Как оформить пенсионный налоговый вычет: условия получения и размер

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пенсионный налоговый вычет доступен тем, кто решил делать накопления на пенсию с помощью негосударственного пенсионного фонда или страховых взносов на добровольное пенсионное страхование. Кто может претендовать на этот социальный вычет и как его получить, какой размер уплаченных взносов на накопительную часть пенсии можно вернуть, какие документы потребуются и почему могут отказать, – в материале РИА Новости.

Пенсионный налоговый вычет

Социальный налоговый вычет в пенсионном обеспечении – льгота, предоставляемая государством плательщикам налога, которые формируют пенсию в негосударственных пенсионных фондах. "Пенсионным называют один из социальных налоговых вычетов с сумм, уплаченных налогоплательщиком пенсионных взносов по заключенным договорам с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), – поясняет Анастасия Хрусталёва, старший вице-президент ИК Fontvielle. – Вычет предоставляется также по договорам добровольного пенсионного страхования – в данном случае по договору со страховой организацией. С 1 января 2025 года вычет также оформляется и по договору долгосрочных сбережений, называется он вычетом на долгосрочные сбережения".

Кому положен

Пенсионный налоговый вычет положен тем, кто осуществляет взносы на накопительную часть пенсии в размере, не превышающем 150 000 рублей в год (до 01.01.2024 – 120 000 рублей). Руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза "Новый Труд" (НПНТ) Сергей Довгаль уточняет, что это касается и лиц, заключивших договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) или страховой компанией.

Размеры вычетов

Размер вычета – сумма произведенных расходов, которую надо подтвердить документально (например, квитанциями или банковскими документами о безналичном перечислении взносов, выпиской с пенсионного счета налогоплательщика с указанием сумм перечислений и др.).

Как рассчитать

Анастасия Хрусталёва уточняет, что установлена предельная сумма вычета на сегодняшний день она ограничена 150 000 рублей в год. Эта сумма означает максимальную налоговую базу для исчисления 13% НДФЛ.

Таким образом, сумма налога может быть максимально уменьшена на 19500 рублей (150000 х 13%) по ставке 13%. Если исчислять НДФЛ по повышенной ставке, то максимально налог уменьшится на 22500 рублей.

Условия получения налогового вычета на пенсионные взносы

Чтобы получить налоговый вычет на пенсионные взносы, требуется:

быть налоговым резидентом Российской Федерации;

иметь доказательства уплаты взносов на пенсионные накопления;

заполнить необходимое заявление и предоставить все нужные документы.

упрощенном порядке : не нужно заполнять декларацию 3-НДФЛ и собирать документы, достаточно проверить и подписать предзаполненное заявление в личном кабинете налогоплательщика. В 2025 году социальные налоговые вычеты, в том числе и пенсионный, предоставляются в: не нужно заполнять декларацию 3-НДФЛ и собирать документы, достаточно проверить и подписать предзаполненное заявление в личном кабинете налогоплательщика.

К договорам негосударственного пенсионного обеспечения предъявляется ряд требований, при соблюдении которых может быть предоставлен вычет, например, договор должен быть заключен в письменной форме (допускается и электронный вариант договора, где проставлены электронные подписи по всем требованиям закона о применении такого аналога собственноручной подписи).

© iStock.com / Irina Belova Пожилой мужчина делает подсчеты на калькуляторе

"Важный нюанс – если налогоплательщик вступает добровольно в правоотношения обязательного пенсионного страхования, то налоговые вычеты этого типа ему не предоставляются, об этом говорится в письме Минфина России от 30.07.2018 № 03-04-05/53501", – говорит Анастасия Хрусталёва.

Как получить налоговый вычет на пенсионные взносы

Оформляется вычет в месяце, когда взносы налогоплательщика поступили получателю.

Куда обращаться

Чтобы получить пенсионный налоговый вычет нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства (ФНС).

Необходимые документы

До 2025 года требовалось предоставить следующие документы:

паспорт гражданина РФ;

заявление о получении налогового вычета (можно заполнить на месте);

налоговую декларацию 3-НДФЛ за соответствующий налоговый период;

справку из бухгалтерии (по форме 2-НДФЛ);

копию договора с негосударственным пенсионным фондом и его лицензии;

документы, подтверждающие уплату пенсионных взносов (например, справку из НПФ).

Денис Гришин, юрист Европейской юридической службы, уточняет, что указанный пакет документов необходим для получения вычета за 2023 или 2022 годы, а начиная с 01.01.2024 года нужно приложить только справку об уплате соответствующих взносов для представления в налоговый орган, выданную по установленной форме.

Справка выдается негосударственным пенсионным фондом по определенной форме. Порядок выдачи и ее форма утверждены Приказами ФНС. "Обратите внимание, что организация, которая выдает справку, должна иметь лицензию на соответствующий вид деятельности. Справка может быть передана и напрямую в ФНС от НПФ. Если она поступает от НПФ непосредственно в налоговую, то вычет может быть оформлен в упрощенном порядке", – отмечает Анастасия Хрусталёва.

С 2024 года в личном кабинете налогоплательщика автоматически формируется предзаполненное заявление на пенсионный налоговый вычет, сведения поступают от организаций по телекоммуникационным каналам связи. Декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы предоставлять не нужно.

Порядок подачи заявления

личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Достаточно проверить правильность сведений, указанных в нем. Если такое заявление не появилось, налогоплательщик может получить вычет в общеустановленном порядке, представив в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы. Заявление находится вна сайте ФНС. Достаточно проверить правильность сведений, указанных в нем. Если такое заявление не появилось, налогоплательщик может получить вычет в общеустановленном порядке, представив в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы.

Сроки

Срок рассмотрения заявления обычно занимает до 30 дней. Подать заявление на возврат налога за предыдущие периоды можно в течение трех лет после окончания налогового периода.

© iStock.com / Oleg Elkov Пожилая женщина держит кошелек с рублями

Отказ в получении вычета

В получении вычета могут отказать по ряду причин:

не представлены необходимые документы;

заявитель не является налоговым резидентом РФ или плательщиком налога на доходы физических лиц;

взносы оплачены за лиц, не предусмотренных НК РФ.

В случае отказа, Сергей Довгаль рекомендует подать уточненное заявление, предоставив необходимые документы, или обжаловать решение в вышестоящем налоговом органе.

