Как оформить пенсионный налоговый вычет: условия получения и размер

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Пенсионный налоговый вычет доступен тем, кто решил делать накопления на пенсию с помощью негосударственного пенсионного фонда или страховых взносов на добровольное пенсионное страхование. Кто может претендовать на этот социальный вычет и как его получить, какой размер уплаченных взносов на накопительную часть пенсии можно вернуть, какие документы потребуются и почему могут отказать, – в материале РИА Новости.
Пенсионный налоговый вычет
Социальный налоговый вычет в пенсионном обеспечении – льгота, предоставляемая государством плательщикам налога, которые формируют пенсию в негосударственных пенсионных фондах. "Пенсионным называют один из социальных налоговых вычетов с сумм, уплаченных налогоплательщиком пенсионных взносов по заключенным договорам с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), – поясняет Анастасия Хрусталёва, старший вице-президент ИК Fontvielle. – Вычет предоставляется также по договорам добровольного пенсионного страхования – в данном случае по договору со страховой организацией. С 1 января 2025 года вычет также оформляется и по договору долгосрочных сбережений, называется он вычетом на долгосрочные сбережения".
Пенсионное удостоверение
Кому положен
Пенсионный налоговый вычет положен тем, кто осуществляет взносы на накопительную часть пенсии в размере, не превышающем 150 000 рублей в год (до 01.01.2024 – 120 000 рублей). Руководитель юридического отдела Независимого Профсоюза "Новый Труд" (НПНТ) Сергей Довгаль уточняет, что это касается и лиц, заключивших договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) или страховой компанией.
Размеры вычетов
Размер вычета – сумма произведенных расходов, которую надо подтвердить документально (например, квитанциями или банковскими документами о безналичном перечислении взносов, выпиской с пенсионного счета налогоплательщика с указанием сумм перечислений и др.).
Как рассчитать
Анастасия Хрусталёва уточняет, что установлена предельная сумма вычета на сегодняшний день она ограничена 150 000 рублей в год. Эта сумма означает максимальную налоговую базу для исчисления 13% НДФЛ.
Таким образом, сумма налога может быть максимально уменьшена на 19500 рублей (150000 х 13%) по ставке 13%. Если исчислять НДФЛ по повышенной ставке, то максимально налог уменьшится на 22500 рублей.
Условия получения налогового вычета на пенсионные взносы
Чтобы получить налоговый вычет на пенсионные взносы, требуется:
- быть налоговым резидентом Российской Федерации;
- иметь доказательства уплаты взносов на пенсионные накопления;
- заполнить необходимое заявление и предоставить все нужные документы.
В 2025 году социальные налоговые вычеты, в том числе и пенсионный, предоставляются в упрощенном порядке: не нужно заполнять декларацию 3-НДФЛ и собирать документы, достаточно проверить и подписать предзаполненное заявление в личном кабинете налогоплательщика.
К договорам негосударственного пенсионного обеспечения предъявляется ряд требований, при соблюдении которых может быть предоставлен вычет, например, договор должен быть заключен в письменной форме (допускается и электронный вариант договора, где проставлены электронные подписи по всем требованиям закона о применении такого аналога собственноручной подписи).
Пожилой мужчина делает подсчеты на калькуляторе
© iStock.com / Irina Belova
Пожилой мужчина делает подсчеты на калькуляторе
"Важный нюанс – если налогоплательщик вступает добровольно в правоотношения обязательного пенсионного страхования, то налоговые вычеты этого типа ему не предоставляются, об этом говорится в письме Минфина России от 30.07.2018 № 03-04-05/53501", – говорит Анастасия Хрусталёва.
Как получить налоговый вычет на пенсионные взносы
Оформляется вычет в месяце, когда взносы налогоплательщика поступили получателю.
Куда обращаться
Чтобы получить пенсионный налоговый вычет нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства (ФНС).
Необходимые документы
До 2025 года требовалось предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина РФ;
- заявление о получении налогового вычета (можно заполнить на месте);
- налоговую декларацию 3-НДФЛ за соответствующий налоговый период;
- справку из бухгалтерии (по форме 2-НДФЛ);
- копию договора с негосударственным пенсионным фондом и его лицензии;
- документы, подтверждающие уплату пенсионных взносов (например, справку из НПФ).
Денис Гришин, юрист Европейской юридической службы, уточняет, что указанный пакет документов необходим для получения вычета за 2023 или 2022 годы, а начиная с 01.01.2024 года нужно приложить только справку об уплате соответствующих взносов для представления в налоговый орган, выданную по установленной форме.
Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Справка выдается негосударственным пенсионным фондом по определенной форме. Порядок выдачи и ее форма утверждены Приказами ФНС. "Обратите внимание, что организация, которая выдает справку, должна иметь лицензию на соответствующий вид деятельности. Справка может быть передана и напрямую в ФНС от НПФ. Если она поступает от НПФ непосредственно в налоговую, то вычет может быть оформлен в упрощенном порядке", – отмечает Анастасия Хрусталёва.
С 2024 года в личном кабинете налогоплательщика автоматически формируется предзаполненное заявление на пенсионный налоговый вычет, сведения поступают от организаций по телекоммуникационным каналам связи. Декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы предоставлять не нужно.
Порядок подачи заявления
Заявление находится в личном кабинете налогоплательщикана сайте ФНС. Достаточно проверить правильность сведений, указанных в нем. Если такое заявление не появилось, налогоплательщик может получить вычет в общеустановленном порядке, представив в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы.
Сроки
Срок рассмотрения заявления обычно занимает до 30 дней. Подать заявление на возврат налога за предыдущие периоды можно в течение трех лет после окончания налогового периода.
Пожилая женщина держит кошелек с рублями
© iStock.com / Oleg Elkov
Пожилая женщина держит кошелек с рублями
Отказ в получении вычета
В получении вычета могут отказать по ряду причин:
- не представлены необходимые документы;
- заявитель не является налоговым резидентом РФ или плательщиком налога на доходы физических лиц;
- взносы оплачены за лиц, не предусмотренных НК РФ.
В случае отказа, Сергей Довгаль рекомендует подать уточненное заявление, предоставив необходимые документы, или обжаловать решение в вышестоящем налоговом органе.
Мнение эксперта
"Пенсионный налоговый вычет – доступный способ уменьшить налоговое бремя для граждан, которые активно готовятся к будущему пенсионному обеспечению", – говорит Сергей Довгаль.
