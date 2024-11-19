Налоговый вычет на фитнес и спорт: кто может получить в 2025 году

Оглавление
- Налоговый вычет на фитнес и спорт
- Кому положен
- Какие услуги попадают под налоговый вычет
- Размеры вычетов
- Как рассчитать
- Условия получения налогового вычета на фитнес и спорт
- Как получить налоговый вычет на фитнес и спорт
- Куда обращаться
- Необходимые документы
- Порядок подачи заявления
- Сроки
- Отказ в получении вычета
- Мнение эксперта
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Право компенсировать часть затрат на спорт и фитнес появилось у граждан России в 2022 году. Это отличная возможность сократить расходы и стимулировать себя к активному образу жизни. Кто может претендовать на такой вычет от государства в 2025 году, какие услуги и расходы подходят, его максимальный размер и как рассчитать сумму, перечень необходимых документов и куда обращаться, изменения с 2025 года – в материале РИА Новости.
Налоговый вычет на фитнес и спорт
Расходы на фитнес, тренажерный зал, спортивную секцию или бассейн можно компенсировать. В 2025 году россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом и фитнесом. Частичный возврат средств за оплату физкультурно-оздоровительных мероприятий относится к категории социальных вычетов.
Кому положен
Право на получение этого налогового вычета имеют не все граждане. Претендовать на него можно в том случае, если услуги оказаны организациями или индивидуальными предпринимателями, которые на соответствующий налоговый период включены в специальный перечень Минспорта. Получателями могут быть только те, кто оплатил физкультурно-оздоровительные услуги для себя или своих несовершеннолетних детей (до 24 лет, если ребенок обучается в учебном заведении на очной форме) и являются плательщиками подоходного налога (НДФЛ) по ставке 13% (15%), налоговые резиденты РФ (кто находится в России не менее 183 дней в году).
Какие услуги попадают под налоговый вычет
Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, на которые распространяется вычет, обозначен в Распоряжении Правительства РФ от 06.09.2021 № 2466-Р.
© iStock.com / Drazen ZigicЗанятия в тренажерном зале
© iStock.com / Drazen Zigic
Под вычет попадают только услуги организаций, включенных в специальный перечень Министерства спорта РФ. Это:
- занятия в фитнес-центрах;
- групповые тренировки;
- персональные тренировки с инструктором;
- занятия в бассейне;
- физкультурно-оздоровительные услуги в спортивных комплексах.
Юлия Пономарева, генеральный директор юридической компании PONOMAREVA GROUP поясняет, что налоговый вычет не распространяется на все спортивные услуги. Например, не получится получить его за участие в соревнованиях, а также за некоторые виды услуг (массаж, если он не входит в комплексный абонемент фитнес-клуба).
Размеры вычетов
Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, составляет 150 000 рублей в год, а максимальный размер вычета – 19 500 рублей (с расходов, понесенных в 2024 году). При этом, как отмечает адвокат Андрей Жолудев, важно понимать, что эта сумма является общей для нескольких видов социальных вычетов (обучение, лечение и др.).
Юлия Пономарева уточняет, если затрачено менее150 000 рублей, то можно вернуть 13% от потраченных средств: стоимости занятий в фитнес-центре, спортивных секциях и т.д. А если заплатили более 150 000 рублей, то сумма вычета всё равно будет ограничена 19 500 рублями.
© iStock.com / Andrey GrigorievДевушка в бассейне
© iStock.com / Andrey Grigoriev
Как рассчитать
Чтобы рассчитать сумму вычета, нужно:
- Определить размер расходов на спортивные услуги за год.
- Применить ограничение в 150 000 рублей.
- Рассчитать 13% от получившейся суммы.
Например: клиент потратил 170 000 рублей на занятия в фитнес-клубе. Максимальная база для расчета – 150 000 рублей. Соответственно, вычет составит: 150 000 × 13% =19 500 рублей.
Условия получения налогового вычета на фитнес и спорт
Основные условия получения вычета перечислил Андрей Жолудев:
- организация должна быть включена в перечень Минспорта;
- услуги должны быть оказаны в течение налогового периода;
- обязательно документальное подтверждение расходов;
- наличие дохода, облагаемого по ставке 13%.
© iStock.com / Andrii ZoriiЖенщина делает подсчеты на калькуляторе
© iStock.com / Andrii Zorii
Юлия Пономарева дополняет, что документальное подтверждение расходов – ключевой пункт. Необходимо сохранять все чеки, квитанции, договоры, которые подтверждают оплату спортивных услуг и покупку инвентаря, проверять, чтобы на чеках были указаны все необходимые реквизиты (название организации, дата, сумма, наименование услуги). "Оплата услуги должна быть произведена с личного счета, а не с корпоративного или с помощью наличных", – уточняет эксперт.
Как получить налоговый вычет на фитнес и спорт
Согласно нововведениям, оформить налоговый вычет за фитнес в 2025 году можно в упрощенном режиме (по расходам, понесенным в 2024 году) без заполнения декларации 3-НДФЛ и предоставления пакета подтверждающих документов. Организации, оказывающие спортивно-оздоровительные услуги, сами передадут данные в налоговую службу. Налогоплательщики будут проинформированы о праве на вычет путем уведомления в личный кабинет. Это позволит сэкономить время при оформлении вычета и ускорить его получение. За более ранний период требуется подать декларацию самостоятельно, приложив к ней чеки с договорами.
Куда обращаться
Для оформления вычета необходимо подать заявление:
- в налоговую инспекцию по месту жительства;
- через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;
- через портал госуслуг.
Можно оформить вычет и через работодателя. Для этого следует предварительно заказать в налоговой справку, подтверждающую право на льготу, а затем написать заявление в бухгалтерии на имя работодателя с просьбой не удерживать подоходный налог.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Необходимые документы
При оформлении вычета за 2022 или 2023 год требуется предоставить документы, подтверждающие право его получения:
- декларацию 3-НДФЛ;
- копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- кассовые чеки или иные платежные документы;
- копию свидетельства о рождении ребенка (если услуги оказаны ребенку);
- справку 2-НДФЛ;
- заявление на возврат НДФЛ.
За расходы, понесенные с 01.01.2024 года, для подтверждения права на социальный налоговый вычет за фитнес и спорт необходимо приложить только справку об оплате услуг для представления в налоговый орган, которую выдают физкультурно-спортивные организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, по форме, утвержденной приказом ФНС России от 18.10.2023 № ЕД-7-11/756@.
Порядок подачи заявления
Андрей Жолудев советует перед заключением договора проверить, входит ли организация в перечень Минспорта, сохранять все платежные документы, внимательно заполнять декларацию, а при возникновении сложностей обращаться к специалистам.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Порядок подачи заявления включает:
- подготовку полного пакета документов;
- заполнение декларации 3-НДФЛ;
- подачу документов в налоговую инспекцию;
- ожидание камеральной проверки.
Сроки
Адвокат поясняет, что подать документы можно в течение всего года, следующего за годом оплаты услуг. Камеральная проверка занимает до трех месяцев, а перечисление денег происходит в течение одного месяца после одобрения.
Отказ в получении вычета
По словам Андрея Жолудева, основные причины отказа в назначении вычета это:
- неполный комплект документов;
- организация не включена в перечень Минспорта;
- превышение лимита социальных вычетов;
- отсутствие официального дохода;
- некорректное заполнение документов.
Мнение эксперта
"Получение налогового вычета на занятия спортом – это реальная возможность вернуть часть потраченных средств. Главное – правильно подготовить документы и соблюсти все требования законодательства", – говорит Андрей Жолудев. Эксперт считает введение налогового вычета на занятия спортом важным шагом в поддержке здорового образа жизни граждан. Однако система все еще требует доработки. В частности, было бы целесообразно:
- расширить перечень организаций, услуги которых подпадают под вычет;
- увеличить лимит расходов;
- включить в перечень расходы на спортивный инвентарь.