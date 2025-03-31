Что такое налоговый вычет по вкладам и как его получить: советы экспертов

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В 2024 году россияне впервые уплатили налог с дохода по вкладам в банках. С какой суммы дохода начисляется НДФЛ, сколько процентов он составляет, существует ли налоговый вычет по вкладам физических лиц и как его получить, - в материале РИА Новости.

Налоговый вычет по вкладам

Государство дает россиянам немало льгот в виде налоговых вычетов. Так, люди, которые купили квартиры, могут вернуть часть потраченного в виде имущественного вычета, если они платили НДФЛ со своей зарплаты или дохода. Ипотечники используют вычет за уплаченные по ипотечным договорам проценты. Инвесторы вправе получить налоговый вычет от вложений (вычет ИИС). Предусмотрены вычеты за лечение и обучение детей (социальные). Очевидно, что тема вычетов волнует и вкладчиков, которые до 2 декабря 2025 года заплатят налоги с доходов по вкладам, полученных в 2024 году.

Федеральному закону от 01.04.2020 №102-ФЗ (был принят в 2020 г., вступил в силу в 2021 г.), граждане нашей страны в первый раз заплатили налог на проценты по банковским вкладам в 2024 году. В соответствии с этим нормативно-правовым актом, в 2021 и 2022 годах платить этот налог было не нужно. Необходимо уточнить, что денежные средства, которые находятся на вкладах и других банковских счетах, НДФЛ не облагаются. Налог нужно платить с процентных доходов, - рассказывает Борис Богоутдинов, управляющий партнер "Консалтинговой компании "2Б Диалог".

Суммарно за первые три года власти планируют получить с налога на проценты по вкладам 312 млрд рублей:

в 2024 году - 101 млрд руб.;

в 2025 году - 104 млрд руб.;

в 2026 году - 107 млрд руб.

Они, в свою очередь, входят в основную налоговую базу. В связи с этим россияне имеют право уменьшить сумму доходов, подлежащих налогообложению, на сумму социального налогового вычета. Его можно получить за спорт, лечение, инвестиции, покупку недвижимости. Этим вычетом также компенсируется сумма, которую человек платит в бюджет с дохода от депозита.

ст. 214.2 НК РФ ). В 2024 году максимальная ставка была 21%, следовательно предельная сумма дохода, с которой не берется НДФЛ, будет 210 000 рублей. То есть с сумм процентов менее 210 000 рублей по всем имеющимся у гражданина вкладам в различных банках налог не исчисляется. И эту систему льготного расчета иногда называют налоговым вычетом по вкладам. По словам Сергея Соловых, руководителя отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle, в настоящее время наблюдается некоторая путаница в понятиях, связанных с налоговым вычетом по доходам от банковских вкладов. Некоторые называют вычетом ту сумму, с дохода по которой не рассчитывается НДФЛ. Речь идет о необлагаемом минимуме процентов с одного миллиона рублей, рассчитываемого по максимальному значению ключевой ставки по состоянию на каждое первое число месяца (). В 2024 году максимальная ставка была 21%, следовательно предельная сумма дохода, с которой не берется НДФЛ, будет 210 000 рублей. То есть с сумм процентов менее 210 000 рублей по всем имеющимся у гражданина вкладам в различных банках налог не исчисляется. И эту систему льготного расчета иногда называют налоговым вычетом по вкладам.

Кому положен

Физическому лицу, которое является налоговым резидентом Российской Федерации и имеет постоянное место жительства на территории Российской Федерации.

Какие вклады попадают под налоговый вычет

Вычет может быть получен на проценты по вкладам в банках Российской Федерации, а именно: депозитные и сберегательные счета, вклады в драгоценных металлах.

“На самом деле под налоговый вычет попадает небольшое количество вкладов. Новый налог будут платить граждане, которые получили доходы в виде процентов более 210 тыс. рублей. Для этого на депозите должно быть около 1,3 млн рублей, то есть речь идет о крупных вкладах. По данным Агентства страхования вкладов, у 96% граждан нашей страны размер депозита составляет не более 1 млн рублей, его средняя величина - 324 тыс. рублей. Таким образом, на вычет по вкладам могут претендовать всего 4% россиян”, - отмечает Борис Богоутдинов.

Под налог с депозитного дохода подпадают все вклады, которые принесли проценты в минувшем году. К примеру, если человек в феврале 2024 года открыл годовой вклад, в котором выплата процентов состоялась в феврале 2025 года, то получается, что депозитного дохода в налоговый период не было. Следовательно, ФНС ничего не начислит вкладчику. А вот если вклад был открыт в 2023 и завершился выплатой процентов в 2024-м, то налоговая зачтёт НДФЛ пропорционально количеству месяцев, когда деньги были на вкладе только в 2024 году. Налоговая льгота при этом не изменится и составит 210 тыс. рублей.

“Мы считаем, что действующая налоговая льгота (210 тыс. рублей в 2024 году) - это более выгодный вкладчикам механизм, чем налоговый вычет по вкладам. Ведь государство могло бы действовать иначе. Допустим, взимать НДФЛ в 13% со всех доходов в виде процентов, полученных вкладчиком до 5 млн рублей и 15% - свыше. А потом дать вкладчикам право на вычет в размере 210 тыс. рублей, но со сбором необходимых документов и с рисками отказов. Сейчас такой проблемы у вкладчиков нет. Полагаем, механизм возврата упрощен, чтобы привлекать деньги в экономику, так как банки используют средства вкладчиков, чтобы в том числе кредитовать бизнес”, - объясняет Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса “Выберу.ру”.

Размер вычета

Так как в налоговой системе РФ предусмотрена система налоговых вычетов в целом по НДФЛ, в нее включен и НДФЛ, уплаченный по доходам с банковских вкладов. Строго говоря, это не “вычет по вкладам”, а система возврата части уплаченной в бюджет суммы, в том числе, с доходов по вкладам. Размер вычета определяется по уплаченной сумме, на которую умножается размер НДФЛ, при этом сумма вычета не будет больше суммы налогов, уплаченных физическим лицом в государственный бюджет. В целом вычет рассчитывается по сумме НДФЛ за последние 3 года.

Как рассчитать

Лимит дохода без налогов для вкладчиков рассчитывают по формуле: 1 млн рублей х максимальное значение ключевой ставки ЦБ (КС) из действовавших на 1-е число каждого месяца в календарном году. Так как на 1 декабря 2024 года КС была равна 21%, то необлагаемый НДФЛ лимит дохода - 210 тыс. рублей (1 млн рублей х 21% КС = 210 000 рублей). Проще говоря, если по всем вкладам и банковским счетам проценты не превысят 210 тыс. рублей, то налога не будет.

- Проиллюстрируем, как ФНС вычислит налог любому вкладчику. Допустим, за 2024 год человек заработал по вкладам и счетам 260 тыс. рублей. Следовательно, с превышения необлагаемого НДФЛ лимита (210 тыс. рублей) ему начислят налог по ставке 13%. В итоге будет необходимо оплатить 6 500 рублей ((260 тыс. рублей - 210 тыс. рублей) х 13% = 6 500 рублей), - рассказывает Ирина Андриевская.

Лимиты налогового вычета по вкладам

По социальным расходам за 2024 год максимальный размер для расчета возврата НДФЛ составляет 150 000 рублей. То есть, если с имеющегося вклада гражданин получает доход и с этого дохода уплатил НДФЛ, то в случае подтвержденных затрат на лечение, обучение, благотворительность или пополнение ИИС, он имеет право вернуть уплаченные 13%. С учетом ограничения за 2024 год вернуть можно не более 19500 рублей (это 13% от 150 000 рублей).

Борис Богоутдинов объясняет, что помимо основной суммы покупки недвижимости, можно также получить налоговый вычет в размере 13% с уплаченных процентов по основной сумме долга. При этом максимальная сумма уплаченных процентов, которая является базисом для расчета вычета не может превышать 3 млн рублей, то есть размер вычета по процентам не превысит 390 тыс. рублей.

Максимальный размер вычета на обучение составляет 110 тыс. рублей на каждого ребенка и 150 тыс. руб. для взрослых с расходов с 1 января 2024 года.Таким образом, сумма вычета составит 260 * 0,13 = 33,8 т.р. Однако если распределить платеж на несколько периодов, то можно получать вычет ежегодно на период обучения.

Как получить налоговой вычет по вкладам

nalog.ru . Для того, чтобы получить налоговую льготу (210 тыс. рублей за 2024 год, заплатив НДФЛ), не нужно обращаться за справками в банки. Всю информацию о начисленных клиентам процентах кредитные организации передадут в налоговую сами. Обработав собранные данные, ФНС суммирует все доходы каждого вкладчика от депозитов и счетов в разных банках. Затем вычтет необлагаемый налогом лимит 210 тыс. рублей (за 2024 год). А после пришлет налоговое уведомление в личный кабинет налогоплательщика на сайте ведомства

Куда обращаться

Юлия Пономарева, генеральный директор юридической компании PONOMAREVA GROUP, объясняет, что существует несколько способов обращения в ФНС по месту жительства для получения налогового вычета: оно может быть как личным, так и через кабинет налогоплательщика, а также направлено по почте заказным письмом с уведомлением.

Необходимые документы

С 2025 года действует новый порядок получения социальных налоговых вычетов по расходам, понесенным после 1 января 2024 года.

Ранее требовалось собирать пакет документов, в который входили копии договоров и чеки. Теперь гражданам будет необходимо предоставить лишь справку об оплате услуг.

Также с этого года физлица могут получить социальный налоговый вычет без оформления декларации 3-НДФЛ. Электронную справку об оплате будут передавать в ФНС организации и ИП, оказавшие услугу. Как отмечают в ведомстве, для этого гражданам будет необходимо дать согласие на передачу данных в Налоговую службу.

Предзаполненные заявления на получение социальных налоговых вычетов будут размещены в личном кабинете налогоплательщика. Гражданам останется лишь утвердить их.

Для получения вычета по расходам, понесенным до 1 января 2024 года, порядок остается прежним: гражданину, который хочет получить социальный и имущественный вычет, нужно подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

“В ней следует указать доход, включая тот, который получен с процентов по банковским вкладам, а также сумму НДФЛ к уплате. Налогоплательщик рассчитывает ее самостоятельно”, - советует Борис Богоутдинов.

сайте ФНС : “Доходы” - “Декларации” - “Подать декларацию”. Подать сведения можно через личный кабинет на: “Доходы” - “Декларации” - “Подать декларацию”.

статьи 224 НК РФ ) для суммы процентных доходов и “914” - для налогового вычета. После завершения всех этапов заполнения декларации и приложения документов, заявитель увидит результаты, - рассказывает Алёна Талаш, управляющий партнер ГК “РосКо”. - Останется лишь выбрать в списке 3-НДФЛ, нажать “Заполнить декларацию” и ввести сведения в онлайн-форму. При оформлении декларации в электронном виде нужно выбрать ИФНС по месту регистрации заявителя, указать статус налогового резидента и следовать подсказкам на экране. Важно указать в декларации код “6014” (пункт 1) для суммы процентных доходов и “914” - для налогового вычета. После завершения всех этапов заполнения декларации и приложения документов, заявитель увидит результаты, - рассказывает Алёна Талаш, управляющий партнер ГК “РосКо”.

Сроки

Налоговая инспекция обязана рассмотреть заявление и принять решение в течение трех месяцев с момента получения 3-НДФЛ.

Отказ в получении налогового вычета

Юлия Пономарева предупреждает, что налоговая инспекция может отказать в предоставлении налогового вычета по следующим причинам:

Не предоставлены все необходимые документы.

Предоставленные документы содержат ошибки или неверные сведения.

Заявитель не является налоговым резидентом РФ.

Вклад не соответствует требованиям для получения вычета.

Не соблюдены сроки подачи декларации.

В случае отказа в предоставлении налогового вычета, решение можно обжаловать в вышестоящую налоговую инспекцию.

Советы экспертов

Сергей Соловых приводит пример использования вычетов: “Допустим, за 2024 год гражданин получил 260 000 рублей доходности по банковским вкладам. Поскольку эта сумма превышает установленный лимит в 210 000 рублей, то с дохода 50 000 рублей нужно заплатить налог 13%. Но в этом же году этот гражданин оплатил лечение на сумму 50 000 рублей, подтвердил эти расходы документально и воспользовался социальным вычетом на лечение. В итоге ФНС возвратила ему оплаченный НДФЛ с суммы 50 000 рублей (6500 рублей). Таким образом, гражданин вернул себе уплаченный НДФЛ с дохода по банковскому вкладу на сумму, превышающую необлагаемый минимум.

Алена Талаш дала несколько советов: