раскрывала официальные сроки выхода новой консоли, ее характеристики или стоимость.

Вокруг PlayStation 6 регулярно появляются инсайдерские сообщения и прогнозы аналитиков. Наиболее распространенная версия заключается в том, что новая консоль может выйти в конце 2027-го или в 2028 году, однако Sony эту информацию не подтверждала. Поэтому любые данные о сроках запуска, цене и технических характеристиках пока следует рассматривать как слухи и предположения.

"Сейчас почти нет причин для скорого релиза PS6, — уверен операционный директор премиального киберпространства GONZO Cybersport Дмитрий Швидкий. — Во‑первых, дефицит оперативной памяти на фоне роста рынка ИИ и увеличение ее стоимости: компании вроде OpenAI, Google и Apple скупают огромные объемы для дата‑центров, а те же модули нужны ПК, смартфонам и консолям. Это увеличивает цены и создает дефицит, из‑за чего выпуск нового поколения становится дороже. Во‑вторых, потенциал PS5 еще не исчерпан: в прошлых поколениях самые сильные проекты выходили ближе к концу цикла, когда разработчики уже идеально знали железо. Сейчас мало игр, которые демонстрируют разрыв между PS4 и PS5, при этом стоимость разработки под новое поколение очень высока, поэтому издателям выгоднее "дожимать" жизнь текущей платформы. Фактором ускорения релиза PS6 может стать агрессивный шаг конкурентов, например внезапный выпуск нового Xbox со стороны Microsoft".

© Shutterstock/FOTODOM / wedmoments.stock Джойстик для PlayStation © Shutterstock/FOTODOM / wedmoments.stock Джойстик для PlayStation

Технические характеристики PlayStation 6

Подробности о начинке PS6 пока строятся на инсайдерской информации и материалах совместного проекта Sony и AMD под названием Project Amethyst, который направлен на развитие ИИ-инструментов для улучшения графики и повышения производительности будущих игровых устройств.

Архитектор PlayStation Марк Церни и старший вице-президент AMD Джек Хюинь рассказали о трех технологиях, которые могут лечь в основу будущих игровых устройств Sony.

Neural Arrays — система, которая позволяет вычислительным блокам графического процессора работать более слаженно, как единый ИИ-модуль. Это должно ускорить технологии улучшения изображения и снизить нагрузку на видеочип.

Radiance Cores — специальные аппаратные блоки для трассировки лучей и path tracing. Они берут часть вычислений на себя, благодаря чему графика может стать более реалистичной без серьезного падения производительности.

Universal Compression — новая технология сжатия данных, которая работает не только с текстурами, но и с другими типами информации. Это помогает эффективнее использовать память и повышать производительность системы.

По данным инсайдера Kepler L2, базовая версия PlayStation 6 может получить около 30 ГБ памяти GDDR7, а предполагаемая портативная модель — около 24 ГБ. Также в утечках упоминается процессор на архитектуре AMD Zen 6 и графическая подсистема нового поколения RDNA с поддержкой технологий масштабирования изображения на базе искусственного интеллекта.

© Shutterstock/FOTODOM / Eduardo Y Оперативная память © Shutterstock/FOTODOM / Eduardo Y Оперативная память

Обратная совместимость с играми PlayStation 5 считается одним из наиболее вероятных нововведений PS6, однако официально Sony эту возможность пока не подтверждала. Кроме того, СМИ и инсайдеры обращают внимание на патенты Sony, связанные с эмуляцией архитектур предыдущих поколений консолей, что в перспективе может расширить поддержку классических игр, однако конкретные планы компании на этот счет пока не раскрываются.

"У PS6 почти наверняка вырастут частоты, производительность и объем оперативной памяти, для большинства игроков это не станет ощущением прогресса: уже сейчас у PS5 есть запас мощности, а ключевую роль играет оптимизация игр, — говорит Дмитрий Швидкий. — Куда заметнее выглядят новые функции контроллера: в духе Sony может появиться еще одна фишка вроде сенсорной панели, адаптивных триггеров или продвинутой вибрации. DualSense уже имитирует отдачу оружия и, например, скольжение по льду".

Дизайн и комплектация

Официальных изображений консоли не существует, все опубликованные "рендеры" PS6 лишь неофициальные концепты. Инсайдерские утечки описывают линейку из трех продуктов:

базовая консоль (условно PS6 или PS6 Standard),

более мощная Pro-версия, выходящая позже по аналогии с PS5 Pro,

отдельная портативная PlayStation, известная под кодовым именем Project Canis.

Отдельные инсайдеры также сообщают о разработке портативного устройства в экосистеме PlayStation. По их данным, консоль может получить поддержку игр предыдущих поколений и энергоэффективный процессор AMD. Впрочем, Sony пока не подтверждала ни существование такого устройства, ни его характеристики. Вопрос о формате будущей PS6 — с дисководом или без него — также остается предметом слухов и прогнозов аналитиков.

"Использование ИИ в PS6 почти неизбежно: Sony использует ИИ‑апскейлинг PSSR, а индустрия опирается на технологии DLSS, FSR и XeSS, чтобы повышать качество картинки и FPS без прямого роста мощности железа", — отмечает Дмитрий Швидкий.

Цена PlayStation 6

Точная цена не определена, руководство Sony публично признает это. Дефицит памяти и рост стоимости компонентов делают повторение цены PS5 при запуске ($399-499) крайне маловероятным.

Модель Цена Комментарий PS5 (старт, 2020) 399 $ цифровая / 499 $ с дисководом Текущая цена выросла до 599,99 $ / 649,99 $ PS5 Pro (старт, 2024) 699 $ Подорожала до 899,99 $ в апреле 2026 года PS6 (прогноз) от 600 $ и выше Аналитики не исключают планку 700-1000 $ из-за роста цен на память PS6 портативная версия 400–500 $ (оценка MLID) Предположительно, отдельная более доступная модель

Аналитик MST International Дэвид Гибсон в январе 2026 года предупредил, что, хотя текущие запасы памяти временно защищают Sony от удорожания, в 2026-2027 финансовом году рост издержек может стать серьезной проблемой, способной сдвинуть выпуск консоли "дальше, чем многие ожидали". Часть инсайдеров, включая Moore's Law Is Dead, оценивает возможную стоимость топовой PS6 на уровне 1000 долларов в самом пессимистичном сценарии, тогда как другие источники говорят о цене ближе к историческим нормам PlayStation.

© Shutterstock/FOTODOM / socrates471 Джойстик для PlayStation © Shutterstock/FOTODOM / socrates471 Джойстик для PlayStation

Последние новости о PS6

Май 2026 года — CEO Sony Хироки Тотоки заявил об отсутствии решения по срокам и цене PS6, упомянув возможное изменение бизнес-модели.

Апрель 2026 года — инсайдер Kepler L2 публично отверг версию о масштабном переносе релиза, сославшись на уже заключенные контракты с TSMC.

Февраль 2026 года — Bloomberg сообщило со ссылкой на источники о возможном переносе запуска на 2028-2029 годы.

Январь 2026 года — аналитик MST International предупредил о риске удорожания компонентов к 2027 финансовому году.

Конец 2025 года — Sony и AMD опубликовали совместное видео о технологиях Project Amethyst — Neural Arrays, Radiance Cores и Universal Compression.