Налоговый вычет на благотворительность в 2025 году: как получить, размер

Налоговый вычет на благотворительность - законный способ уменьшить доход, облагаемый НДФЛ, на сумму пожертвований, сделанных в течение календарного года. Как получить социальный вычет физическому лицу, какие документы, подтверждающие расходы, для этого нужны, размер вычета в 2025 году и кто его получить не сможет.

Налоговый вычет по расходам на благотворительность

Порядок, цели и другие важные моменты понятия "благотворительность" содержатся в Федеральном законе № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. Благотворительную деятельность можно осуществлять в разных формах, главное - соответствие целям, указанным в ст. 2 135-ФЗ:

улучшение материального положения малообеспеченных граждан;

социальная реабилитация безработных, инвалидов и других лиц;

поддержка образования, науки, культуры, искусства, духовного развития личности;

охрана окружающей среды, защита животных и другие.

“Организации, которые получают помощь, не должны быть коммерческими, иначе пожертвования граждан не будут считаться благотворительностью. Этот налоговый вычет входит в перечень социальных и дает возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ”, - объясняет Борис Богоутдинов, управляющий партнер консалтинговой компании “2Б Диалог”.

Кому положен

На такой вычет могут претендовать граждане, располагающие заработной платой и другими налогооблагаемыми доходами, с которых уплачивается НДФЛ.

“Кроме того, нужно, чтобы у них был статус налогового резидента РФ . Он присваивается россиянам и иностранцам, которые пребывают на территории нашей страны не менее 183 дней в течение 12 месяцев, следующих подряд. Если благотворительностью в нашей стране занимается нерезидент РФ, на вычет по расходам на нее он претендовать не может”, - отмечает Борис Богоутдинов.

Однако важно учитывать, что не вся помощь попадает под этот вычет.

Возврат средств, по словам Надежды Нестеровой, налогового консультанта, собственника федеральной сети бухгалтерских агентств, возможен, если:

Финансовая поддержка оказывалась благотворительным организациям.

Средства направлялись социально ориентированным некоммерческим организациям.

Благотворительность касалась организаций, занимающихся наукой, культурой, физкультурой, спортом, просвещением или образованием.

Поддержка предоставлялась религиозным организациям, которые ведут уставную деятельность.

Средства передавались коммерческим организациям на формирование их целевого капитала.

“Предоставить социальный вычет на благотворительность может только налоговый орган на основании налоговой декларации 3-НДФЛ по окончании календарного года, в котором были понесены расходы на благотворительность”, - говорит Оксана Васильева, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Размер вычета

“Социальный вычет предоставляется в сумме, направленной на благотворительные цели, но не может превышать 25% (в отдельных случаях законом субъекта РФ может быть увеличен до 30%) дохода, полученного за календарный год и подлежащего налогообложению. Остаток неиспользованного вычета на следующий год не переносится”, - рассказывает Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Как рассчитать

Рассчитаем сумму вычета на конкретном примере, предлагает Елена Жильцова, генеральный директор юридического бюро OMNITRUST: допустим, за год гражданин получил доходы в размере 1 млн руб., а на благотворительность потратил 30 тыс. руб. Четверть его годового дохода и максимальный лимит возврата - это 250 тыс. руб. Пожертвование не превысило лимит, значит, он получит возврат НДФЛ в размере 32,5 тыс. руб. (250 тыс. руб. × 13%).

Условия получения налогового вычета по расходам на благотворительность

Гражданин вправе направить любую сумму своих доходов на благотворительные цели. Светлана Титор, доцент кафедры частного права ГУУ, объясняет, что при этом должны соблюдаться следующие условия:

Первое: направленная гражданином сумма не должна превышать 25 % его общего дохода. Пожертвовать он может и больше, закон этого не запрещает, но вычет будет предоставлен только в отношении суммы, не превышающей этот процент.

Второе: направлять денежные средства на благотворительность следует только в организации, определенные законом как благотворительные.

Третье: средства должны быть перечислены непосредственно на расчетный счет организации. Например, если гражданин пришел в храм и положил некоторую сумму на его поддержку в специально приспособленные для этого ящички, то такая благотворительность не попадет под налоговый вычет, поскольку у него не будет документального подтверждения направления таких средств.

Четвертое: направленная сумма должна иметь благотворительный характер, то есть безвозмездный. Денежные средства, отданные на приобретение товаров или услуг, благотворительностью считаться не будут.

Нет смысла претендовать на него и тем, кто в обмен на пожертвование получил какую-либо выгоду. Например, взамен перечисленных средств было подарено произведение искусства.

пп. 1 п. 1 ст. 219 , или физическому лицу, оказавшемуся в сложной ситуации, налоговый вычет на благотворительность также не предоставят. Борис Богоутдинов уточняет, что человеку, который помог организации, не указанной в, или физическому лицу, оказавшемуся в сложной ситуации, налоговый вычет на благотворительность также не предоставят.

ст. 582 Гражданского кодекса РФ . За них также можно вернуть часть финансовых средств. Кроме того, по словам эксперта, есть нюансы, связанные с неденежной благотворительностью. Помимо перечисления денежных средств люди могут дарить какое-либо имущество, бесплатно проводить различные виды работ (например, ремонт здания), оказывать услуги и т.д. Виды таких пожертвований определены в. За них также можно вернуть часть финансовых средств.

Для этого к стандартному пакету документов нужно приложить акт приема-передачи и платежные документы. Однако многие желающие получить вычет за неденежную благотворительность, могут столкнуться с трудностями, связанными с оценкой имущества, работ и услуг.

Как получить налоговый вычет по расходам на благотворительность

Часть социальных налоговых вычетов граждане получают как через компанию-работодателя, так и через ФНС . Однако вычет на благотворительность можно получить только через налоговую.

Куда обращаться

Варвара Левичева, бухгалтер, налоговый консультант, отмечает, что предоставить декларацию и документы на вычет можно:

через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России ;

; центр “Мои документы”;

предоставить лично в налоговую инспекцию по месту прописки физического лица;

через портал “Госуслуги” с помощью ЭЦП, если подписи нет, то можно заказать ее в приложении “ Госключ ”.

Необходимые документы

В налоговую службу необходимо предоставить заполненную декларацию 3-НДФЛ и документы, подтверждающие факт пожертвования:

копии платежных поручений, заверенные печатью банка;

письма от фонда, подтверждающие факт получения пожертвования (квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т. п.);

документы, подтверждающие статус благотворительной организации, например, устав.

“Заполнить декларацию можно с помощью бесплатной программы на сайте ФНС России, а также при помощи коротких сценариев в личном кабинете налогоплательщика”, - советует Людмила Новицкая.

Если организация, в адрес которой направлены средства, подключена к информационному обмену с ФНС, то вычет можно получить в упрощенном порядке через личный кабинет на сайте ФНС

Порядок подачи заявления

Заявление и необходимые документы подаются любым из вышеперечисленных способов, но, по словам Светланы Титор, удобнее это сделать через личный кабинет налогоплательщика, где имеются соответствующие разделы, которые несложно заполнить, и часть из которых заполняется автоматически налоговым органом.

Сроки

Декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором возникло право на вычет. То есть для получения вычета за 2024 год декларацию необходимо подать до 30 апреля 2025.

“Возврат налога осуществляется после окончания камеральной проверки декларации, которая проводится в течение трех месяцев. Если по результатам камеральной проверки право на вычет будет подтверждено, отсутствует задолженность и сальдо ЕНС является положительным, соответствующая сумма подлежит возврату”, - говорит Максим Кружалов, ведущий юрист налоговой практики юридической компании “Клифф”.

Отказ в получении вычета

Те, кто работает на упрощенной системе налогообложения или патенте и не платит налог на доходы физических лиц, не могут получить налоговый вычет, даже если они занимаются благотворительностью.

Надежда Нестерова уточняет, что в вычете могут отказать, если:

помощь оказывалась другому физическому лицу;

денежные средства были перечислены через третьих лиц или посредников;

расходы были направлены на благотворительность с целью получения выгоды, например, за рекламу или услуги.

Чтобы не получить отказ, важно убедиться, что организация, которой вы помогаете, включена в список благотворительных или социально ориентированных. Государство ведет реестр таких организаций и строго контролирует их деятельность, - предупреждает эксперт.

Мнение эксперта

Получение налогового вычета - это способ вернуть часть средств и поддержать свою финансовую стабильность.

“Если ваша помощь была официальной и подтверждена документами, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Не забывайте, что наряду с вычетом на благотворительность существуют и другие социальные вычеты: на лечение, обучение, фитнес-услуги и другие расходы. Все их можно указать в одной декларации и подать за один раз”, - говорит Надежда Нестерова.