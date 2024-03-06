3-НДФЛ: что это и как подать декларацию через личный кабинет

Обычно налог на доходы физических лиц автоматически взимается с зарплаты. Но в ряде случаев нужно самостоятельно отчитываться о доходах перед налоговой инспекцией. Как правильно подать декларацию 3-НДФЛ в 2026 году и кто обязан это делать, образец заполнения, в каких случаях подавать декларацию не обязательно, сроки и сумма штрафов за их нарушение — в материале РИА Новости.

Что такое декларация 3-НДФЛ и для чего она нужна

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ — это письменное заявление физического лица о финансовых поступлениях и крупных расходах за год. Если человек трудится по найму, о его зарплате отчитывается работодатель. Если есть дополнительный доход — необходимо самостоятельно передать сведения о нем. То же касается и лиц, занимающихся частной практикой.

Кто обязан подавать 3-НДФЛ

Декларация 3-НДФЛ подается самостоятельно в следующих случаях:

если гражданин является индивидуальным предпринимателем на общей системе налогообложения;

при получении доходов за границей;

при получении в дар недвижимого имущества, транспортного средства, акций, долей от людей, не являющихся близкими родственниками;

при выигрыше в лотерею, тотализатор и т.д. в сумме от 4 тыс. до 15 тыс. руб.;

при сдаче недвижимость в аренду и получении дохода;

при продаже машины, которой человек владел менее трех лет. Такой же срок давности установлен для квартиры (если в собственности несколько объектов недвижимости – то пять лет);

если сотрудник работает по трудовому договору, но работодатель не берет на себя функцию уплаты его налогов.

Какие доходы облагаются НДФЛ:

зарплата;

оплата по ГПХ;

доход от сдачи имущества (например, квартиры) в аренду;

оказание услуг – например, маникюр;

получение денег в качестве наследника автора произведений науки, литературы, искусства или автора изобретений;

продажа имущества, которым владели меньше трех лет (для жилья — меньше пяти лет, если оно не досталось в подарок или не является наследством от близких родственников). Если это был единственный доход за год, то чтобы получить вычет, необходимо заплатить с этого дохода налог;

получение в подарок машины, квартиры или ценных бумаг не от близкого родственника;

выигрыш в лотерею, на ставках или в азартных играх больше четырех тысяч рублей за год;

валютные дивиденды.

Некоторые поступления заявлять не нужно. Например, пенсии и стипендии, возврат долга, государственные пособия.

Важно! Сумма налогового вычета не может быть больше той суммы НДФЛ, которая фактически уплачена в бюджет в соответствующем периоде.

Кому не нужно подавать декларацию

Не нужно подавать декларацию 3-НДФЛ в 2026 году, если:

человек работает по трудовому договору, и работодатель самостоятельно удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет;

не было продажи имущества, сдачи недвижимости в аренду, выигрышей, зарубежных доходов и иных поступлений, подлежащих самостоятельному декларированию;

доход получен в форме пенсии, стипендии, государственного пособия – такие выплаты НДФЛ не облагаются;

гражданин получил возврат ранее выданного долга.

"Многие ошибочно подают декларацию по процентам по вкладам – этого делать не требуется, инспекция рассчитывает налог самостоятельно", — отмечает Марина Фирсова, владелец аутсорсингового агентства “Центр сопровождения бизнеса”, заместитель руководителя Красноярского регионального отделения ФАБА “ПлатинУм”.

Сроки подачи декларации 3-НДФЛ и уплаты налога

Согласно ст. 229 НК РФ 3-НДФЛ подается до 30 апреля следующего года. Так, за 2026 год декларацию необходимо подать до 30 апреля 2027 года. Такой срок установлен для тех, кто обязан отчитываться о своих доходах. Уплатить рассчитанный налог требуется не позднее 15 июля года, следующего за отчетным. То есть сначала подается декларация — до 30 апреля, а затем уплачивается налог — до 15 июля.

Для налогоплательщиков, подающих декларацию исключительно для получения вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), крайний срок подачи не применяется. Подать не можно в течение трех лет после года расходов.

Категория налогоплательщика Срок подачи декларации Примечания ИП на общей системе налогообложения До 30 апреля следующего года При прекращении деятельности – в течение 5 дней после ликвидации ИП Физлица с иными обязательными доходами (аренда, выигрыши, продажа имущества и т.п.) До 30 апреля следующего года Если последний день подачи декларации нерабочий, она переносится на ближайший рабочий день Пенсионеры, переносящие имущественный вычет В любое время года Можно подать за 4 предшествующих года Физлица, желающие получить вычет (без обязанности подачи) В любое время года в течение 3 лет Декларацию нельзя подать за год, который еще не завершен

“С 2021 года можно подать упрощенное заявление на получение вычета. Срок рассмотрения и возврата налога, по информации ФНС, составляет всего полтора месяца. Раньше на это отводилось четыре месяца. Три месяца – камеральная проверка , один месяц – процедура возврата налога", – поясняет частный налоговый консультант Екатерина Балашова.

Как подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС: система автоматически подгружает часть данных, что помогает избежать ошибок в расчете.

Шаг 1. Вход в личный кабинет ФНС

Необходимо авторизоваться на сайте с помощью логина и пароля от портала госуслуг и ввести код подтверждения, либо с паролем от личного кабинета или с помощью электронной подписи.

Шаг 2. Получение электронной подписи

Далее необходимо оформить электронную подпись, если ее еще нет. На странице профиля выбрать "Получить ЭП", придумать пароль и отправить заявку.

Шаг 3. Заполнение декларации 3-НДФЛ онлайн

Выбрать раздел “Декларации” → “Подать декларацию 3-НДФЛ” → “Заполнить онлайн”". Указать инспекцию, куда нужно отправить документы, и год, за который подаются сведения. Необходимо отметить, первая ли это декларация в этом году или документ с изменениями.

Далее заполнить разделы декларации: сначала указываются доходы, затем заявляются вычеты. Необходимо нажать на кнопку "Добавить источник дохода" и ввести данные. Автоматически информация о доходах, направленная работодателем, будет отражена в личном кабинете после первого марта. Если этого не произошло, нужно взять в бухгалтерии справку 2‑НДФЛ и добавить источник дохода самостоятельно.

Необходимо выбрать тип налогового вычета из шести предложенных, подробно написать об обстоятельствах, которые дают право на вычет. Прикрепить документы, подтверждающие это право. Перечень документов зависит от цели подачи декларации. Если речь идет об отчете о доходах – потребуются документы, подтверждающие их источник и размер. Если цель – получение вычета – бумаги, подтверждающие понесенные расходы. Подготовьте заранее: справку о доходах, договоры, чеки или иные документы, подтверждающие доход или расходы.

Базовый пакет документов для подачи декларации и получения вычета:

Справка 2-НДФЛ с работы за прошлый год. Она подтверждает, что сотрудник платил налоги, из которых будет сделан вычет. Эту справку предоставляет компания, где человек работает. Когда форма заполняется в электронном виде, справка отображается автоматически. Если этого не произошло — необходимо обратиться к работодателю.

Документы, подтверждающие расходы. Они подтвердят траты, за которые гражданин имеет право получить вычет. Это могут быть услуги, например, поход к врачу. В справке будет прописана сумма расходов, указанная в сохраненном чеке.

Справки об оплате услуг по утвержденным формам: для лечения — справка из медицинской организации с кодом услуги, для обучения — договор и платежные документы, для фитнеса — справка от организации, включенной в реестр Минспорта России.

При продаже имущества: договор купли-продажи и документы, подтверждающие расходы на его приобретение.

При получении имущества в дар: документы о родстве (если необходимо), либо документы, подтверждающие факт дарения.

При сдаче имущества в аренду: договор аренды и документы, подтверждающие факт получения дохода.

Шаг 4. Проверка и отправка декларации

Декларация готова к отправке. Нужно еще раз проверить данные, ввести пароль к сертификату ЭП и отправить документ. После отправки декларации у налоговой будет три месяца на проверку всех сведений и документов. В начале и конце процедуры ФНС пришлет уведомления, их можно будет увидеть на вкладке "Сообщения" в "Личном кабинете". Заполнение декларации занимает 15–30 минут, камеральная проверка — до 3 месяцев.

Что будет, если не подать декларацию 3-НДФЛ

Нарушение сроков подачи декларации и неуплата НДФЛ влекут за собой последствия. При этом важно разграничивать два вида нарушений: ошибка, допущенная при заполнении декларации, и фактическое занижение налоговой базы.

Частая ошибка — не прикрепить подтверждающие документы, из-за чего проверка приостанавливается. "Также к частым ошибкам относится непредставление справок по форме учета расходов за несколько периодов (подается одна декларация за один год, не более, чем за три предшествующих года), направление справок по учету расходов на фитнес, если организация не состоит в реестре Минспорта, непредставление документов, подтверждающих родство с членом семьи, в отношении которого были осуществлены расходы", — дополняет частнопрактикующий юрист, медиатор Олеся Чернокова.

В случае допущения ошибки, налоговый орган направит требование о представлении пояснений или уточненной декларации. Если ошибка привела к занижению налога — сделать это стоит до того, как ФНС самостоятельно выявит нарушение, чтобы избежать штрафа.

Однако если в результате ошибки была занижена налоговая база и часть налога не поступила в бюджет, последствия уже серьезнее:

Штраф за непредставление декларации в установленный срок – 5% от суммы налога, подлежащего уплате, за каждый полный и неполный месяц просрочки. Минимум — 1 000 рублей, максимум — 30% от суммы налога. Например, если налог к уплате 50 000 рублей и декларация не подана 3 месяца, штраф составит: 50 000 × 5% × 3 = 7 500 рублей". Занижение налоговой базы (неумышленное) — доначисление налога, пени за каждый день просрочки и штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. Занижение налоговой базы с доказанным умыслом — штраф возрастает до 40% от неуплаченной суммы. Пени — начисляются с первого дня просрочки уплаты налога (после 15 июля) исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день.

Пример: гражданин не подал декларацию, хотя был обязан указать доход от продажи автомобиля в размере 500 000 рублей. Налог к уплате составил бы 65 000 рублей. При просрочке в 4 месяца штраф составит: 65 000 × 5% × 4 = 13 000 рублей, плюс пени за каждый день просрочки уплаты налога.

В некоторых случаях, при значительной сумме долгов по налогам могут быть наложены ограничения на выезд за границу или приняты иные меры.

Главное о 3-НДФЛ в 2026 году

Для декларирования доходов, полученных в 2025 году, действует форма налоговой декларации 3‑НДФЛ, утверждённая приказом ФНС России от 20.10.2025 № ЕД‑7‑11/913@;

Декларацию 3‑НДФЛ можно подать онлайн: через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и через портал Госуслуг;

Срок подачи декларации — до 30 апреля года, следующего за отчётным, а для получения налоговых вычетов в течение трех лет;

Оплата исчисленного по декларации налога — не позднее 15 июля;

Предоставить декларацию обязаны те, кто получил доход без налогового агента: от продажи и аренды имущества, подарков, выигрышей и других источников;

Продолжается развитие упрощенного порядка получения вычетов — без подачи полной декларации, через работодателя или в проактивном режиме через личный кабинет;

Межведомственный обмен данными между ФНС, банками, брокерами обеспечпечивает автоматическую сверку сведений, что снижает расхождения между данными декларации и информацией, поступившей от контрагентов.

Декларация 3-НДФЛ — это не только инструмент отчетности, но и реальная возможность вернуть часть уплаченного налога. Правильно заполненная декларация позволяет получить до 650 000 рублей имущественного вычета, до 150 000 рублей по социальным расходам и другие виды возврата.