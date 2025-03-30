Налоговый вычет за автомобиль: можно ли получить в 2025 году

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. При покупке и продаже имущества, в том числе - в кредит, многие россияне вправе получить имущественный вычет. Предусмотрена ли такая возможность для граждан, приобретающих машину для личных или рабочих нужд, существует ли налоговый вычет за автомобиль, можно ли вернуть часть потраченных на покупку авто средств в 2025 году, - в материале РИА Новости

Есть ли налоговый вычет за автомобиль

Особый налоговый вычет, право на который появляется при покупке автомобиля, российским законодательством не предусмотрен.

“Имущественные налоговые вычеты для физических лиц по НДФЛ исчерпывающим образом перечислены в статье 220 Налогового кодекса РФ”, - отмечает Константин Струков, практикующий юрист.

При продаже автомобиля в некоторых случаях гражданину также придется уплатить налог. Но вместе с этим россиянам доступно несколько законных способов уменьшить размер налогооблагаемой базы или не платить налог вовсе.

С покупки машины

“Покупка автомобиля не относится к расходам, которые можно учесть для уменьшения налогооблагаемого дохода. Исключением являются ситуации, когда указанный автомобиль приобретается для использования в предпринимательской деятельности. Например, покупателем является индивидуальный предприниматель, применяющий ОСН. В этом случае затраты на приобретение автомобиля можно включить в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу, - говорит Даниль Муртазин, директор АНО "Юрист Муртазин". - Для этого автомобиль должен быть зарегистрирован как основное средство, а также непосредственно использоваться для осуществления предпринимательской деятельности”.

С продажи машины

“При продаже автомобиля физлица обязаны уплатить НДФЛ в размере 13% от суммы полученного ими дохода. Это необходимо сделать в том случае, если автомобиль находился в собственности менее трех лет (либо не менее пяти лет для машин, которые были приобретены после 1 января 2016 года, если их продажа не подпадает под исключения), а также в ситуациях, когда доход от продажи превышает 250 000 рублей (это предельная сумма необлагаемого дохода), - говорит Даниль Муртазин. - В том случае, если полученная в результате продажи машины сумма не превышает стоимость, за которую она была приобретена, налоговая база может быть уменьшена до 0. Например, машина куплена за 1 000 000 рублей, а продана за 900 000 рублей. Налоговая база = 0”.

Альтернативные способы налоговой экономии при покупке автомобиля

Также физические и юридические лица могут воспользоваться и альтернативными (но при этом вполне законными) способами снизить налоговую нагрузку.

“Если автомобиль используется для предпринимательской деятельности, то расходы на его покупку или аренду могут учитываться при расчете налога на прибыль, - отмечает кандидат экономических наук и налоговый консультант Евгений Сивков. - Самозанятые и ИП, использующие автомобиль для оказания услуг (например, такси или доставка), также могут уменьшить налогооблагаемую базу на сумму расходов на его обслуживание. Работодатели, предоставляющие автомобиль сотрудникам, должны учитывать его стоимость как часть зарплаты и, соответственно, включать в базу для расчета НДФЛ”.

“Гражданам стоит помнить, что приобрести необходимый автомобиль можно за счёт материнского капитала. А представители отдельных категорий (например, инвалиды, многодетные семьи и пенсионеры) могут быть как полностью освобождены от уплаты транспортного налога, так и платить его по сниженной ставке. Конкретные условия в этом случае зависят от региона. Юрлица и индивидуальные предприниматели, приобретающие автомобиль через лизинг, имеют право учесть лизинговые платежи в составе расходов, что выгодно для ИП и организаций”, - отмечает Даниль Муртазин.

Мнение эксперта

“Хотя прямого налогового вычета при покупке автомобиля не существует, грамотное использование существующих налоговых инструментов и льгот позволяет существенно оптимизировать расходы. Важно подходить к вопросу комплексно и учитывать все доступные варианты налоговой экономии. Также при покупке автомобиля рекомендую тщательно сохранять все документы, предварительно рассмотреть все доступные варианты кредитования и лизинга, а также изучить действующие государственные программы поддержки, - говорит Андрей Жолудев, адвокат, член коллегии адвокатов "Московский юридический центр". - При продаже необходимо учитывать срок владения автомобилем, правильно оформлять документы и своевременно подавать налоговую декларацию. В качестве общих рекомендаций могу посоветовать:

консультироваться с налоговым специалистом;

следить за изменениями в законодательстве;

рассматривать различные схемы приобретения”.