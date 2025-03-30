Рейтинг@Mail.ru
Налоговый вычет за автомобиль 2025: можно ли получить при покупке и продаже машины
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 30.03.2025 (обновлено: 11:13 04.02.2026)
https://ria.ru/nalogi/nalogovyy-vychet-za-avtomobil/
Налоговый вычет за автомобиль: можно ли получить в 2025 году
Налоговый вычет за автомобиль 2025: можно ли получить при покупке и продаже машины
Налоговый вычет за автомобиль: можно ли получить в 2025 году
При покупке и продаже имущества, в том числе - в кредит, многие россияне вправе получить имущественный вычет. Предусмотрена ли такая возможность для граждан,... РИА Новости, 04.02.2026
2025-03-30T15:01:00+03:00
2026-02-04T11:13:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986856463_0:65:3070:1793_1920x0_80_0_0_b349eb11fc6753711b0ff05f1e21d735.jpg
https://ria.ru/20250324/nalogovyy_vychet-1987522251.html
https://ria.ru/20250322/lgoty-2006612793.html
https://ria.ru/20250316/avtoaptechka-1772110812.html
https://ria.ru/20250320/lgoty-1730215629.html
https://ria.ru/20251112/ndfl-1955515780.html
https://ria.ru/20250316/vychet-1987707140.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986856463_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_6fecffa50db1c43ce4eea5b4931dca3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Главная / Налоги

Налоговый вычет за автомобиль: можно ли получить в 2025 году

© iStock.com / skynesherНалоговый вычет за автомобиль 2024: можно ли получить при покупке и продаже машины
Налоговый вычет за автомобиль 2024: можно ли получить при покупке и продаже машины - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© iStock.com / skynesher
Налоговый вычет за автомобиль 2024: можно ли получить при покупке и продаже машины
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. При покупке и продаже имущества, в том числе - в кредит, многие россияне вправе получить имущественный вычет. Предусмотрена ли такая возможность для граждан, приобретающих машину для личных или рабочих нужд, существует ли налоговый вычет за автомобиль, можно ли вернуть часть потраченных на покупку авто средств в 2025 году, - в материале РИА Новости
Налоговый вычет для самозанятых 2024: можно ли получить и как - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Налоговый вычет для самозанятых: можно ли получить и что для этого нужно
24 марта 2025, 18:50

Есть ли налоговый вычет за автомобиль

Особый налоговый вычет, право на который появляется при покупке автомобиля, российским законодательством не предусмотрен.
“Имущественные налоговые вычеты для физических лиц по НДФЛ исчерпывающим образом перечислены в статье 220 Налогового кодекса РФ”, - отмечает Константин Струков, практикующий юрист.
При продаже автомобиля в некоторых случаях гражданину также придется уплатить налог. Но вместе с этим россиянам доступно несколько законных способов уменьшить размер налогооблагаемой базы или не платить налог вовсе.
Пожилые женщины сидят на скамейке - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Финансист назвала льготы для пенсионеров, которые не дают просто так
22 марта 2025, 02:17

С покупки машины

“Покупка автомобиля не относится к расходам, которые можно учесть для уменьшения налогооблагаемого дохода. Исключением являются ситуации, когда указанный автомобиль приобретается для использования в предпринимательской деятельности. Например, покупателем является индивидуальный предприниматель, применяющий ОСН. В этом случае затраты на приобретение автомобиля можно включить в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу, - говорит Даниль Муртазин, директор АНО "Юрист Муртазин". - Для этого автомобиль должен быть зарегистрирован как основное средство, а также непосредственно использоваться для осуществления предпринимательской деятельности”.
Автомобильная аптечка - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Автомобильная аптечка 2025: нововведения, сроки годности и цены
16 марта 2025, 18:08

С продажи машины

“При продаже автомобиля физлица обязаны уплатить НДФЛ в размере 13% от суммы полученного ими дохода. Это необходимо сделать в том случае, если автомобиль находился в собственности менее трех лет (либо не менее пяти лет для машин, которые были приобретены после 1 января 2016 года, если их продажа не подпадает под исключения), а также в ситуациях, когда доход от продажи превышает 250 000 рублей (это предельная сумма необлагаемого дохода), - говорит Даниль Муртазин. - В том случае, если полученная в результате продажи машины сумма не превышает стоимость, за которую она была приобретена, налоговая база может быть уменьшена до 0. Например, машина куплена за 1 000 000 рублей, а продана за 900 000 рублей. Налоговая база = 0”.
Льготы по транспортному налогу - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Льготы по транспортному налогу: кому положены и как получить в 2025 году
20 марта 2025, 17:50

Альтернативные способы налоговой экономии при покупке автомобиля

Также физические и юридические лица могут воспользоваться и альтернативными (но при этом вполне законными) способами снизить налоговую нагрузку.
“Если автомобиль используется для предпринимательской деятельности, то расходы на его покупку или аренду могут учитываться при расчете налога на прибыль, - отмечает кандидат экономических наук и налоговый консультант Евгений Сивков. - Самозанятые и ИП, использующие автомобиль для оказания услуг (например, такси или доставка), также могут уменьшить налогооблагаемую базу на сумму расходов на его обслуживание. Работодатели, предоставляющие автомобиль сотрудникам, должны учитывать его стоимость как часть зарплаты и, соответственно, включать в базу для расчета НДФЛ”.
“Гражданам стоит помнить, что приобрести необходимый автомобиль можно за счёт материнского капитала. А представители отдельных категорий (например, инвалиды, многодетные семьи и пенсионеры) могут быть как полностью освобождены от уплаты транспортного налога, так и платить его по сниженной ставке. Конкретные условия в этом случае зависят от региона. Юрлица и индивидуальные предприниматели, приобретающие автомобиль через лизинг, имеют право учесть лизинговые платежи в составе расходов, что выгодно для ИП и организаций”, - отмечает Даниль Муртазин.
Рассчет налога - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
НДФЛ в 2025 году: ставки, вычеты, онлайн калькулятор для налогоплательщиков
12 ноября 2025, 18:32

Мнение эксперта

“Хотя прямого налогового вычета при покупке автомобиля не существует, грамотное использование существующих налоговых инструментов и льгот позволяет существенно оптимизировать расходы. Важно подходить к вопросу комплексно и учитывать все доступные варианты налоговой экономии. Также при покупке автомобиля рекомендую тщательно сохранять все документы, предварительно рассмотреть все доступные варианты кредитования и лизинга, а также изучить действующие государственные программы поддержки, - говорит Андрей Жолудев, адвокат, член коллегии адвокатов "Московский юридический центр". - При продаже необходимо учитывать срок владения автомобилем, правильно оформлять документы и своевременно подавать налоговую декларацию. В качестве общих рекомендаций могу посоветовать:
  • консультироваться с налоговым специалистом;
  • следить за изменениями в законодательстве;
  • рассматривать различные схемы приобретения”.
“Если вы продали автомобиль, который был в собственности менее трех (или пяти) лет, обязательно сохраняйте договор купли-продажи, чтобы подтвердить расходы на его покупку. При продаже зафиксируйте сумму сделки в договоре, чтобы в случае проверки у вас были основания для использования вычета, - говорит Даниль Муртазин. - Если же покупаете автомобиль для бизнеса, проконсультируйтесь с бухгалтером о наиболее выгодной форме учета затрат. И помните: если вы не декларируете доходы от продажи автомобиля или указываете неверные данные, это может привести к штрафным санкциям”.
Вычет НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан 2024: как получить, размер - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Вычет на долгосрочные сбережения: кому положен и как получить в 2025 году
16 марта 2025, 13:27
 
НалогиЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала