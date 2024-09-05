Как рассчитать налог на роскошь: советы экспертов

налогов для владельцев элитных автомобилей и недвижимости. Какие ставки действуют в России на машины стоимостью выше 10 миллионов рублей, сколько придется заплатить владельцам роскошных домов, какие авто попали в список транспортных средств, облагаемых налогом на роскошь 2026 году, — в материале РИА Новости. Так называемый “налог на роскошь” — повышенный коэффициент, применяемый при расчете транспортного и имущественногодля владельцев элитных автомобилей и недвижимости. Какие ставки действуют в России на машины стоимостью выше 10 миллионов рублей, сколько придется заплатить владельцам роскошных домов, какие авто попали в список транспортных средств, облагаемых налогом на роскошь 2026 году, — в материале РИА Новости.

Что такое налог на роскошь в России

Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит понятия "налог на роскошь" и не выделяет его в отдельную категорию. Это устойчивое разговорное обозначение для механизма повышенного налогообложения дорогостоящего имущества — движимого и недвижимого. На практике он реализован через два инструмента: повышающие коэффициенты к транспортному налогу и повышенные ставки по налогу на имущество.

"Налог на роскошь — это так называемые повышающие ставки для имущественных и транспортных налогов. Простыми словами: те владельцы, у которых есть дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, платят повышенный налог", — объясняет кризисный налоговый консультант Елена Ростова.

Федеральный закон № 214-ФЗ, который внес поправки в налоговое законодательство и ввел повышающий коэффициент для транспортных средств и другого имущества. Для недвижимости механизм закреплен в п. 2 ст. 406 НК РФ , для автомобилей — в п. 2 ст. 362 НК РФ . Правовой основой понятия являетсякоторый внес поправки в налоговое законодательство и ввел повышающий коэффициент для транспортных средств и другого имущества. Для недвижимости механизм закреплен в, для автомобилей — в

Кто платит налог на роскошь

Налог обязаны платить все собственники дорогостоящего имущества: как физические лица, так и организации.

Физические и юридические лица

личный кабинет налогоплательщика. Физическим лицам самостоятельно рассчитывать налог не нужно. ФНС формирует уведомление с исчисленной суммой и направляет его по почте или вналогоплательщика.

Для юридических лиц ситуация иная. Обязанность самостоятельно рассчитывать транспортный налог и авансовые платежи за ними сохраняется. Хотя с 1 января 2021 года ФНС также направляет организациям уведомления с итоговой суммой налога по окончании года, они могут поступить позже установленного срока уплаты. Чтобы не допустить начисления пеней, организации должны вести расчет самостоятельно и своевременно перечислять авансы в бюджет.

"Я бы рекомендовала проверить расчеты, потому что бывает, что они содержат ошибки. Доверяй, но проверяй. Для организаций история другая: нужно самостоятельно рассчитывать авансовые платежи, а после получения уведомления от налоговой — сверить расчет", — советует Елена Ростова.

Какие объекты облагаются налогом на роскошь

Повышенное налогообложение распространяется на два вида имущества:

легковые автомобили стоимостью от 10 млн рублей, включенные в перечень Минпромторга России;

Минпромторга России; объекты недвижимости с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей.

действует пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ. Она не является "налогом на роскошь" в строгом смысле, однако также направлена на повышение налоговой нагрузки на состоятельных граждан. Ставки составляют: Кроме того, с 2025 года в Россиипятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ. Она не является "налогом на роскошь" в строгом смысле, однако также направлена на повышение налоговой нагрузки на состоятельных граждан. Ставки составляют:

13% — при годовом доходе до 2,4 млн рублей включительно;

15% — от 2,4 млн до 5 млн рублей включительно;

18% — от 5 млн до 20 млн рублей включительно;

20% — от 20 млн до 50 млн рублей включительно;

22% — свыше 50 млн рублей в год.

Недвижимость

п. 1 ст. 401 НК РФ относятся: К объектам налогообложения в соответствии сНК РФ относятся:

жилой дом;

квартира, комната;

машиноместо, гараж;

единый недвижимый комплекс;

объект незавершенного строительства;

иные строения, сооружения, здания и помещения.

Налог на "роскошную" недвижимость — это механизм прогрессивных ставок. Следовательно, чем выше кадастровая стоимость объекта, тем выше процент. Пороговым значением, при превышении которого недвижимость переходит в категорию "роскошь", служит кадастровая стоимость в 300 млн рублей.

В Москве ставка по налогу на имущество физических лиц зависит от кадастровой стоимости объекта и составляет:

Кадастровая стоимость объекта Ставка налога До 10 млн рублей 0,1% От 10 млн до 20 млн рублей 0,15% От 20 млн до 50 млн рублей 0,2% От 50 млн до 300 млн рублей 0,3% Свыше 300 млн рублей 2,5%

Аналогичная прогрессивная модель закреплена в Санкт-Петербурге и других регионах страны. Таким образом, отметка в 300 млн рублей — это законодательно установленная граница, при переходе через которую недвижимость начинает облагаться по максимальной ставке.

"Если стоимость недвижимости больше 300 миллионов рублей, то владелец платит налог примерно 2,5% от кадастровой стоимости объекта вместо стандартной ставки 0,1–0,5%. На землю с кадастровой стоимостью более 300 миллионов рублей налог составит 1,5%", — отмечает Елена Ростова.

Для организаций стандартная ставка по налогу на имущество составляет 2%. По объектам с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей ставка повышается до 2,5%. При этом в отдельных регионах ставка налога на имущество организаций зависит также от площади объекта. Например, в Республике Хакасия:

Площадь объекта Ставка От 1 000 до 2 000 кв. м 1% От 2 000 до 6 000 кв. м 1,5% Свыше 6 000 кв. м 2%

Росреестра или в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Узнать кадастровую стоимость недвижимости можно по выписке из ЕГРН, на сайтеили в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Важно! Кадастровая стоимость пересматривается ежегодно и, как правило, растет. Если она приближается к пороговым 300 млн рублей или уже их превысила, это напрямую означает переход на максимальную ставку и кратный рост налога. Собственник вправе оспорить оценку в комиссии Росреестра или в суде — при успешном снижении кадастровой стоимости налог пересчитывается.

Автомобили стоимостью от 10 млн рублей

Минпромторга России, к базовому налогу дополнительно применяется повышающий коэффициент. Транспортный налог обязаны уплачивать все владельцы автомобилей. Его базовый расчет строится на мощности двигателя (в лошадиных силах), налоговой ставке региона регистрации и периоде владения транспортным средством. Если автомобиль включен в перечень дорогостоящих транспортных средствРоссии, к базовому налогу дополнительно применяется повышающий коэффициент.

повышен с 3 млн до 10 млн рублей, и действует до сих пор. Минимальный порог стоимости, при котором возникает обязанность применять повышающий коэффициент, с 2022 года былс 3 млн до 10 млн рублей, и действует до сих пор.

Для яхт, катеров, вертолетов и другого дорогостоящего транспорта повышающего коэффициента нет, однако федеральным законодательством установлены высокие базовые ставки, которые в регионах могут быть увеличены до десятикратного размера. Например, федеральная ставка транспортного налога на яхты и парусно-моторные суда с мощностью двигателя свыше 100 л.с. составляет 40 рублей/л.с., а в Московской области — 400 рублей/л.с.

Налог на роскошь на автомобили в 2026 году

п. 2 ст. 362 НК РФ . Они применяются в зависимости от средней стоимости автомобиля и года его выпуска. Платит налог владелец транспортного средства — физическое или юридическое лицо. Повышающие коэффициенты по транспортному налогу установлены в. Они применяются в зависимости от средней стоимости автомобиля и года его выпуска. Платит налог владелец транспортного средства — физическое или юридическое лицо.

"Несмотря на рост стоимости новых автомобилей, налог на роскошь по-прежнему распространяется на машины дороже 10 млн рублей без пересмотра ценза", — отмечает Елена Ростова.

Перечень дорогостоящих автомобилей Минпромторга

перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб., который обновляется ежегодно на сайте Минпромторга России не позднее 31 марта того года, в котором подлежит применение повышающего коэффициента. Для расчета налога используется список, действующий именно в том налоговом периоде, за который уплачивается налог. Объектом налога на роскошь являются легковые автомобили, модели которых перечислены влегковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб., который обновляется ежегодно на сайте Минпромторга России не позднее 31 марта того года, в котором подлежит применение повышающего коэффициента. Для расчета налога используется список, действующий именно в том налоговом периоде, за который уплачивается налог.

"Сейчас в этом списке около 573 машин. Поэтому, когда рассчитывается налог на роскошь по автомобилям, нужно ориентироваться на список этих машин", — уточняет Елена Ростова.

При работе с перечнем важно учитывать несколько нюансов.

обратил внимание Верховный суд. Однако если модель в перечне указана, но "возраст" автомобиля (количество полных лет с года выпуска) не соответствует условиям перечня, повышающий коэффициент не применяется. Во-первых, отсутствие модели в списке не всегда означает отсутствие обязанности платить налог — на это в 2022 годуВерховный суд. Однако если модель в перечне указана, но "возраст" автомобиля (количество полных лет с года выпуска) не соответствует условиям перечня, повышающий коэффициент не применяется.

Во-вторых, фактическая цена сделки купли-продажи значения не имеет. Если автомобиль включен в перечень и год его выпуска подходит под условия, налог будет начислен вне зависимости от суммы, указанной в договоре.

В-третьих, если один автомобиль принадлежит нескольким лицам одновременно, налог распределяется между ними пропорционально долям в транспортном средстве.

Повышающие коэффициенты и ставки

В 2026 году действуют следующие правила применения повышающего коэффициента:

Средняя стоимость автомобиля Возраст автомобиля Повышающий коэффициент От 10 до 15 млн рублей Не более 10 лет 3 Свыше 15 млн рублей Не более 20 лет 3

Базовые ставки транспортного налога для легковых автомобилей установлены федеральным законодательством и зависят от мощности двигателя:

Мощность двигателя Федеральная ставка (руб. за 1 л.с.) До 100 л.с. включительно 2,5 Свыше 100 до 150 л.с. включительно 3,5 Свыше 150 до 200 л.с. включительно 5 Свыше 200 до 250 л.с. включительно 7,5 Свыше 250 л.с. 15

на сайте ФНС России. Регионы вправе устанавливать собственные ставки, которые могут существенно отличаться от федеральных. Актуальные ставки для конкретного субъекта РФ размещеныФНС России.

Как рассчитать налог на роскошный автомобиль

Формула расчета транспортного налога с учетом повышающего коэффициента выглядит следующим образом:

Налог = мощность двигателя (л.с.) × ставка налога (руб./л.с.) × повышающий коэффициент

Пример расчета для физического лица:

Автомобиль из перечня Минпромторга: мощность двигателя — 300 л.с., средняя стоимость — 12 млн рублей, год выпуска — 2022 (возраст менее 10 лет). Региональная ставка налога — 150 руб. за 1 л.с.

Определяем применимый коэффициент: стоимость от 10 до 15 млн рублей, возраст менее 10 лет — коэффициент 3. Рассчитываем налог: 300 × 150 × 3 = 135 000 рублей в год.

Для сравнения: без повышающего коэффициента налог составил бы 300 × 150 = 45 000 рублей. Применение коэффициента утраивает итоговую сумму.

Также рассмотрим пример для автомобиля с более высокой стоимостью:

Автомобиль из перечня Минпромторга: мощность двигателя — 500 л.с., средняя стоимость — 20 млн рублей, год выпуска — 2010 (возраст менее 20 лет). Региональная ставка — 150 руб. за 1 л.с.

Применимый коэффициент: стоимость свыше 15 млн рублей, возраст менее 20 лет — коэффициент 3. Налог: 500 × 150 × 3 = 225 000 рублей в год.

Налогового калькулятора на сайте ФНС. Рассчитать транспортный налог можно с помощьюна сайте ФНС.

Для юридических лиц расчет аналогичен, однако предусматривает авансовые платежи. Если региональным законодательством установлена уплата авансов, организация рассчитывает их за каждый квартал:

Авансовый платеж (I, II, III кварталы) = мощность × ставка × коэффициент / 4

По итогам года сумма к доплате рассчитывается как разница между годовым налогом и уже перечисленными авансами.

Налог на роскошь на недвижимость

Повышенная ставка по налогу на имущество физических лиц для дорогостоящих объектов установлена п. 2 ст. 406 НК РФ. Она применяется к жилым домам, квартирам, комнатам, гаражам, машиноместам и иным строениям, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн рублей.

Превышение этого порога автоматически переводит объект в категорию, облагаемую по максимальной ставке, — вне зависимости от статуса владельца и наличия у него льгот по иным основаниям.

Ставки и расчет налога на недвижимость

Предельная ставка налога на имущество физических лиц по объектам с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей установлена на уровне 2,5%. При этом в 2026 году введено законодательное ограничение: ставка не может превышать этого значения даже в регионах с более высокими местными тарифами.

Для организаций стандартная ставка составляет 2%, а по объектам стоимостью свыше 300 млн рублей — 2,5%.

Формула расчета налога на "роскошную" недвижимость:

Налог = (кадастровая стоимость − налоговый вычет) × доля в праве × ставка (2,5%)

Пример расчета. Квартира в Москве кадастровой стоимостью 350 млн рублей находится в единоличной собственности физического лица. Налоговый вычет для квартиры составляет кадастровую стоимость 20 кв. м.

Допустим, вычет — 2 млн рублей. Тогда:

Налоговая база: 350 000 000 − 2 000 000 = 348 000 000 рублей. Налог: 348 000 000 × 1 × 2,5% = 8 700 000 рублей в год.

Для сравнения: при кадастровой стоимости 280 млн рублей (ниже порога) тот же объект в Москве облагался бы по ставке 0,3%, и налог составил бы около 840 000 рублей.

Важно! Аналогичный Налоговый калькулятор, как и для расчета транспортного налога, есть на сайте ФНС . Аналогичный Налоговый калькулятор, как и для расчета транспортного налога, есть

Как и когда платить налог на роскошь

личный кабинет ФНС, "Госуслуги" , банковское приложение или в отделении банка. До 1 ноября ФНС направляет физическим лицам налоговые уведомления — по почте или в личный кабинет налогоплательщика. Оплатить ее можно любым удобным способом: черезФНС,, банковское приложение или в отделении банка.

Физические лица могут пополнить Единый налоговый счет (ЕНС) заранее. Это особый "кошелек" налогоплательщика, с которого средства автоматически распределяются в счет уплаты имущественных налогов и погашения задолженностей. С 1 июля 2022 года механизм ЕНС доступен и для юридических лиц.

Сроки уплаты различаются. Физические лица уплачивают транспортный налог и налог на имущество не позднее 1 декабря года, следующего за налоговым периодом. То есть налог за 2025 год необходимо оплатить до 1 декабря 2026 года.

Юридические лица работают по иной схеме:

авансовые платежи — не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом (за I квартал — до 28 апреля, за II — до 28 июля, за III — до 28 октября);

итоговый налог по году — не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

С 1 января 2026 года введено важное изменение в порядке формирования уведомлений. Если на едином налоговом счете налогоплательщика имеется положительное сальдо, эта сумма автоматически засчитывается в счет исполнения обязанности по уплате налогов. Уведомления теперь направляются с учетом такого зачета.

Льготы и ответственность за неуплату

Налоговый кодекс последовательно исключает применение налоговых льгот в отдельных случаях. Например, в некоторых регионах России от уплаты транспортного налога могут быть освобождены:

инвалиды всех групп;

ветераны Великой Отечественной войны;

участники боевых действий, в том числе участники СВО;

многодетные семьи;

Герои Советского Союза и Герои России;

ветераны труда;

пострадавшие от радиационного облучения;

другие категории, установленные законодательством субъекта РФ.

При этом, налог не начисляется на следующий транспорт:

который находится в собственности компаний и используется для грузоперевозок или для перевозки людей;

который относится к сельхозтехнике;

автомобили в розыске или угоне.

Льготы по транспортному налогу для физических лиц, как правило, распространяются на автомобили мощностью не более 200 л.с. Наличие льготной категории необходимо подтвердить в налоговом органе, представив соответствующие документы.

Также, как объясняет Елена Ростова, пенсионеры, военнослужащие, инвалиды и другие льготные категории граждан, которые в общем случае освобождены от уплаты налога на имущество, лишаются этой льготы, если кадастровая стоимость принадлежащего им объекта превышает 300 млн рублей. Это прямо закреплено в Налоговом кодексе: наличие льготы не освобождает от уплаты налога за "роскошную" недвижимость. Таким образом, законодатель последовательно исключает налоговые послабления применительно к объектам, которые квалифицируются как предметы роскоши.

Ответственность за неуплату налога

Законодательство не предусматривает специальной, повышенной ответственности за неуплату именно "налога на роскошь" — применяются общие нормы налогового законодательства. Тем не менее финансовые последствия просрочки могут быть весьма существенными.

При несвоевременной уплате налога начисляются пени. Их размер зависит от статуса налогоплательщика. Для физических лиц и ИП пени рассчитываются по единой ставке — 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки, независимо от ее продолжительности.

Для организаций действует трехступенчатая система:

первые 30 дней просрочки — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день;

с 31-го по 90-й день — 1/150 ключевой ставки за каждый день;

начиная с 91-го дня — снова 1/300 ключевой ставки за каждый день.

Пени начисляются начиная со дня, следующего за установленным сроком уплаты, и по день погашения задолженности включительно.

Помимо пеней, предусмотрены штрафы:

20% от суммы неуплаченного налога — за неуплату или неполную уплату;

40% — при умышленном уклонении от уплаты налога.

"В случае длительного игнорирования обязательств налоговый орган вправе заблокировать расчетные счета — как физических, так и юридических лиц. Причем ждать судебного решения не потребуется: при наличии средств на счете они будут списаны в пользу налоговой инспекции автоматически. При значительных суммах долга дело переходит в стадию исполнительного производства, вплоть до ареста имущества. По юридическим лицам при умышленной неуплате в крупном размере возможно возбуждение уголовного дела, для физических лиц последствия также весьма серьезны", — предупреждает Елена Ростова.

Изменения в 2026 году

В 2026 году для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей теперь законодательно закреплен максимум — 2,5%. Регионы не вправе устанавливать более высокий тариф. Исключение сделано для объектов незавершенного строительства с проектируемым назначением "многоквартирный дом": для них действует та же максимальная ставка 2,5%.

Кроме того, вычеты в размере 600 кв. м за земельный участок, 5 кв. м за квартиру и 7 кв. м за жилой или садовый дом на каждого несовершеннолетнего ребенка теперь распространяются на семьи с тремя и более детьми — при условии, что старшему не исполнилось 18 лет либо он учится очно и не достиг 23 лет.

"Также от уплаты налога на имущество освобождены здания, строения и помещения, переданные в безвозмездное пользование для размещения участников исправительных центров уголовно-исправительной системы", — дополняет Елена Ростова.