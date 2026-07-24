GTA 6: когда ждать релиз, последние новости

GTA 6 уже получила официальную дату выхода, однако вокруг игры по-прежнему остается множество вопросов: выйдет ли она одновременно на ПК, возможен ли новый перенос и что известно о релизе на разных платформах. Актуальная информация о дате выхода Grand Theft Auto VI, заявлениях Rockstar Games и чего ждать от одного из самых ожидаемых релизов последних лет — в материале РИА Новости.

Когда выйдет GTA 6 на ПК и PS5, Xbox

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После нескольких переносов Rockstar Games официально назначила релиз Grand Theft Auto VI на 19 ноября 2026 года. Именно в этот день игра должна стать доступна владельцам PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Информацию о новой дате разработчики подтвердили официально, подчеркнув, что дополнительное время необходимо для финальной полировки проекта и достижения ожидаемого уровня качества.

На данный момент ситуация с платформами выглядит следующим образом:

Платформа Статус релиза PlayStation 5 Выход подтвержден 19 ноября 2026 года Xbox Series X/S Выход подтвержден 19 ноября 2026 года ПК Официальная дата не объявлена

Версия для ПК до сих пор не анонсирована. Это соответствует практике Rockstar Games: ранее GTA V и Red Dead Redemption 2 также сначала выходили на консолях, а затем — спустя значительное время — появлялись на компьютерах. Поэтому многие аналитики ожидают релиз GTA 6 на ПК позже, однако официального подтверждения этим прогнозам пока нет.

Важно! Любые объявления о "раннем доступе", "бета-версии GTA 6 для ПК" или возможности скачать игру до официального релиза являются мошенничеством. Rockstar не запускала публичное бета-тестирование, а распространяемые подобным образом файлы могут содержать вредоносное программное обеспечение.

Кроме даты выхода, Rockstar уже открыла предзаказы на игру для консолей текущего поколения. При этом на старте релиза не предусмотрен запуск отдельной новой версии GTA Online, а основное внимание будет сосредоточено на сюжетной кампании.

Почему GTA 6 могут снова перенести

© Shutterstock/FOTODOM / Mehaniq Диски всех частей игры GTA © Shutterstock/FOTODOM / Mehaniq Диски всех частей игры GTA

После нескольких переносов вопрос о возможной новой задержке остается одним из самых обсуждаемых среди поклонников серии. Последний перенос объяснялся стремлением Rockstar Games получить дополнительное время на доработку проекта и выпустить игру в максимально качественном состоянии. Подобный подход компания уже применяла при разработке предыдущих крупных проектов.

Несмотря на продолжающиеся слухи, сегодня нет официальных заявлений о том, что GTA 6 вновь будет перенесена. Напротив, Take-Two Interactive и Rockstar продолжают подготовку к ноябрьскому релизу: стартовали предзаказы, развивается маркетинговая кампания и публикуются новые материалы об игре. Это обычно свидетельствует о высокой степени готовности проекта.

Тем не менее полностью исключать перенос нельзя. На подобное решение теоретически могут повлиять несколько факторов:

необходимость устранения критических технических проблем;

желание разработчиков дополнительно улучшить производительность игры;

обнаружение серьезных ошибок на завершающем этапе тестирования;

внутренние производственные причины, которые Rockstar сочтет достаточными для переноса.

Пока же все официальные источники указывают, что релиз GTA 6 запланирован именно на 19 ноября 2026 года, и никаких подтвержденных данных о новом переносе не существует. Поэтому ориентироваться стоит исключительно на информацию от Rockstar Games и Take-Two, а не на многочисленные слухи и публикации инсайдеров.

"Перенос вполне вероятен. У Rockstar так почти всегда — у них это примерно "50 на 50". Они уже не раз переносили даты, в том числе с другими играми. На GTA 5 они заработали невероятное количество денег, и если хотя бы в одной детали GTA 6 они будут не уверены, игру перенесут.

Так, например, в 2023 году был слив исходного кода GTA V и связанных с ним файлов, а значит, при должных навыках можно было оперативно создать клон игры или наводнить серверы GTA Online читерами, но утечка оказалась неполной. Срок переноса игры прямо пропорционален вероятности слива. Системы защиты Rockstar уже выходят на новый уровень, и летом 2026 года появилась информация, что коробочные версии GTA 6 для PS5 и Xbox выйдут без Blu-ray-диска: внутри будет только цифровой код для скачивания. Будет ли физическая копия, пока неизвестно", — комментирует операционный директор премиального киберпространства GONZO Cybersport Дмитрий Швидкий.

Системные требования GTA 6 на ПК

© Shutterstock/FOTODOM / Alex Tihonovs Игровой компьютер © Shutterstock/FOTODOM / Alex Tihonovs Игровой компьютер

На момент публикации Rockstar Games не представила официальные системные требования GTA 6 для ПК, поскольку компьютерная версия игры пока не анонсирована. Тем не менее интерес к этому вопросу остается высоким: многие игроки уже планируют обновление своего компьютера, ориентируясь на современные технологии, использованные в игре, и опыт предыдущих релизов студии.

Ниже приведены предполагаемые требования, основанные на техническом уровне игры, возможностях актуальных игровых движков и производительности консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. До официального анонса ПК-версии эти характеристики нельзя считать подтвержденными.

Важно! Если вы встретите в интернете "официальные системные требования GTA 6", опубликованные до анонса ПК-версии, стоит относиться к ним с осторожностью. Rockstar Games пока не выпускала подобных спецификаций.

Минимальные требования GTA 6 (1080p / 30 FPS)

Предположительно, для комфортной игры в разрешении Full HD с настройками графики среднего уровня потребуется компьютер следующего уровня:

Компонент Предполагаемая конфигурация Операционная система Windows 11 (64-bit) Процессор AMD Ryzen 5 5600X / Intel Core i5-12400F Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 ГБ) / AMD Radeon RX 6700 XT Оперативная память 16 ГБ Накопитель SSD NVMe Свободное место около 150-200 ГБ

Даже если эти характеристики окажутся близки к реальным, SSD практически наверняка станет обязательным условием. Современные проекты Rockstar активно используют потоковую загрузку большого открытого мира, поэтому установка игры на обычный жесткий диск может негативно сказаться на производительности.

Рекомендуемые требования GTA 6 (1440p / 60 FPS)

© Shutterstock/FOTODOM / Girts Ragelis Игра GTA 6 © Shutterstock/FOTODOM / Girts Ragelis Игра GTA 6

Для игры с высокими настройками графики и стабильными 60 кадрами в секунду в разрешении 1440p, по оценкам специалистов, понадобится значительно более производительная система.

Компонент Предполагаемая конфигурация Операционная система Windows 11 (64-bit) Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D / Intel Core i7-14700K Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Super / AMD Radeon RX 7900 GRE Оперативная память 32 ГБ Накопитель SSD NVMe PCIe 4.0 Свободное место около 200 ГБ

Такой компьютер позволит рассчитывать на высокое качество изображения, увеличенную дальность прорисовки и более стабильную частоту кадров, если Rockstar реализует на ПК современные технологии масштабирования изображения.

GTA 6 в 4K: ультра-настройки и RTX

© Shutterstock/FOTODOM / Nwz Линейка современных видеокарт RTX © Shutterstock/FOTODOM / Nwz Линейка современных видеокарт RTX

Игрокам, планирующим запускать GTA 6 в разрешении 4K с максимальными настройками графики, вероятно, потребуется оборудование топового уровня. Особенно это касается случаев, если игра получит поддержку трассировки лучей нового поколения, улучшенного глобального освещения и других ресурсоемких эффектов.

Ожидаемая конфигурация для такого режима может включать:

процессор уровня AMD Ryzen 7 9800X3D или Intel Core Ultra 9;

видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5080 или RTX 5090 либо флагманское решение AMD нового поколения;

не менее 32-64 ГБ оперативной памяти;

быстрый SSD NVMe с большим запасом свободного места.

При этом пока неизвестно, какие технологии масштабирования изображения появятся в компьютерной версии игры. Если GTA 6 получит поддержку NVIDIA DLSS, AMD FSR или Intel XeSS, это позволит значительно повысить производительность при высоких разрешениях без заметной потери качества изображения. Однако официально Rockstar пока не подтверждала ни наличие этих технологий, ни какие-либо системные требования для ПК.

Сколько будет стоить GTA 6 в России и мире

© Shutterstock/FOTODOM / PintoArt Оплата через терминал © Shutterstock/FOTODOM / PintoArt Оплата через терминал

Rockstar Games уже объявила официальные цены на GTA 6 для консолей нового поколения. Стоимость зависит от региона и выбранного издания, однако игра стала одним из самых дорогих крупных релизов последних лет. Это связано с масштабом проекта, продолжительным циклом разработки и общей тенденцией роста цен на AAA-игры.

На старте продаж стандартное издание предлагается по следующим ценам:

Регион Стандартное издание США 79,99 $ Европа 79,99 € Великобритания 69,99 £

Помимо стандартной версии, доступны и расширенные издания с дополнительным цифровым контентом, однако их стоимость отличается в зависимости от региона и платформы.

В России официальные продажи GTA 6 пока не анонсированы. Из-за отсутствия российского магазина PlayStation приобрести игру напрямую, вероятнее всего, не получится. Большинство игроков традиционно используют аккаунты других регионов либо приобретают цифровые коды через специализированные сервисы. Поэтому итоговая цена в рублях будет зависеть не только от курса валют, но и от комиссии продавца.

Версия для ПК пока не получила ни даты выхода, ни официальной стоимости. Если Rockstar сохранит прежнюю ценовую политику, компьютерное издание, скорее всего, будет стоить столько же, сколько консольная версия на момент своего релиза.

Важно! Покупать ключи GTA 6 стоит только у проверенных магазинов. Предложения приобрести игру значительно дешевле официальной цены до даты выхода часто оказываются мошенническими.

Карта Vice City

© Shutterstock/FOTODOM / Mehaniq Игра GTA Vice City © Shutterstock/FOTODOM / Mehaniq Игра GTA Vice City

Одной из главных особенностей GTA 6 станет возвращение в легендарный Vice City — современную интерпретацию Майами, знакомую поклонникам серии еще по игре 2002 года. Однако новая карта окажется значительно больше прежней и станет лишь частью вымышленного штата Леонида (Leonida), созданного по мотивам Флориды.

По официальным материалам и трейлерам уже подтверждено, что игроки смогут исследовать самые разные районы:

Vice City — современный мегаполис с пляжами, небоскребами и насыщенной ночной жизнью;

— современный мегаполис с пляжами, небоскребами и насыщенной ночной жизнью; Leonida Keys — цепь тропических островов с яхтенными маринами, курортами и прибрежными поселками;

— цепь тропических островов с яхтенными маринами, курортами и прибрежными поселками; Grassrivers — обширные заболоченные территории, вдохновленные Эверглейдс, с богатой дикой природой;

— обширные заболоченные территории, вдохновленные Эверглейдс, с богатой дикой природой; Port Gellhorn — бывший курортный город с мотелями, промышленными районами и криминальной атмосферой;

— бывший курортный город с мотелями, промышленными районами и криминальной атмосферой; Ambrosia — промышленный регион с сахарным заводом, фермами и небольшими населенными пунктами;

— промышленный регион с сахарным заводом, фермами и небольшими населенными пунктами; Mount Kalaga National Park — национальный парк с лесами, горами, реками и зонами для активного отдыха.

Хотя Rockstar пока не раскрыла полный масштаб мира, большинство аналитиков сходятся во мнении, что карта GTA 6 станет крупнейшей в истории серии. Разработчики уделили особое внимание детализации окружения, плотности городского трафика, разнообразию природных ландшафтов и количеству интерактивных объектов. При этом официального подтверждения точных размеров игрового мира пока нет, поэтому любые схемы с указанием площади карты остаются лишь оценками сообщества, которые основаны на анализе трейлеров, опубликованных материалов и более ранних утечек, поэтому могут отличаться от финальной версии игры.

Главные персонажи и сюжет

© Shutterstock/FOTODOM / PJ McDonnell Персонажи GTA 6 © Shutterstock/FOTODOM / PJ McDonnell Персонажи GTA 6

В центре сюжета GTA 6 находятся два главных героя — Люсия Каминос (Lucia Caminos) и Джейсон Дюваль (Jason Duval). Впервые в истории основной серии Grand Theft Auto одним из протагонистов стала женщина.

История строится вокруг пары, оказавшейся втянутой в масштабный криминальный заговор после неудачного ограбления. Чтобы выжить, Люсии и Джейсону приходится скрываться, выполнять опасные задания и постепенно подниматься в преступном мире штата Леонида.

Главные особенности сюжетной кампании уже известны:

история сосредоточена на отношениях двух главных героев;

действие разворачивается в Vice City и других районах штата Леонида;

сюжет сочетает криминальную драму, сатиру на современную американскую культуру и фирменный юмор Rockstar;

многие миссии можно будет проходить, переключаясь между Люсией и Джейсоном.

Rockstar традиционно не раскрывает ключевые сюжетные повороты заранее, поэтому большая часть истории пока остается в секрете. Однако уже опубликованные трейлеры показывают, что разработчики делают ставку не только на масштаб открытого мира, но и на более глубокое раскрытие персонажей, уделяя особое внимание их взаимоотношениям, мотивации и совместной борьбе за выживание в криминальном мире.

Трейлеры GTA 6

© Shutterstock/FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina Игра GTA 6 © Shutterstock/FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina Игра GTA 6

Rockstar Games постепенно раскрывает детали GTA 6 через официальные трейлеры. На сегодняшний день опубликованы два полноценных ролика, которые знакомят игроков с главными героями, миром Vice City и атмосферой будущей игры. Несмотря на огромное количество разборов и теорий, разработчики продолжают сохранять в секрете многие особенности игрового процесса.

Первый трейлер был опубликован в декабре 2023 года и сразу стал одним из самых просматриваемых игровых видео в истории YouTube. В нем впервые показали современный Vice City, штат Леонида, а также главных героев — Люсию и Джейсона. Кроме того, ролик подтвердил многочисленные слухи о возвращении в аналог Флориды и продемонстрировал фирменную сатиру Rockstar на социальные сети и современную американскую культуру.

Второй трейлер вышел спустя более года и уделил значительно больше внимания сюжету. Зрители увидели отношения Люсии и Джейсона, новых второстепенных персонажей, десятки ранее неизвестных локаций, а также большое количество кадров, записанных непосредственно внутри игры. Rockstar отдельно подтвердила, что ролик состоит из игровых сцен и кат-сцен, захваченных на PlayStation 5.

Во втором трейлере особенно выделяются несколько деталей:

более живой и разнообразный открытый мир;

расширенная система взаимодействия между главными героями;

высокая детализация транспорта, освещения и анимаций;

новые районы штата Леонида помимо Vice City;

множество намеков на дополнительные игровые механики.

Rockstar пока не объявила дату выхода третьего трейлера или полноценной демонстрации игрового процесса. Периодически в сети появляются слухи о скором показе новых материалов, однако официального подтверждения этим сообщениям пока нет.

Последние слухи

© Shutterstock/FOTODOM / Claudio Borquez Arias Логотип Rockstar Games © Shutterstock/FOTODOM / Claudio Borquez Arias Логотип Rockstar Games

Вокруг GTA 6 уже несколько лет появляется огромное количество слухов, однако далеко не все они подтверждаются. Чтобы не запутаться в информации, стоит разделять официальные заявления Rockstar и неподтвержденные сообщения инсайдеров.

Самой крупной утечкой в истории проекта стал взлом Rockstar Games в сентябре 2022 года. Тогда в сеть попали десятки видеозаписей ранней версии игры. Позднее компания официально подтвердила подлинность материалов, отметив, что они относятся к незавершенной стадии разработки и не повлияют на выпуск проекта.

После этого регулярно появлялись новые инсайды. Наиболее обсуждаемыми остаются следующие слухи:

выход ПК-версии через несколько месяцев после консольного релиза;

появление значительно большего количества внутренних помещений по сравнению с GTA V;

масштабное обновление GTA Online после запуска основной игры;

дальнейшее расширение карты уже после релиза;

поддержка новых сетевых режимов с увеличенным числом игроков.

Пока ни один из этих пунктов Rockstar официально не подтвердила. Поэтому относиться к подобной информации следует как к предположениям, а не как к установленным фактам.

"Если брать те "сливы", которые я видел, то на 80-90% они действительно очень похожи на то, что может оказаться правдой. Rockstar в своих последних проектах показывает какой‑то невероятный уровень детализации и упорства. До сих пор, по сути, в экшен-играх никто не смог повторить те детали, которые есть в Red Dead Redemption 2 (NPC реагируют на внешний вид героя, волосы и борода героя растут по ходу игры, главный герой может как похудеть, так и набрать вес в зависимости от стиля игры и т. д.), поэтому мы справедливо ожидаем, что в GTA 6 будет еще больше реалистичных деталей", — отмечает операционный директор премиального киберпространства GONZO Cybersport Дмитрий Швидкий.

Важно! С приближением даты выхода резко увеличилось количество мошеннических сайтов, предлагающих скачать "бету GTA 6", получить ранний доступ или купить специальные ключи. Rockstar не проводит открытого бета-тестирования, поэтому любые подобные предложения являются мошенническими и могут привести к краже аккаунтов или заражению компьютера вредоносным ПО.

Наиболее надежным источником информации о GTA 6 по-прежнему остаются официальные публикации Rockstar Games и Take-Two Interactive. Именно они первыми сообщают о новых трейлерах, переносах, предзаказах и других важных изменениях, тогда как большинство слухов либо не подтверждаются, либо оказываются основаны на устаревших данных.

Часто задаваемые вопросы о GTA 6

© Shutterstock/FOTODOM / gguy Игра GTA 6 © Shutterstock/FOTODOM / gguy Игра GTA 6

Несмотря на многочисленные официальные анонсы Rockstar Games, вокруг GTA 6 остается немало вопросов. Пользователей интересует не только дата выхода, но и особенности онлайн-режима, поддерживаемые платформы, производительность на консолях и локализация. Ниже собраны ответы на самые популярные вопросы, основанные на официальной информации и заявлениях разработчиков.

Будет ли в GTA 6 онлайн-режим?

Да, практически наверняка GTA 6 получит собственный онлайн-режим следующего поколения. Хотя Rockstar Games пока не раскрыла всех подробностей, компания традиционно развивает многопользовательскую составляющую своих игр как долгосрочный сервис. Именно так произошло с GTA Online, которая продолжает получать обновления спустя более десяти лет после выхода GTA V. Ожидается, что новая онлайн-платформа станет отдельной экосистемой с регулярными обновлениями, новыми заданиями и внутриигровыми событиями.

Почему GTA 6 не выходит сразу на ПК?

© Shutterstock/FOTODOM / Standret Геймеры играют в компьютерные игры © Shutterstock/FOTODOM / Standret Геймеры играют в компьютерные игры

Подобная стратегия уже давно стала стандартной для Rockstar Games. Сначала студия выпускает игру на консолях PlayStation и Xbox, где используется фиксированная конфигурация оборудования. Это позволяет разработчикам максимально оптимизировать производительность, графику и стабильность работы. После этого команда приступает к адаптации проекта под тысячи различных конфигураций ПК, что требует дополнительного времени. Именно поэтому компьютерная версия GTA 6, как и предыдущие игры Rockstar, вероятнее всего, появится позже консольного релиза.

"В случае с GTA 6 эта история тянется еще со времен раннего хайпа вокруг серии. GTA традиционно сначала выходит на консолях и только через год-полтора появляется на ПК. Раньше это объяснялось тем, что "спиратить" игру на консолях было гораздо сложнее, а на ПК было много нюансов, которые приводили к потере прибыли для издателя. Поэтому стандартной практикой долгое время было: сначала релиз на PlayStation и Xbox, затем подождать полгода-год, собрать основные сливки продаж, а потом уже выпускать версию для ПК, которую начинают пиратить буквально в первые дни.

Сейчас ситуация заметно изменилась: многие покупают GTA ради онлайн‑режима, и пиратство стало менее критичным фактором. Поэтому складывается ощущение, что отказ от одновременного релиза на ПК — это уже скорее дань традиции, чем жесткое коммерческое решение", — объясняет операционный директор премиального киберпространства GONZO Cybersport Дмитрий Швидкий.

Можно ли играть в GTA 6 на PS4 или Xbox One?

© Shutterstock/FOTODOM / oneinchpunch Sony Playstation 4 © Shutterstock/FOTODOM / oneinchpunch Sony Playstation 4

Нет. GTA 6 разрабатывается исключительно для PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. Консоли прошлого поколения — PlayStation 4 и Xbox One — официально не поддерживаются. Современный игровой движок, значительно более сложная физика, высокая детализация открытого мира и увеличенное количество одновременно происходящих событий требуют существенно более мощного процессора, быстрого SSD и большего объема памяти, чем могут предложить предыдущие поколения консолей.

Будет ли GTA 6 работать в 60 FPS на консолях?

На сегодняшний день Rockstar Games не раскрыла технические характеристики консольных версий. По оценкам большинства специалистов, базовый режим, вероятнее всего, будет ориентирован на стабильные 30 FPS при максимальном качестве графики и высокой детализации открытого мира. Возможность запуска игры в 60 FPS не исключается, однако она может появиться только в специальном режиме производительности либо на более мощных версиях консолей, если такие режимы будут реализованы разработчиками.

Будет ли русский язык в GTA 6?