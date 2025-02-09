Налоговый вычет за обучение — 2025: как получить, размер, причины отказа

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Налоговый вычет за обучение - это сумма, на которую уменьшается размер дохода, облагаемого НДФЛ в размере 13%. О том, как получить вычет в 2025 году, какие нужны документы, сколько можно вернуть денег за учебу в ВУЗе за себя и за детей и в каких случаях могут отказать в выплате, — в материале РИА Новости.

Налоговый вычет за обучение

статье 219 НК РФ , налоговый вычет за обучение - это сумма, с которой можно вернуть уплаченные в качестве налога деньги, потраченные на учебу в различных учебных заведениях. Таким образом государство поддерживает социально важные расходы граждан. Возврат налога на доходы физлиц, который платит работодатель за каждого сотрудника, также можно оформить с расходов на лечение, улучшение жилищных условий и т.д.

Если человек пошел учиться и имеет официальную работу, то государство освобождает эти расходы от НДФЛ и разрешает вернуть 13% от суммы. При этом у организации, которая предоставляет образовательные услуги, должна быть лицензия на подобную деятельность.

Кому положен

Налоговый вычет за обучение могут получить только те, кто работает официально и имеет доходы, облагаемые НДФЛ. На компенсацию имеют право граждане, оплатившие:

свое обучение очной, заочной, вечерней и иной форме;

бучение своего ребенка до 24 лет на очной форме;

брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения;

опекаемого подопечного в возрасте до 18 лет по очной форме;

бывшего подопечного до 24 лет по очной форме.

Другие родственники, например, бабушка или дедушка, вычет не получат, даже если они оплатили обучение внуку или внучке. Право на компенсацию оплаты образования имеют только родители и опекуны ребенка, при условии, что платят НДФЛ в казну. Если ребенок до 24 лет уходил в академический отпуск, это не лишает родителей права на получение компенсации.

НК РФ ст. 210 , пункт 4)", - уточняет Анна Салютина, член Адвокатской палаты Ростовской области. "Налоговый вычет могут получить только резиденты РФ. К таковым относятся лица, которые находятся на территории РФ более 183 дней в течение 12 следующих друг за другом месяцев (, пункт 4)", - уточняет Анна Салютина, член Адвокатской палаты Ростовской области.

ст.219 НК ". "Получить вычет также не смогут индивидуальные предприниматели, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и патентную систему, - рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. - То же самое, если оплата была произведена из средств материнского капитала, согласно пп.2, п.1,".

За какое образование можно получить вычет

Вычет получают за учебу не только в государственных образовательных учреждениях, но и в частных, главное, чтобы у школы или вуза была соответствующая лицензия.

К таким образовательным учреждениям относятся, в том числе, спортивные секции, частные детские сады, автошколы, школы иностранных языков, музыкальные и художественные школы, а также получение дополнительного образования. Например, на курсах повышения квалификации.

« “Учреждение может быть как государственным, так и частным, главное условие для каждого типа учреждения - наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности”, - объясняет Анна Салютина.

Размер вычета

С 1 января 2024 года в России увеличились налоговые вычеты на обучение. Лимит на собственное обучение повысился до 150 тысяч рублей в год (ранее было 120 тысяч). Для расходов на обучение детей максимальная сумма составляет 110 тысяч рублей в год вместо 50 тысяч. При этом эта сумма общая для применения вычета двумя родителями, опекунами, попечителями.

Однако, по словам юриста Европейской юридической службы Анастасии Белоглазовой, новые лимиты будут применять только к расходам 2024 года, то есть обратиться за ними можно в 2025 году за 2024 год. Дело в том, что в 2024 декларации подавались за периоды 2023,2022 и 2021 годов еще в рамках 120 тысяч и 50 тысяч рублей на обучение детей.

С начала 2025 года (по итогам 2024 года) вычет на обучение ребенка (подопечного) уже предоставляется в размере 110 тыс. рублей, а вычет на собственное обучение по новому лимиту составляет 150 тыс. рублей.

Учитывая, что в качестве вычета возвращается только 13%, его размер при условии максимальных затрат на свое обучение и обучение детей составит 33800 рублей. 13% от 150 тысяч (максимальный вычет по расходам на собственное образование) - это 19 500 рублей, а 13% от 110 тысяч ( вычет по расходам на образование ребёнка) - 14 300 рублей. Даже если тратить на учебу больше установленных лимитов, выплатят все равно только эту сумму. В связи с этим выгоднее оплачивать дорогостоящее обучение поэтапно, а не сразу за несколько лет.

Как рассчитать

Рассчитать размер вычета несложно. Если человек с зарплатой 60 тыс. рублей заплатил за обучение 100 тысяч, то он может получить 13 тыс. налогового вычета (13%). При этом он получит сумму в полном объеме, потому что за год работодатель уплатил с доходов НДФЛ 93 600 рублей. Если же человек заплатил за учебу 80 тыс. рублей, а его зарплата составляет 50 тыс. рублей, то он сможет вернуть 10 400 рублей.

Анастасия Белоглазова уточняет, что этот вид вычета не переносится на другие периоды.

Как получить налоговой вычет за обучение

Вычет по расходам на обучение можно получить в текущем году у работодателя или в следующем году.

Куда обращаться

За предыдущие годы вычет оформляется:

через портал госуслуг;

на сайте ФНС;

посетив налоговую инспекцию или отправив на её адрес документы Почтой России с описью вложения;

лично в МФЦ.

Необходимые документы

Чтобы получить вычет по расходам, понесенным до 1 января 2024 года, потребуется, как и ранее, представить весь комплект подтверждающих документов, необходимо предоставить:

Через ФНС Через работодателя налоговую декларацию 3-НДФЛ за каждый год учебы, в котором оплачивалось обучение. Для нее может понадобиться справка о доходе (бывшая форма 2-НДФЛ), которую получают у работодателя. Она доказывает, что человек официально получал зарплату и платил НДФЛ документы, которые подтверждают право на получение социального вычета документы, которые подтверждают право получения вычета, например, чеки или квитанции об оплате обучения. Если они утеряны, то их можно восстановить в банке или бухгалтерии учебного заведения заявление в налоговую (можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика) договор с учебным заведением налоговый орган напрямую направит уведомление работодателю копию лицензии образовательного учреждения, если таких сведений нет в договоре заявление о возврате средств (в нем нужно указать реквизиты счета, на который будут перечисляться деньги)

Когда вычет оформляется за обучение детей, то понадобятся копия свидетельства о рождении ребенка, справка о том, что он обучается на очной форме, если необходимо, чеки и квитанции об оплате обучения, может также потребоваться свидетельство о регистрации брака. Форму заявления можно найти на сайте налоговой.

Для расходов на обучение, понесенных с 2024 года, вместо традиционного пакета (копий договоров и лицензий, чеков) требуется предоставить в Налоговую службу только унифицированный документ - справку об оплате услуг.

Сроки

Налоговый вычет можно получить за три прошедших года, соответственно в 2025 году его можно оформить за 2024, 2023 и 2022.

« "Получить налоговый вычет можно через инспекцию по месту жительства или у работодателя. Через работодателя это можно сделать до окончания календарного года, в котором было оплачено обучение. Для обращения в налоговую нужно дождаться завершения этого года и только после подавать декларацию. Также в налоговую можно обратиться за остатком вычета, если работодатель не смог зачислить его в полной сумме", - говорит Сергей Гебель.

При оформлении вычета через работодателя, налоговая в течение 30 дней уведомит получателя о его назначении. Это заявление нужно отнести в бухгалтерию, которая перестанет удерживать НДФЛ из зарплаты.

- Если обращаться напрямую в налоговый орган, то в течение трех месяцев со дня представления всех необходимых документов будет проведена камеральная проверка. В случае отсутствия положительного сальдо на едином налоговом счете будет сообщено об отказе в выплате средств. Если сальдо на ЕНС окажется положительным, по завершению камеральной проверки сумма вычета поступит на банковский счет. Время проверки деклараций граждан России для получения вычета сократилось с 3 месяцев до 12 дней, - объясняет Сергей Гебель.

Отказ в получении налогового вычета

Причинами отказа могут стать:

ошибочные сведения о налогоплательщике;

декларация отправлена не в тот налоговый орган;

заявление о получении налогового вычета отправлено по истечении срока давности - после 3 лет.

Советы экспертов

Вступили в силу изменения законодательства, которые позволяют получить социальный налоговый вычет в упрощенном порядке.

Для этого необходимо предоставить в налоговый орган унифицированный документ - справку об уплате соответствующих услуг (взносов).

Документ выдается организацией (ИП) по запросу физического лица (либо его супруги (супруга)), содержит исчерпывающую информацию о понесенных расходах и заменяет все остальные подтверждающие документы. Однако для этого гражданин при получении платных услуг должен подписать согласие на передачу данных в ФНС России.

Юрист Анастасия Белоглазова поясняет, что для подтверждения расходов, понесенных ранее 01.01.2024 (например, при представлении декларации по форме 3-НДФЛ за 2023 год), необходимо иметь комплект документов (копию договора, чек, копию лицензии), как и ранее.