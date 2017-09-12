"Ростех": к 2025 году выпустят цифровые валюты и примут законы о роботах

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Целый ряд стран к 2025 году выпустят цифровые государственные валюты на базе блокчейна и примут законы о роботах, полагает "Ростех".

Госкорпорация представила ключевым ИТ-экспертам и профильному бизнесу свое видение развития основных направлений программы "Цифровая экономика РФ" до 2025 года. Обсуждение состоялось на первом заседании Центра компетенций под руководством директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко.

Он представил "Видение 2025" по пяти технологическим направлениям, которые закреплены за "Ростехом" в рамках реализации программы "Цифровая экономика РФ": нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, промышленный интернет, робототехника и сенсорика, технологии беспроводной связи.

"Уже через 2-3 года ключевые технологии перевернут существующие уклады и создадут новые рынки. К 2025 году ряд стран выпустят цифровые государственные валюты на базе блокчейна и примут законы о роботах", — приводятся в сообщении госкорпорации слова Бровко.

К этому же времени объем мирового рынка искусственного интеллекта увеличится почти в 30 раз и достигнет 60 миллиардов долларов, а объем рынка Интернета вещей, одного из самых крупных и перспективных, — 4,3 триллиона долларов.

"Развитие IoT и беспроводной связи становится одним из ключевых элементов оптимизации труда. Численность операторов станков сократится на 40%, станки будут управляться искусственным интеллектом и взаимодействовать друг с другом через сети 5G. Мы стоим на пороге колоссальных перемен, и у нас уже есть определенные сферы, в которых мы достаточно успешны, есть достижения и решения, которые мы можем предложить. В России развитый IT рынок, большое количество компаний создают свой высококонкурентный продукт", — отметил Бровко.