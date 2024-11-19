Налоговый вычет на фитнес и спорт: кто может получить в 2025 году

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Право компенсировать часть затрат на спорт и фитнес появилось у граждан России в 2022 году. Это отличная возможность сократить расходы и стимулировать себя к активному образу жизни. Кто может претендовать на такой вычет от государства в 2025 году, какие услуги и расходы подходят, его максимальный размер и как рассчитать сумму, перечень необходимых документов и куда обращаться, изменения с 2025 года – в материале РИА Новости.

Налоговый вычет на фитнес и спорт

В 2025 году россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом и фитнесом. Частичный возврат средств за оплату физкультурно-оздоровительных мероприятий относится к категории социальных вычетов. Расходы на фитнес, тренажерный зал, спортивную секцию или бассейн можно компенсировать.

Кому положен

Право на получение этого налогового вычета имеют не все граждане. Претендовать на него можно в том случае, если услуги оказаны организациями или индивидуальными предпринимателями, которые на соответствующий налоговый период включены в специальный перечень Минспорта. Получателями могут быть только те, кто оплатил физкультурно-оздоровительные услуги для себя или своих несовершеннолетних детей (до 24 лет, если ребенок обучается в учебном заведении на очной форме) и являются плательщиками подоходного налога (НДФЛ) по ставке 13% (15%), налоговые резиденты РФ (кто находится в России не менее 183 дней в году).

Какие услуги попадают под налоговый вычет

№ 2466-Р . Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, на которые распространяется вычет, обозначен в Распоряжении Правительства РФ от 06.09.2021

Под вычет попадают только услуги организаций, включенных в специальный перечень Министерства спорта РФ. Это:

занятия в фитнес-центрах;

групповые тренировки;

персональные тренировки с инструктором;

занятия в бассейне;

физкультурно-оздоровительные услуги в спортивных комплексах.

Юлия Пономарева, генеральный директор юридической компании PONOMAREVA GROUP поясняет, что налоговый вычет не распространяется на все спортивные услуги. Например, не получится получить его за участие в соревнованиях, а также за некоторые виды услуг (массаж, если он не входит в комплексный абонемент фитнес-клуба).

Размеры вычетов

Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, составляет 150 000 рублей в год, а максимальный размер вычета – 19 500 рублей (с расходов, понесенных в 2024 году). При этом, как отмечает адвокат Андрей Жолудев, важно понимать, что эта сумма является общей для нескольких видов социальных вычетов (обучение, лечение и др.).

Юлия Пономарева уточняет, если затрачено менее150 000 рублей, то можно вернуть 13% от потраченных средств: стоимости занятий в фитнес-центре, спортивных секциях и т.д. А если заплатили более 150 000 рублей, то сумма вычета всё равно будет ограничена 19 500 рублями.

Как рассчитать

Чтобы рассчитать сумму вычета, нужно:

Определить размер расходов на спортивные услуги за год.

Применить ограничение в 150 000 рублей.

Рассчитать 13% от получившейся суммы.

Например: клиент потратил 170 000 рублей на занятия в фитнес-клубе. Максимальная база для расчета – 150 000 рублей. Соответственно, вычет составит: 150 000 × 13% =19 500 рублей.

Условия получения налогового вычета на фитнес и спорт

Основные условия получения вычета перечислил Андрей Жолудев:

организация должна быть включена в перечень Минспорта;

услуги должны быть оказаны в течение налогового периода;

обязательно документальное подтверждение расходов;

наличие дохода, облагаемого по ставке 13%.

Юлия Пономарева дополняет, что документальное подтверждение расходов – ключевой пункт. Необходимо сохранять все чеки, квитанции, договоры, которые подтверждают оплату спортивных услуг и покупку инвентаря, проверять, чтобы на чеках были указаны все необходимые реквизиты (название организации, дата, сумма, наименование услуги). "Оплата услуги должна быть произведена с личного счета, а не с корпоративного или с помощью наличных", – уточняет эксперт.

Как получить налоговый вычет на фитнес и спорт

Согласно нововведениям, оформить налоговый вычет за фитнес в 2025 году можно в упрощенном режиме (по расходам, понесенным в 2024 году) без заполнения декларации 3-НДФЛ и предоставления пакета подтверждающих документов. Организации, оказывающие спортивно-оздоровительные услуги, сами передадут данные в налоговую службу. Налогоплательщики будут проинформированы о праве на вычет путем уведомления в личный кабинет. Это позволит сэкономить время при оформлении вычета и ускорить его получение. За более ранний период требуется подать декларацию самостоятельно, приложив к ней чеки с договорами.

Куда обращаться

Для оформления вычета необходимо подать заявление:

в налоговую инспекцию по месту жительства;

через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС ;

; через портал госуслуг .

Можно оформить вычет и через работодателя. Для этого следует предварительно заказать в налоговой справку, подтверждающую право на льготу, а затем написать заявление в бухгалтерии на имя работодателя с просьбой не удерживать подоходный налог.

Необходимые документы

При оформлении вычета за 2022 или 2023 год требуется предоставить документы, подтверждающие право его получения:

декларацию 3-НДФЛ;

копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;

кассовые чеки или иные платежные документы;

копию свидетельства о рождении ребенка (если услуги оказаны ребенку);

справку 2-НДФЛ;

заявление на возврат НДФЛ.

За расходы, понесенные с 01.01.2024 года, для подтверждения права на социальный налоговый вычет за фитнес и спорт необходимо приложить только справку об оплате услуг для представления в налоговый орган, которую выдают физкультурно-спортивные организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, по форме, утвержденной приказом ФНС России от 18.10.2023 № ЕД-7-11/756@

Порядок подачи заявления

Андрей Жолудев советует перед заключением договора проверить, входит ли организация в перечень Минспорта, сохранять все платежные документы, внимательно заполнять декларацию, а при возникновении сложностей обращаться к специалистам.

Порядок подачи заявления включает:

подготовку полного пакета документов;

заполнение декларации 3-НДФЛ;

подачу документов в налоговую инспекцию;

ожидание камеральной проверки.

Сроки

Адвокат поясняет, что подать документы можно в течение всего года, следующего за годом оплаты услуг. Камеральная проверка занимает до трех месяцев, а перечисление денег происходит в течение одного месяца после одобрения.

Отказ в получении вычета

По словам Андрея Жолудева, основные причины отказа в назначении вычета это:

неполный комплект документов;

организация не включена в перечень Минспорта;

превышение лимита социальных вычетов;

отсутствие официального дохода;

некорректное заполнение документов.

Мнение эксперта

"Получение налогового вычета на занятия спортом – это реальная возможность вернуть часть потраченных средств. Главное – правильно подготовить документы и соблюсти все требования законодательства", – говорит Андрей Жолудев. Эксперт считает введение налогового вычета на занятия спортом важным шагом в поддержке здорового образа жизни граждан. Однако система все еще требует доработки. В частности, было бы целесообразно: