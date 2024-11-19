Рейтинг@Mail.ru
Налоговый вычет на фитнес и спорт 2025: как получить, сумма, документы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 19.11.2024 (обновлено: 10:48 04.02.2026)
https://ria.ru/nalogi/nalogovyy-vychet-za-sport-i-fitnes/
Налоговый вычет на фитнес и спорт: кто может получить в 2025 году
Налоговый вычет на фитнес и спорт 2025: как получить, сумма, документы
Налоговый вычет на фитнес и спорт: кто может получить в 2025 году
Право компенсировать часть затрат на спорт и фитнес появилось у граждан России в 2022 году. Это отличная возможность сократить расходы и стимулировать себя к... РИА Новости, 04.02.2026
2024-11-19T20:09:00+03:00
2026-02-04T10:48:00+03:00
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984700803_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_c895beaeaab21be53d3ab9abee791191.jpg
https://ria.ru/20241106/gosuslugi-1982077035.html
https://ria.ru/20241107/vychety-1982338797.html
https://ria.ru/nalogi/nalogovyy-vychet-za-vklady/
https://ria.ru/20250323/nalogi-1770103932.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984700803_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a534e429998fcd59344f7a4884809c04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Главная / Налоги

Налоговый вычет на фитнес и спорт: кто может получить в 2025 году

© iStock.com / Drazen ZigicДевушка в спортивном зале
Девушка в спортивном зале - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
Девушка в спортивном зале. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Оглавление
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Право компенсировать часть затрат на спорт и фитнес появилось у граждан России в 2022 году. Это отличная возможность сократить расходы и стимулировать себя к активному образу жизни. Кто может претендовать на такой вычет от государства в 2025 году, какие услуги и расходы подходят, его максимальный размер и как рассчитать сумму, перечень необходимых документов и куда обращаться, изменения с 2025 года – в материале РИА Новости.

Налоговый вычет на фитнес и спорт

Расходы на фитнес, тренажерный зал, спортивную секцию или бассейн можно компенсировать. В 2025 году россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом и фитнесом. Частичный возврат средств за оплату физкультурно-оздоровительных мероприятий относится к категории социальных вычетов.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Оформление налогового вычета на "Госуслугах" планируют внедрить в 2025 году
6 ноября 2024, 03:30

Кому положен

Право на получение этого налогового вычета имеют не все граждане. Претендовать на него можно в том случае, если услуги оказаны организациями или индивидуальными предпринимателями, которые на соответствующий налоговый период включены в специальный перечень Минспорта. Получателями могут быть только те, кто оплатил физкультурно-оздоровительные услуги для себя или своих несовершеннолетних детей (до 24 лет, если ребенок обучается в учебном заведении на очной форме) и являются плательщиками подоходного налога (НДФЛ) по ставке 13% (15%), налоговые резиденты РФ (кто находится в России не менее 183 дней в году).

Какие услуги попадают под налоговый вычет

Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, на которые распространяется вычет, обозначен в Распоряжении Правительства РФ от 06.09.2021 № 2466-Р.
© iStock.com / Drazen ZigicЗанятия в тренажерном зале
Занятия в тренажерном зале - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
Занятия в тренажерном зале
Под вычет попадают только услуги организаций, включенных в специальный перечень Министерства спорта РФ. Это:
  • занятия в фитнес-центрах;
  • групповые тренировки;
  • персональные тренировки с инструктором;
  • занятия в бассейне;
  • физкультурно-оздоровительные услуги в спортивных комплексах.
Юлия Пономарева, генеральный директор юридической компании PONOMAREVA GROUP поясняет, что налоговый вычет не распространяется на все спортивные услуги. Например, не получится получить его за участие в соревнованиях, а также за некоторые виды услуг (массаж, если он не входит в комплексный абонемент фитнес-клуба).
Деньги и калькулятор - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Депутат призвала россиян активнее получать налоговые вычеты
7 ноября 2024, 05:10

Размеры вычетов

Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, составляет 150 000 рублей в год, а максимальный размер вычета – 19 500 рублей (с расходов, понесенных в 2024 году). При этом, как отмечает адвокат Андрей Жолудев, важно понимать, что эта сумма является общей для нескольких видов социальных вычетов (обучение, лечение и др.).
Юлия Пономарева уточняет, если затрачено менее150 000 рублей, то можно вернуть 13% от потраченных средств: стоимости занятий в фитнес-центре, спортивных секциях и т.д. А если заплатили более 150 000 рублей, то сумма вычета всё равно будет ограничена 19 500 рублями.
© iStock.com / Andrey GrigorievДевушка в бассейне
Девушка в бассейне - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© iStock.com / Andrey Grigoriev
Девушка в бассейне

Как рассчитать

Чтобы рассчитать сумму вычета, нужно:
  • Определить размер расходов на спортивные услуги за год.
  • Применить ограничение в 150 000 рублей.
  • Рассчитать 13% от получившейся суммы.
Например: клиент потратил 170 000 рублей на занятия в фитнес-клубе. Максимальная база для расчета – 150 000 рублей. Соответственно, вычет составит: 150 000 × 13% =19 500 рублей.

Условия получения налогового вычета на фитнес и спорт

Основные условия получения вычета перечислил Андрей Жолудев:
  • организация должна быть включена в перечень Минспорта;
  • услуги должны быть оказаны в течение налогового периода;
  • обязательно документальное подтверждение расходов;
  • наличие дохода, облагаемого по ставке 13%.
© iStock.com / Andrii ZoriiЖенщина делает подсчеты на калькуляторе
Женщина делает подсчеты на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© iStock.com / Andrii Zorii
Женщина делает подсчеты на калькуляторе
Юлия Пономарева дополняет, что документальное подтверждение расходов – ключевой пункт. Необходимо сохранять все чеки, квитанции, договоры, которые подтверждают оплату спортивных услуг и покупку инвентаря, проверять, чтобы на чеках были указаны все необходимые реквизиты (название организации, дата, сумма, наименование услуги). "Оплата услуги должна быть произведена с личного счета, а не с корпоративного или с помощью наличных", – уточняет эксперт.
Налоговый вычет по вкладам - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Что такое налоговый вычет по вкладам и как его получить: советы экспертов
31 марта 2025, 17:02

Как получить налоговый вычет на фитнес и спорт

Согласно нововведениям, оформить налоговый вычет за фитнес в 2025 году можно в упрощенном режиме (по расходам, понесенным в 2024 году) без заполнения декларации 3-НДФЛ и предоставления пакета подтверждающих документов. Организации, оказывающие спортивно-оздоровительные услуги, сами передадут данные в налоговую службу. Налогоплательщики будут проинформированы о праве на вычет путем уведомления в личный кабинет. Это позволит сэкономить время при оформлении вычета и ускорить его получение. За более ранний период требуется подать декларацию самостоятельно, приложив к ней чеки с договорами.

Куда обращаться

Для оформления вычета необходимо подать заявление:
Можно оформить вычет и через работодателя. Для этого следует предварительно заказать в налоговой справку, подтверждающую право на льготу, а затем написать заявление в бухгалтерии на имя работодателя с просьбой не удерживать подоходный налог.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ

Необходимые документы

При оформлении вычета за 2022 или 2023 год требуется предоставить документы, подтверждающие право его получения:
  • декларацию 3-НДФЛ;
  • копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
  • кассовые чеки или иные платежные документы;
  • копию свидетельства о рождении ребенка (если услуги оказаны ребенку);
  • справку 2-НДФЛ;
  • заявление на возврат НДФЛ.
За расходы, понесенные с 01.01.2024 года, для подтверждения права на социальный налоговый вычет за фитнес и спорт необходимо приложить только справку об оплате услуг для представления в налоговый орган, которую выдают физкультурно-спортивные организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, по форме, утвержденной приказом ФНС России от 18.10.2023 № ЕД-7-11/756@.

Порядок подачи заявления

Андрей Жолудев советует перед заключением договора проверить, входит ли организация в перечень Минспорта, сохранять все платежные документы, внимательно заполнять декларацию, а при возникновении сложностей обращаться к специалистам.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Порядок подачи заявления включает:
  • подготовку полного пакета документов;
  • заполнение декларации 3-НДФЛ;
  • подачу документов в налоговую инспекцию;
  • ожидание камеральной проверки.

Сроки

Адвокат поясняет, что подать документы можно в течение всего года, следующего за годом оплаты услуг. Камеральная проверка занимает до трех месяцев, а перечисление денег происходит в течение одного месяца после одобрения.
Налоги физических лиц - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Какие налоги платят физлица: виды, ставки, что освобождается от обложения
23 марта 2025, 12:09

Отказ в получении вычета

По словам Андрея Жолудева, основные причины отказа в назначении вычета это:
  • неполный комплект документов;
  • организация не включена в перечень Минспорта;
  • превышение лимита социальных вычетов;
  • отсутствие официального дохода;
  • некорректное заполнение документов.

Мнение эксперта

"Получение налогового вычета на занятия спортом – это реальная возможность вернуть часть потраченных средств. Главное – правильно подготовить документы и соблюсти все требования законодательства", – говорит Андрей Жолудев. Эксперт считает введение налогового вычета на занятия спортом важным шагом в поддержке здорового образа жизни граждан. Однако система все еще требует доработки. В частности, было бы целесообразно:
  • расширить перечень организаций, услуги которых подпадают под вычет;
  • увеличить лимит расходов;
  • включить в перечень расходы на спортивный инвентарь.
 
НалогиРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала