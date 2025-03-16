Рейтинг@Mail.ru
Штрафы за несдачу и несвоевременную сдачу бухгалтерской отчетности в налоговую 2025
16:35 16.03.2025 (обновлено: 11:07 04.02.2026)
Штраф за несвоевременную сдачу отчетности: как избежать, советы экспертов
Штрафы за несдачу и несвоевременную сдачу бухгалтерской отчетности в налоговую 2025
Штраф за несвоевременную сдачу отчетности: как избежать, советы экспертов
Сдача бухгалтерской отчетности в налоговые органы и СФР является обязанностью большинства организаций. Нарушение этого требования может привести к санкциям... РИА Новости, 04.02.2026
Штраф за несвоевременную сдачу отчетности: как избежать, советы экспертов

Оглавление
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сдача бухгалтерской отчетности в налоговые органы и СФР является обязанностью большинства организаций. Нарушение этого требования может привести к санкциям. Какие штрафы за несвоевременную сдачу отчетности установлены в 2025 году, какие еще последствия могут быть за несдачу документов в ИФНС и Социальный фонд, советы экспертов – в материале РИА Новости.

Несвоевременная сдача отчетности

Как отмечает Елена Константинова, главный бухгалтер МФК "Лайм-Займ", бухгалтерская отчетность – это один из инструментов оценки финансового состояния предприятия. Ее своевременное и правильное представление в налоговый орган является обязательным требованием для большинства организаций. Индивидуальные предприниматели, в свою очередь, независимо от выбранного режима налогообложения, освобождены от обязанности вести бухгалтерский учет и сдавать бухгалтерский баланс ( ст. 6 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”)

Требования к сдаче бухгалтерской отчетности

Сергей Гебель, генеральный директор консалтинговой группы "Гебель и партнеры", уточняет, что по общему правилу годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в налоговый орган по месту своего нахождения сдают все организации, за исключением религиозных и тех, кто представляет ее в Банк России. В орган статистики обычные организации отчетность, как правило, не подают, поскольку делать это нужно в случае, если документ содержит сведения, отнесенные к государственной тайне.
"Закон обязывает сдавать только годовую финансовую отчетность. Промежуточную отчетность не нужно подавать ни в налоговые органы, ни в орган статистики. Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Приложения – это отчет о движении денежных средств, об изменении капитала и пояснения. Подавать аудиторское заключение нужно только в случае, если законом предусмотрен обязательный аудит в отношении финансовой отчетности", – отметил эксперт.
Елена Константинова также дополняет, что для микрофинансовых организаций существуют свои особенности подготовки и представления отчетности. Деятельность таких компаний регламентируется законом от 02.07.2010 №151-ФЗ. МФО обязаны представлять в Банк России отчетность о микрофинансовой деятельности, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности, а также иные документы и информацию, предусмотренные законом №151-ФЗ.
© iStock.com / Natee MeepianБухгалтер работает с документами
Бухгалтер работает с документами - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© iStock.com / Natee Meepian
Бухгалтер работает с документами

Сроки сдачи бухгалтерской отчетности

По словам Сергея Гебеля, годовую отчетность нужно сдать в налоговый орган не позднее 3-го месяца после окончания отчетного года. Так, за 2024 год ее необходимо подать до 31 марта 2025 года. В случае, если крайний срок выпадает на выходной, праздничный или нерабочий день, происходит его перенос на ближайшую рабочую дату.
“Кроме того, если ООО зарегистрировано после 30 сентября текущего года, то первый баланс подается через год, то есть по состоянию на 31 декабря следующего года (после полного отчетного года).Таким образом, бухгалтерская отчетность в первый раз будет сдана через год, до 31 марта, эти положения установлены статьей 15 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”, – поясняет Мадина Тебуева, юрист, основатель юридического центра “ПОСОБИЯ09”.
Аудиторское заключение подается одновременно с бухгалтерской отчетностью или в течение 10 дней с момента его получения, но не позднее 31 декабря. Во втором случае заключение необходимо направить вместе с сопроводительным документом.
"При обнаружении ошибок следует подать в налоговый орган уточненную бухгалтерскую отчетность. Сделать это нужно не позднее 31 июля года, следующего за отчетным годом. Если отчетность утверждена после 31 июля, представить ее необходимо в течение 10 дней, но не позднее 31 декабря. Важно помнить, что после утверждения отчетности вносить исправления в нее нельзя", – дополнил эксперт.
Штрафы за несвоевременную сдачу отчетности

За игнорирование правил сдачи бухгалтерской отчетности предусмотрена административная и налоговая ответственность. К нарушениям, в частности, относятся непредставление отчетности, либо несоблюдение установленных законом сроков.

Виды и размеры штрафов

Сергей Гебель уточняет, что если бухгалтерская отчетность не подлежит размещению в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, за ее непредставление, либо представление с нарушением сроков, установлена административная ответственность по ст. 15.6 КоАП РФ. Она предусматривает штраф в размере до 500 рублей для должностных лиц организации. Кроме этого, за каждый непредставленный документ могут оштрафовать на 200 рублей в рамках налоговой ответственности (ст. 126 НК РФ).
В случае, если отчетность размещается в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности, ответственность за несвоевременное представление (непредставление) наступает по ст. 19.7 КоАП РФ. Размер штрафа для организации составит от 3000 до 5000 рублей, а для должностных лиц – от 300 до 500 рублей.
Эксперт также отмечает, что уплата штрафа не освобождает от обязанности представления бухгалтерской отчетности.

Как избежать штрафов

Отменить или снизить штраф за налоговое нарушение можно в соответствии с п. 1 ст. 112 НК РФ. В частности, это относится к случаям, когда ранее подобное нарушение не совершалось. Также избежать штрафа можно в ситуациях, когда срок сдачи был пропущен из-за технического сбоя (например, документы были отправлены вовремя, но из-за сбоя в облачном хранилище они загрузились позднее).
Мадина Тебуева уточняет, что для снижения штрафа необходимо подать письменное ходатайство с отражением причин несвоевременной сдачи отчетности в налоговый орган по месту учета организации. “Вы можете ходатайствовать о снижении независимо от суммы штрафа, если налоговая посчитает причины просрочки уважительными, может снизить штраф в два и более раз”, – говорит эксперт.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКупюры номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей

Последствия несвоевременной сдачи отчетности

Помимо санкций в виде штрафов, несвоевременное представление (или непредставление) отчетности может привести к другим последствиям.

Блокировка счета

В случае, если период просрочки сдачи декларации по НДС, прибыли, имуществу, а также расчет по страховым взносам или 6-НДФЛ превысил 20 рабочих дней, ИФНС может заблокировать расчетный счет компании. Предварительно она может направить уведомление о таком решении.
Для последующей разблокировки счета необходимо подать требуемые документы. После этого ИФНС в течение следующего рабочего дня должна принять решение о снятии блокировки.
Привлечение к ответственности по законодательству

Как отмечает Елена Константинова, у организации могут отозвать лицензию или иные разрешительные документы. В случае сокрытия или искажения финансовой информации также возможно возбуждение уголовного дела (ст. 172.1 УК РФ).
Согласно ст. 173.3 УК РФ Федерального закона от 23.11.2024 № 406 с декабря 2024 года ужесточены меры ответственности за нарушения в области налоговой отчетности. В частности, введена уголовная ответственность за подачу поддельных налоговых деклараций, содержащих ложные сведения об отгрузках, выполненных работах или оказанных услугах.

Ухудшение деловой репутации компании

Несвоевременная подача бухгалтерской отчетности и примененные санкции влияют не только на внутреннюю работу организации, но и на ее репутацию. Регулярные или частые просрочки могут стать признаком неудовлетворительного финансового состояния компании, что делает ее непривлекательной для сотрудничества.

Советы юристов

Сергей Гебель уточняет, что годовая бухгалтерская отчетность, равно как и аудиторское заключение, сдаются в электронном виде. В большинстве случаев для автоматизации процесса подготовки отчетности можно использовать бесплатную программу "Налогоплательщик ЮЛ" с официального сайта ФНС России. Также нужно пройти регистрацию в электронном "Сервисе самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности" и подготовить специальные программные средства, обеспечивающие криптографическую защиту информации.
Для того чтобы не получить отказ в приеме отчетности или аудиторского заключения, следует придерживаться ряда базовых правил:
  • подавать отчетность в налоговый орган по месту нахождения организации;
  • представлять документы в формате, утвержденном ФНС России;
  • использовать усиленную квалифицированную электронную подпись.
После получения отчетности налоговый орган направит квитанцию о ее приеме, а также извещение о вводе или уведомление об уточнении. Дата, указанная в квитанции, считается датой принятия документов.
"Следует учитывать, что направление уведомления об уточнении не является основанием для отказа в приеме бухгалтерской отчетности. Этот документ носит рекомендательный характер, поэтому нужно самостоятельно решить, есть ли необходимость в подаче скорректированной отчетности", – дополнил эксперт.
Елена Константинова также дала несколько рекомендаций:
  • необходимо регулярно обновлять информацию в учетной системе и проверять ее достоверность;
  • внедрить программное обеспечение для бухгалтерского учета, которое позволит автоматизировать процесс составления отчетности и минимизировать риск ошибок;
  • своевременно обращаться за помощью к профессионалам в случае возникновения затруднений или необходимости уточнения правил и требований к отчетности;
  • вести контроль над сроками сдачи отчетности и установить внутренние механизмы для надлежащего соблюдения этих сроков;
  • отвечать на запросы налоговых органов и предоставлять им требуемую информацию в срок;
  • отслеживать изменения действующего законодательства.
 
