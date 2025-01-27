Налоговый вычет за проценты по ипотеке: условия, сумма, причины отказа

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. При покупке жилой недвижимости в ипотеку, у граждан есть право на возврат части уплаченных банку процентов. Вычет по процентам по ипотеке на квартиру, дом, комнату позволяет вернуть часть уплаченных налогов. Кто имеет право и как его получить в 2025 году, сколько можно вернуть, необходимые условия и документы, возможность оформления при рефинансировании и досрочном погашении ипотеки, а также причины отказа в вычете, – в материале РИА Новости.

Налоговый вычет за проценты по ипотеке

Среди имущественных налоговых вычетов по НДФЛ есть самостоятельный вид, который предоставляется на расходы по погашению процентов по ипотечным кредитам на приобретение жилья или долей в жилой недвижимости, а также земельных участков для строительства дома.

"Налоговый вычет за проценты по ипотеке – эффективная мера государственной поддержки, которая помогает гражданам частично компенсировать расходы на оплату ипотечного кредита. Эта льгота предназначена для тех, кто платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13% и использует приобретенное имущество для личного проживания", – комментирует Софья Игумнова, эксперт по финансовым продуктам компании ВсеЗаймыОнлайн.

Кому положен

Налоговый вычет на проценты по ипотеке предоставляется налоговым резидентам России, которые уплачивают НДФЛ по ставке 13% и приобрели жилую недвижимость за счет ипотечного кредита. "Право на вычет есть только у трудоустроенных граждан, за которых работодатель уплачивает НДФЛ. Сам вычет является единоразовым, то есть его можно получить один раз в жизни по одному объекту недвижимости", – говорит Даниил Захаров, адвокат, руководитель налоговой практики юридической фирмы "Клифф".

Старший вице–президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталёва уточняет, что вычет не предоставляются, если налогоплательщик – приобретатель жилой недвижимости получает льготы из бюджета, например, на основании закона субъекта РФ заемщик по ипотеке получил социальную выплату, которой частично компенсированы расходы по процентам. В этом случае налоговая база по имущественному вычету будет рассчитываться за минусом полученных из бюджета субсидий или иных выплат.

Размеры вычета

Налоговый вычет распространяется на проценты, уплаченные банку в рамках ипотечного договора. Максимальная сумма процентов, на которую можно получить вычет, составляет 3 миллиона рублей. Таким образом, максимальный возврат – 13% от этой суммы, то есть 390 тысяч рублей. Софья Игумнова уточняет, что это лимитируется отдельно от основного имущественного вычета, который предоставляется на покупку недвижимости. Если сумма уплаченных процентов за ипотеку меньше, то вычет рассчитывается исходя из фактических затрат.

"Важный нюанс – ограничение по максимальной сумме действует для процентов по кредитам, оформленным после 1 января 2014 года. Если кредит оформлен раньше этой даты, то там отсутствовало ограничение по сумме вычета", – уточняет Анастасия Хрусталёва.

Как рассчитать

Допустим, за время выплаты ипотеки уплачено 2,7 миллиона рублей в качестве процентов. Поскольку сумма меньше установленного лимита в 3 миллиона рублей, расчет производится на всю уплаченную сумму: 2,7 млн × 13% = 351 тысяча рублей.

Если проценты по ипотеке составляют, например, 3,5 миллиона рублей, то вычет рассчитывается только от установленного лимита:

3 млн × 13% = 390 тысяч рублей.

Таким образом, даже если сумма уплаченных процентов превышает лимит, вернуть можно только максимальные 390 тысяч рублей.

Анастасия Хрусталёва поясняет, если плательщик НДФЛ не набрал всю полагающуюся ему льготу по вычету в текущем календарном году, то она переносится на следующий налоговый период, пока не будет выплачена полностью. Но нельзя добрать остаток суммы вычета за проценты (390 тыс. рублей) по другому объекту недвижимости.

© iStock.com / Perawit Boonchu Молодая пара подписывает документы с риелтором © iStock.com / Perawit Boonchu Молодая пара подписывает документы с риелтором

Условия получения налогового вычета за проценты по ипотеке

Вычет предполагает исключение из налоговой базы фактически произведенных покупателем жилья расходов на погашение процентов по ипотечному кредиту. По словам Анастасии Хрусталёвой, его можно оформить по процентам, установленным не только кредитными договорами с банками, но и договорами целевых займов, заключенными с иными организациями (например, в рамках программ помощи отдельным категориям заемщиков). "Кроме того, оформить его можно и в том случае, если приобретатель недвижимости погашает проценты по кредитам, выданным в рамках рефинансирования предыдущих займов. В данном случае в условиях нового кредита должно четко усматриваться, что он выдается на рефинансирование ипотеки, выданной на приобретение жилой недвижимости", – поясняет эксперт.

Еще несколько условий, необходимых для подачи заявления на оформление вычета:

дом, квартира, комната, доли в них должны приобретаться на территории РФ;

деньги в качестве кредита или займа должны иметь строго целевое назначение – приобретение жилой недвижимости (иными словами, не получится оформить вычет, если потребительский кредит без определенной цели направлен на приобретение жилья);

недвижимость оформлена в собственность налогоплательщика (или супругов).

По словам Софьи Игумновой, гражданин обязан документально подтвердить расходы и право собственности. При этом недвижимость не должна использоваться в коммерческих целях, а вычет может быть предоставлен только на ту часть расходов, которая не была покрыта средствами государственной поддержки, такими как материнский капитал.

Даниил Захаров дополняет, что вычет нельзя получить на военную ипотеку или апартаменты, если недвижимость куплена у близкого родственника или если лимит на проценты (390 тыс. рублей) уже исчерпан на другом объекте.

Как получить налоговый вычет за проценты по ипотеке

Эту льготу можно использовать после того, как исчерпан основной имущественный вычет. "Для оформления нужно подать декларацию 3-НДФЛ вместе с документами, подтверждающими расходы на покупку квартиры и уплату процентов по ипотеке", – поясняет Карина Кочисова, управляющий партнер Prof Consult Garant.

Куда обращаться

Пакет документов на оформление налогового вычета можно подать в налоговую инспекцию через портал ФНС, лично или по почте. Также есть возможность оформить вычет через работодателя, чтобы уменьшить удержание НДФЛ из зарплаты.

Необходимые документы

Процедура получения преференции начинается с подготовки необходимых документов. Важно сохранять бумаги, подтверждающие выплату процентов по кредиту, чтобы предоставить их в налоговые органы.

Для подачи заявления требуется:

декларация 3-НДФЛ;

справка о доходах по форме 2-НДФЛ;

копия договора купли-продажи, кредитного договора с банком;

справка о сумме уплаченных процентов;

документы, подтверждающие право собственности.

Порядок подачи заявления

Нужно подготовить пакет документов, а затем подать заявление в налоговую инспекцию по месту жительства лично или онлайн.

"Если получать вычет через работодателя, то дополнительно стоит представить заявление, которое налоговая будет рассматривать в течение 30 дней", – поясняет Даниил Захаров.

Сроки

Рассмотрение заявления налоговым органом занимает от одного до трех месяцев, а возврат средств осуществляется в течение месяца после одобрения.

Имущественный налоговый вычет можно оформить в упрощенном режиме без подачи в ФНС декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов. Если банк в рамках межведомственного взаимодействия передал в налоговую информацию о заемщике, то в личном кабинете физического лица на сайте ФНС появится предзаполненное заявление. Не все банки работают в этом режиме. Для того, чтобы уточнить возможность воспользоваться упрощенным налоговым вычетом на проценты по ипотеке, следует позвонить в банк или найти его в перечне налоговых агентов на сайте ФНС.

Как получить вычет супругам в браке

"Супруги, находящиеся в браке, также имеют право на получение вычета. При совместной покупке недвижимости они могут распределить его между собой пропорционально, либо один из супругов может воспользоваться всей суммой. Для этого достаточно подать заявление о распределении долей и приложить копию свидетельства о браке. Если никаких заявлений не поступает, налоговый орган автоматически делит вычет поровну", – говорит Софья Игумнова. Если ипотечный кредит оформлен на одного из супругов, вычет может получить только одна сторона.

Налоговый вычет при рефинансировании ипотеки

Рефинансирование ипотеки не лишает права на налоговый вычет, если новый кредит был направлен на погашение первоначального займа, а недвижимость продолжает использоваться для проживания. Софья Игумнова уточняет, что в этом случае дополнительно потребуется предоставить договор рефинансирования и справки о сумме уплаченных процентов. При этом, по словам Даниила Захарова, можно вернуть проценты, уплаченные как первому, так и второму банку.

Налоговый вычет при досрочном погашении ипотеки

Досрочное погашение ипотеки также не отменяет права на льготу. Налогоплательщик может заявить о вычете на те проценты, которые были уплачены до полного закрытия кредита. Сумма рассчитывается на основе фактического графика платежей.

Отказ в получении вычета

Налоговая инспекция может отказать в предоставлении вычета, если:

документы заполнены некорректно или они неполные;

налогоплательщик не является резидентом РФ;

лимит вычета уже исчерпан на другом объекте.

Руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза "Новый Труд" (НПНТ) Сергей Довгаль отмечает, что налогоплательщик имеет право на обжалование решения в вышестоящей инстанции.

"Получение налогового вычета на проценты по ипотеке – важный шаг для поддержки семей, приобретающих жилье. Стоит внимательно подойти к подготовке документов и проконсультироваться с профессионалами, чтобы избежать ошибок. Соблюдение всех этапов получения вычета и наличие необходимых документов помогут избежать лишних трудностей", – говорит эксперт.

Мнение эксперта

"Налоговый вычет за проценты по ипотеке является полезным инструментом, который позволяет немного сократить финансовую нагрузку при покупке жилья. Важно заранее изучить все условия, правильно подготовить документы и использовать возможности льготы для оптимизации расходов. Это не только помогает вернуть часть уплаченных средств, но и дает дополнительный стимул для повышения налоговой грамотности", – говорит Софья Игумнова.